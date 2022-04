Asesinan a subinspector de la Guardia Nacional en San Luis Potosí

Gustavo de la Rosa fue atacado durante la madrugada de este martes en una emboscada en los límites de San Luis Potosí con Guanajuato, de acuerdo con reportes oficiales

Gustavo de la Rosa, subinspector de la Guardia Nacional, fue asesinado a balazos la madrugada de este martes en una emboscada en los límites de San Luis Potosí con Guanajuato, de acuerdo con reportes oficiales.

Asimismo, el subagente Rey Ángel Mendoza Morales resultó lesionado por el ataque que ocurrió aproximadamente a las 05:00 horas, sobre la vía lateral de la carretera 57, a la altura del kilómetro 176.

“Tuvieron contacto con tres vehículos siendo estos Lincoln color gris, Pick up color negra, Torren color negra, las cuales descendieron varios sujetos”, se precisó en un reporte interno.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso que ocurrió cerca del entronque al Municipio de Villa de Reyes, en el sur de la entidad.

“Una camioneta de la GN se desplazaba sobre la ruta indicada, cuando sujetos armados a bordo de al menos dos vehículos, le efectuaron disparos. De la agresión, uno de los elementos falleció en el lugar y otro resultó herido”, se precisó.

“Por el sitio pasaba el conductor de un tráiler que también fue lesionado. Ambos fueron trasladados a un hospital para su atención médica, cuyo estado de salud se reporta estable”.

Manelich Castilla, ex comisionado General de la Policía Federal, condenó el crimen de quien recordó como un policía capacitado en lo académico y jurídico.

“Supimos que estaban en el tercer turno, es el que abarca la noche y la mañana, que iban distintas patrullas, que tuvieron contacto visual con tres camionetas distintas de la cual descendieron hombres armados y abrieron fuego”, dijo.

“Quisiera hoy lamentar la muerte de un gran policía, hombre muy vinculado a la academia, fue comisionado a la Cruz Roja Internacional y pionero en uso de la fuerza, todo lo que implica del marco jurídico, las obligaciones y prerrogativas de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entusiasta de capacitación de policías, tenía en su currículum centenares, sino es que miles de cursos impartidos, decenas de miles de horas de capacitación”.

Aunado a esta agresión, en las últimas horas también se registró un ataque a personal jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal sobre la misma vía, pero a la altura del entronque de la vía 37, lo cual dejó un saldo de dos heridos, identificados como Noé N. y Yahir L.

En un video, las víctimas reportaron cómo una camioneta los siguió y disparo, por lo cual minutos después volcaron sobre la ruta federal.

“Nos quiere hacer algo, nos quiere hacer algo. Auxilio por favor, auxilio, no nos deja de seguir la camioneta, auxilio por favor. Ya se emparejó, no nos deja la camioneta, auxilio, auxilio por favor, no nos deja la camioneta, está disparando, está disparando”.