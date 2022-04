Caen Pumas 0-2 ante el San Luis y se complican “la vida” en el torneo Clausura 2022

Los felinos, que ligaban cuatro partidos sin derrota, buscaban la victoria para volver a estar entre los mejores ocho pero pagaron caro algunas rotaciones que hizo el entrenador Andrés Lillini

Los Pumas pasaron de poder pelear la Liguilla directa a complicarse la vida en el torneo Clausura 2022 luego de perder 2-0 con el San Luis en la Jornada 15.

Los felinos, que ligaban cuatro partidos sin derrota en este torneo, buscaban la victoria para volver a estar entre los mejores ocho pero pagaron caro algunas rotaciones que hizo el entrenador Andrés Lillini.

El conjunto sanluisino también dio un paso importante para evitar pagar multa al término de la temporada 2021-22, luego de las anotaciones de Germán Berterame, al 12′, y de Luis León, al 71′.

Berterame abrió el marcador de penalti, luego que Pablo Bennevendo se barrió con el brazo arriba, en donde le pegó el centro de Juan Sanabria.

El silbante Marco Antonio Ortiz revisó la jugada en el VAR y determinó que existía pena máxima.

El zaguero haría el segundo de cabeza, en un tiro de esquina, tras aprovechar que el guardameta Julio González no salió a cortar el centro.

Lillini dejó fuera al habitual Alfredo Talavera, quien sí se hubiera colgado del esférico para evitar más daño.

El lateral Alan Mozo, el contención Leo López y el atacante Rogerio de Oliveira ingresaron para el complemento pero no pudieron cambiarle el rostro a los auriazules.

Además, regresó el canterano Marco García, quien había estado fuera por una lesión desde enero.

El Atlético de San Luis alcanzó un Cociente de 1.25, lejos del 1.15 del Mazatlán, que está en el antepenúltimo puesto de la Tabla de Cociente, y que sería el último en pagar multa.

De paso, el Atlético llegó a 20 unidades en la clasificación general, en el lugar 9.

Por su parte, Pumas se quedó con 19 puntos cayendo al puesto 10 de la tabla, cuando le restan 2 compromisos por delante, además de que la próxima semana tiene la ida de la Final de la Concacaf Liga de Campeones.

Además, Leo López no pudo terminar el cotejo tras llevarse una dura patada al 92′.