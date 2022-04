Buscan rescatar tradiciones de Villa de Seris

La idea es recatar ese sector como una colonia emblemática de Hermosillo, y para tal efecto se realizarán varias actividades este sábado 23 y domingo 24 de abril

Para promover a Villa de Seris como una colonia emblemática de Hermosillo, este sábado 23 y domingo 24 de abril se celebrará el proyecto “La Villa” en la Plaza de la Candelaria y en la Plaza De los Tres Pueblos, con actividades artísticas, culturales y gastronomía típica de la región, anunció Fernanda Cisneros Rodríguez.

La titular de Turismo Municipal indicó que este proyecto dará inicio a partir de las 18:00 horas, con las tradicionales “callejoneadas”, degustación de platillos típicos, la presentación de grupos artísticos, como Los Apson y Grupo Piloto, la Asociación Folclórica del Pitic, “Smokes Revolver”, el mariachi Los Arrieros, entre otros.

“Con todos nuestros amigos de Villa de Seris hemos trabajado por meses en este proyecto para todos ustedes y darles un pedacito de ese rescate de lo que es Villa de Seris para nuestra ciudad capital que lo tiene todo, tiene la magia de este pueblo, como tenemos playa y muchos otros lugares mágicos dentro de nuestra Ciudad”, dijo Cisneros Rodríguez.

Además, los asistentes podrán disfrutar de la participación de “Cuentos de un Vagabundo” interpretado por Juan Ramón Acuña, y el estreno del tráiler de What The Hell Is Hermosillo: El Casino del Diablo cortometraje que parte de sus escenas se filmaron en Villa de Seris.

Ramsés Valenzuela, representante de la Asociación Civil Villa de Seris Histórico, destacó que con este proyecto se busca sentar las bases para inscribir a este tradicional sitio en la convocatoria de Tesoros de Sonora y posteriormente impulsarlo como Pueblo Mágico.