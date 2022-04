Bloquean jubilados de nuevo las calles

Los ex trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo se manifestaron en el crucero del bulevar Luis Encinas y Rosales

Tras cumplirse prácticamente 100 días de que les retiraron sus prestaciones, ex trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo marcharon nuevamente por la calles de Hermosillo, y se manifestaron en el crucero del bulevar Luis Encinas y Rosales, en protesta para exigir que se les devuelvan sus derechos adquiridos.

La caravana de manifestantes partió de Palacio Municipal por el bulevar Hidalgo y siguió por la calle Rosales por el carril central hasta el bulevar Luis Encinas, donde permanecieron durante varios minutos sin afectar la circulación, ocupando únicamente un carril central donde colocaron el ataúd que representa los jubilados fallecidos sin derecho a servicio funerario.

Posteriormente, continuaron por el Luis Encinas hacia oriente y tomaron por la calle Pino Suarez, hasta la calle Obregón donde se manifestaron unos minutos y luego siguieron su marcha hacia el Ayuntamiento para sumarse al plantón que tienen desde el pasado lunes.

Jorge Encinas Gámez, vocero del movimiento, señaló que seguirán las manifestaciones y protestas en las calles, para alzar la voz y que las autoridades les regresen sus prestaciones.

“El presidente nos quitó hasta las banquetas de Palacio para corrernos, para echarnos a la calle, para empujarnos a hacer esto que estamos haciendo ahorita. Nosotros el martes solicitamos una reunión por escrito con Antonio Astiazarán, nos dijeron que ya estaba lista la reunión, pero llegamos y no estaba el alcalde, estaba el Chito Díaz, pero nunca nos resuelve nada. Queremos solución a esto, no pláticas que no sirven de nada nada”, dijo.

Mencionó que el alcalde sigue con su postura de que no les regresarán sus derechos adquiridos hasta que un juez le ordene hacerlo, por lo que continuarán luchando hasta que les regresen sus derechos beneficios, pero sin afectar a la ciudadanía.

“Nosotros siempre nos hemos manifestado pacíficamente, la gente lo sabe, ahorita venimos tomando un carril, no interferimos el tráfico al 100 por ciento, nosotros no queremos afectar a terceros, queremos que la gente se dé cuenta de las mentiras del Toño, quien dice que ya hay un arreglo con los jubilados (…), no hay ningún arreglo, ni con nosotros, ni con la Asociación de Jubilados y Pensionados”, aseveró.