Arrojan accidentes saldo de dos muertos en Hermosillo

Dos personas sin vida y 15 más con diversos tipos de lesiones, dejaron 39 accidentes viales suscitados en Hermosillo, entre el 4 y 10 de abril del 2022.

Según la estadística del Departamento de Tránsito, en el periodo se atendieron seis atropellamientos, dos volcaduras, 22 choques entre vehículos, ocho choques contra objeto fijo y una caída de pasajero.

Uno de los accidentes fatales sucedió el miércoles 6 de abril en la colonia la Metalera, donde un adolescente fue arrollado por el tren.

El otro incidente sucedió en el bulevar Solidaridad durante la noche del 8 de abril, donde un hombre de la tercera edad murió al ser embestido por un vehículo.

El registro indica que once de los hechos viales se derivaron del exceso de velocidad, siete por imprudencia, siete por alcance, cinco por invasión de carril, tres por no respetar señalamientos de alto; por no respetar la luz roja del semáforo y por imprudencia del peatón sucedió un incidente.

Sobre conducción punible

En los siete días se detectó a 122 personas conduciendo automotores mientras se encontraban bajo los efectos del consumo de algún tipo de bebida con contenido alcohólico.

Los filtros de alcoholimetría que se instalaron en diferentes áreas de la ciudad, principalmente en arterias viales con mayor carga vehicular, se ubicó a 94 personas en dicha condición; el resto en recorridos que se realizaron en diversas zonas del municipio.