Buscan mantener limpia la playa autoridades municipales

Se trabaja en coordinación con varias dependencias y se colocaron contenedores para basura así como para colillas de cigarros en el balneario de Bahía Kino

Como parte del operativo implementado por las autoridades del Ayuntamiento de Hermosillo, para garantizar seguridad y orden en el balneario, personal de la Dirección de Servicios Públicos realiza acciones de limpieza a la vez de concientizar a los visitantes sobre la importancia de depositar la basura en los receptores adecuados.

Al respecto, Sergio Pavlovich Escalante, titular de la dependencia, comentó que junto con Protección Civil, Policía Municipal, Departamento de Bomberos, Inspección y Vigilancia y otras instancias gubernamentales se han concentrado en este punto turístico para brindar tranquilidad y bienestar a las personas que acuden.

En la dependencia a su cargo realiza varias actividades de limpieza, como la colocación de contenedores para la basura, entrega de bolsas a automovilistas y paseantes a fin que depositen desechos y no dejarlos en la orilla de la playa.

Instalaron ingeniosas formas de depositar colillas de cigarro con el nombre “Orillas sin colillas”, que consiste en un tendedero con varios botes para que las personas que fumen tomen uno para usarlos como ceniceros y al terminar nuevamente lo coloquen en el lugar, posteriormente personal de la dependencia los retira.

También colocaron un tubo largo de pvc, en el extremo que se oculta en la arena tiene un galón con agua y en el otro extremo se colocan las colillas.

Pavlovich Escalante comentó que en el Museo del Seri se inauguró un centro de reciclaje para fomentar la cultura destino adecuado de los residuos.

Se colocaron en la orilla de la playa varias figuras alusivas al mar como tortugas marina, caballito del mar, delfines, etcétera, elaborados con material reciclaje obtenido en los centros de reciclaje de Hermosillo, comentó el funcionario municipal.

Tranquilo el reporte de bomberos

El Departamento de Bomberos de Hermosillo colocó seis torres a lo largo de la Bahía, la primera se ubica cerca del muelle, otra en el área de palapas y las siguientes a distancias adecuadas, hasta ayer en la mañana el reporte era sin novedad.

Los 20 elementos del departamento están atentos para auxiliar a las personas que requieran de apoyo ante una emergencia.

Comerciantes esperan buena temporada

Los comerciantes instalados en Kino Pueblo y Bahía de Kino esperan que este año sea mejor que los anteriores, debido a la pandemia por Covid – 19 las ventas se fueron abajo.

“Apenas estamos queriendo vender, ayer (miércoles) estuvo muy triste el asunto, esperamos que se componga la situación entre hoy y hasta el domingo”, comentó Francisco Luzanía

El comerciante instala su puesto cerca del muelle y antes de la crisis sanitaria tenían muy buenas ganancias durante Semana Santa y Semana de Pascua.

“Durante la pandemia no vendimos nada, tuvimos que pedir ayuda al gobierno y gracias a Dios si nos ayudó un poco, aunque no era lo suficiente. En Bahía de Kino se rigen tres trabajos pescador, comerciante y albañil y no todos somos albañiles además bajó mucho la construcción”, puntualizó