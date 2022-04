Aterroriza comando a pobladores de Tamazunchale en San Luis Potosí

Ayer la Universidad de Tamazunchale y la Preparatoria “General Leandro Sánchez” suspendieron clases, mientras que el bulevar 20 de Noviembre lució solitario

La irrupción de un grupo armado durante la madrugada en el municipio de Tamazunchale, en San Luis Potosí, paralizó las actividades de los pobladores por temor.

Planteles como la Universidad de Tamazunchale y la Preparatoria “General Leandro Sánchez” suspendieron clases, mientras que el bulevar 20 de Noviembre lució solitario.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que el comando iba de paso y sólo entró a “hacer sus viáticos”.

“La Federación nos dice que eran personas que iban de paso hacia Hidalgo y Veracruz, y como no vieron presencia policiaca pues entraron a hacer sus viáticos, le pudo pasar a cualquier otro Municipio que esté de pasada”, justificó.

“Tenemos que seguir trabajando, hay ya un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para revisar la entrada al Municipio”.

En diversos videos y fotografías compartidas en redes sociales por usuarios de Tamazunchale, se observa la presencia de hombres con armas largas a bordo de camionetas por las calles de ese municipio, a unos 392 kilómetros de la capital, en la Huasteca Potosina.

“Hay grupos armados, ahorita que iba en el Boulevard 20 de Noviembre me detuvieron civiles encapuchados, con chalecos y armas largas, me detuvieron, me apuntaron, me frené en seco y me dijeron vete para atrás, mientras que otros hablaban con otros ahí en la parada de los taxis, estuvo feo, la verdad”, narró un habitante de esa localidad.

Se indicó que el convoy lo componían cuatro camionetas, una de ellas, una Tacoma blindada, sin placas y polarizadas.

Reportan dos asesinatos

Al parecer dos personas fueron ejecutadas por el grupo armado, una en el Puente Metálico y otra en el Puente Amarillo, donde la víctima viajaba en una motocicleta.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han dando un balance del paso por este convoy por la esa ciudad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que envió un grupo de policías estatales para implementar recorridos de vigilancia, incluyendo puestos de revisión en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército.

Apenas ayer acudieron a San Luis Potosí el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, quienes encabezaron la Mesa de Seguridad, donde se anunció el refuerzo de 400 elementos de la Guardia Nacional

En tanto, el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, hizo el compromiso de aumentar en un 50 por ciento el número de elementos de esa corporación y crear seis cuarteles más en los municipios de Ciudad Valles, Salinas, Tancanhuitz, Tamazunchale y la capital.