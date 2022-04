Buscan eliminar a Amber Heard de “Aquaman”

La solicitud surgió luego que este viernes el actor anunciara que el estudio le pidió dejar el papel del mago Grindelwald de la franquicia fílmica Animales Fantásticos

El polémico juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha provocado una petición en contra de la actriz para ser eliminada de ‘Aquaman 2’.

A través de la página Change.org, fanáticos han alcanzado a recaudar más de dos millones de firmas en contra de Heard.

La solicitud surgió luego que este viernes el actor anunciara que el estudio le pidió dejar el papel del mago Grindelwald de la franquicia fílmica Animales Fantásticos, tras perder el juicio contra un periódico británico que lo llamó “golpeador” y que afirmó que habría agredido a Heard repetidamente durante su matrimonio.

De acuerdo a NME, Peter Safan, productor de “Aquaman”, dijo que no se podría influir en las elecciones de reparto del equipo.

“Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar ante la pura presión de los fanáticos”, aseguró Safran. “Tienes que hacer lo correcto para la película, y ahí es donde realmente aterrizamos”.

Amber Heard interpreta a Mera en la secuela de DC y comparte guion junto a Jason Momoa, Patrick Wilson y Willem Dafoe.

Actualmente, su ex esposo Johnny Depp está demandando a la actriz por difamación en un artículo de The Washington Post , donde ella escribió sobre ser una sobreviviente de violencia doméstica.