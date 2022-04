Buscará Julio Urías lanzar juegos completos

El serpentinero mexicano reconoció que quiere cumplir con un pendiente esta temporada

Julio Urías fue testigo de un juego completo de Walker Buehler, algo que hoy pudiera considerarse una proeza con los Dodgers. Él aspira a en algún punto de esta campaña lograr lo mismo.

Como lanzador abridor, Urías nunca ha siquiera iniciado una novena entrada en su carrera, lo más que ha lanzado son siete entradas completas y en un par de ocasiones ha iniciado la octava, pero sin lograr retirar un solo out.

Su experiencia en lo profundo del juego la tiene como relevista, donde finalizado 11 juegos en temporada regular y cuatro en postemporada, incluyendo las coronaciones de los Dodgers en la Serie de Campeonato y en la Serie Mundial de 2020.

“Yo no decido cuando voy a empezar a lanzar… Ni tampoco voy a terminar de hacerlo”, dijo Urías. “Es una de las cosas que tengo pendientes en mi carrera, que me gustaría cumplir, poder empezar y terminar un juego, pero son cosas que yo no decido.

“Espero poder estar sano esta temporada y que en algún punto se pueda dar esa, digamos meta, que yo mismo me he puesto”.

De 2020 a la fecha sólo hay registro de otro juego completo de los Dodgers, y fue de sólo ocho entradas de Trevor Bauer, llevándose la derrota. Antes, en 2019, el mismo Buehler tuvo dos juegos completos, y Hyun Jin Ryu uno más.

Generalmente el equipo tiene un plan y no es fácil salir de plan, en cuanto a los relevistas que vienen, si hay ventaja amplia o no, pero creo que, si estoy sano, en algún momento se puede dar esa oportunidad”.