Compromete gobernador apoyo a alcaldes para atender a la ciudadanía

Dialogó con ediles de municipios del sur de Sonora durante la Mesa de Trabajo Municipalista

En los municipios es donde se originan los problemas pero es también desde donde se construyen las soluciones; es por eso que el Gobierno de Sonora trabajará en conjunto con las y los presidentes municipales para atender las necesidades de la ciudadanía, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Al encabezar la Mesa de Trabajo Municipalista: Proyectos, programas, servicios y acciones de gobierno del estado de Sonora, el mandatario se reunió con alcaldes y alcaldesas de Bácum, Cajeme, Guaymas, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Suaqui Grande, Navojoa, Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, y Huatabampo y, junto con integrantes del gabinete estatal, tomó nota de cada una de las necesidades de las comunidades en la entidad.

“No los voy a dejar solos, porque sabemos que si ustedes le fallan a la gente, le estoy fallando a la gente. Tenemos que ir juntos. Y aquí no me importa la filiación política, partidaria del presidente o de la presidenta municipal, no importa. Lo he dicho en otras ocasiones: la gente decidió elegir a uno o a otro o a otra, nuestro respeto para la decisión de la gente, ahora es nuestra responsabilidad trabajar juntos, sumar esfuerzos sin regateos, sin prejuicios, para optimizar los resultados de nuestro esfuerzo”, indicó.

Durazo Montaño explicó que este tipo de reuniones son importantes porque las peticiones de las y los presidentes municipales se dirigen directamente con las dependencias que les corresponden, con lo cual se definen prioridades y plazos.

“A todos los municipios les va tocar. Absolutamente a todos. Y a aquellos que, por alguna circunstancia, no se presente la oportunidad extraordinaria de excepción como la que ahorita menciono, vamos a hacer desde el gobierno del estado un esfuerzo excepcional”, señaló.

El titular del Ejecutivo estatal manifestó su interés por generar iniciativas públicas que le permitan a la ciudadanía contar con un esparcimiento gratuito, ya que esto va relacionado con la gobernabilidad y estabilidad.