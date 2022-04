Celebran católicos el Domingo de Resurrección

Encabeza arzobispo liturgia. Don Ruy Rendón Leal llamó a mantener la alegría que representa la resurrección de Jesucristo

Al resucitar Jesucristo nos dice ánimo, no hay que perder la esperanza, el mañana deber ser mejor que el presente con paz y gozo, dijo el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, durante la celebración del Domingo de Resurrección , que es la más importante para la iglesia católica al vencerse la muerte.

En la Catedral de Hermosillo Nuestra Señora de la Asunción, monseñor reiteró que al resucitar Cristo las personas deben ser más felices del mundo porque está vivo, a pesar de los sinsabores de la vida hay que mantener la alegría en el corazón.

“Nos afligen muchas cosas, nos preocupa cosas materiales, lo que vemos y tocamos, pero nos olvidamos que hay realidades que los ojos del cuerpo no ven pero existen, por eso levantemos la mirada al cielo y veamos que hay cosas de la vida eterna”, argumentó el arzobispo de Hermosillo.

Al hacer alusión a las sagradas escrituras, Rendón Leal agregó que es muy importante para los católicos compartir la noticia que Cristo está vivo, a veces no brotan las palabras adecuados pero en la vida hay que demostrar que Cristo no está triste, que no ha muerto y no quedó en un sepulcro.

Destacó que en la misa solemne de la vigilia pascual se encendió el cirio que permanecerá con la luz viva durante las siete semanas del tempo de pascual al representar a Jesucristo como la luz del mundo y que venció las tinieblas de la muerte y el pecado.

La Catedral de Hermosillo estuvo al 100 % de su capacidad, al ser una de las celebraciones más significativas de la fe católica.