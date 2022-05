Aumentan muertes de migrantes en “muro de Trump”

Desde 2019, las muertes pasaron de cero a 16, mientras que el número de indocumentados que llegan al Centro Médico de UC San Diego se quintuplicó al alcanzar los 375 en el mismo periodo.

El número de migrantes lesionados y muertos por intentar cruzar el tramo del muro fronterizo elevado por el ex presidente Donald Trump se ha disparado, según estadísticas publicadas este viernes por médicos de la Universidad de California en San Diego en la revista JAMA Surgery.

Desde 2019, las muertes por caídas en la barrera pasaron de cero a 16, mientras que el número de indocumentados que llegan a la sala de traumatología del Centro Médico de UC San Diego se quintuplicó al alcanzar los 375 en el mismo periodo.

Los pacientes de la frontera llegan con fracturas de cráneo, vértebras rotas y extremidades destrozadas, sus extremidades inferiores torcidas, según documentó The Washington Post.

La Administración Trump construyó estos nuevos tramos de barrera metálica en San Diego, California, que el ex Mandatario republicano promocionó como un “Rolls-Royce” que “no se puede escalar”.

Las barreras son más grandes en esa área que en cualquier otro lugar a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y la altura de la estructura se elevó a 9 metros.

“Nunca esperé que tuviéramos que escalar el muro”, dijo Héctor Almeida, un dentista cubano de 33 años a The Washington Post.

De acuerdo con el medio estadounidense, el migrante cubano se fracturó la pierna izquierda cuando cayó del muro fronterizo.

Almeida también dijo al Post que vio a una mujer caer y romperse ambas piernas.

Jay Doucet, jefe de la división de traumatología de UC San Diego Health, dijo que la elevación del muro fronterizo de seis a nueve metros aumenta la posibilidad de lesiones graves y muerte.

“Estamos viendo lesiones que no veíamos antes: fracturas pélvicas, lesiones de la médula espinal, lesiones cerebrales y muchas fracturas abiertas cuando el hueso atraviesa la piel”, señaló a The Washington Post.

Según los médicos de San Diego, los heridos por caídas a menudo requieren cuidados intensivos complejos y múltiples cirugías por etapas.

Pero al carecer de seguro médico, muchos no son elegibles para programas de fisioterapia y rehabilitación, por lo que permanecen más tiempo en hospitales, que absorben millones en costos no reembolsados.

En el Hospital Scripps Mercy, otro importante centro de trauma del área de San Diego, las víctimas de la caída del muro fronterizo representaron el 16 por ciento de los 230 pacientes tratados en marzo.

En 2016, los heridos por caídos suponían 49 por cada 100 mil migrantes interceptados por la Patrulla Fronteriza. En 2021, eran 449 por cada 100 mil según el estudio.