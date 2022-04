Confirman muerte de Debanhi en NL

El Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero estableció la identidad del cuerpo encontrado la noche del jueves dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla, en Escobedo, y la causa de la muerte

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló en un video que Debanhi falleció por una contusión profunda de cráneo.

“Al haber encontrado el cuerpo de una persona sin vida dentro del área de búsqueda de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

“Las pruebas realizadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo”, mencionó Guerrero.

Guerrero afirmó que no se descarta ninguna línea de investigación en este caso.

De acuerdo con informes preliminares de la Fiscalía, el cuerpo de Debanhi ya no contaba con vida cuando, sin precisar cómo, acabó en la cisterna.

Los estudios forenses revelaron que la joven no tenía agua en los pulmones, como sucede cuando la causa de la muerte es el ahogamiento.

Rodolfo Salinas, Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas, detalló en el video que los datos de investigación con los que cuentan se estableció que la joven llegó a una fiesta en una quinta a la 1:20 de la madrugada del 9 de abril, en compañía de dos personas.

“Por aparentes diferencias con personas del lugar aborda un transporte privado, quien ha declarado que Debanhi bajó del vehículo en Vía de Numancia y la Carretera a Laredo aproximadamente a las 04:25 horas”.

La joven caminó hasta una empresa aledaña y luego se retiró del lugar.