Arrestan a Hope Solo por manejar intoxicada en Carolina del Norte

A la ex portera de la selección de EU, se le acusó de conducir ebria, resistirse a un agente y abusar de los dos menores al ponerlos en riesgo

La ex portera de la selección estadounidense de futbol, Hope Solo, fue arrestada después de que las autoridades la encontraron dormida al volante de un vehículo en el que se hallaban también sus mellizos de dos años, informó la policía.

Un reporte policial indicó que Solo fue detenida el jueves en el estacionamiento de un centro comercial de Winston-Salem, Carolina del Norte. Se le acusó de conducir intoxicada, resistirse a un agente y abusar de los dos menores al ponerlos en riesgo.

Se le liberó de la cárcel, pero debe comparecer ante la corte el 28 de junio, de acuerdo con el informe.

Según la orden de arresto, un transeúnte notó que Solo había permanecido dormida al volante durante más de una hora, con el motor del vehículo encendido y con los dos niños en el asiento posterior.

Un agente que respondió al reporte pudo percibir olor a alcohol. La orden de arresto consigna que Solo se negó a someterse a una prueba de sobriedad, por lo que debió tomársele una muestra de sangre.

Rich Nichols, abogado de Texas que representa a Solo, emitió un comunicado el viernes, pero no respondió a preguntas específicas sobre los cargos. Dijo que su representada tampoco hablaría con la prensa.

“Por consejo de su abogado, Hope no puede hablar sobre esta situación, pero quiere que todos sepan que sus niños son su vida, que se le liberó de inmediato y que está ahora en casa con su familia”, dijo Nichols. “Esta historia es más amable de lo que sugieren los cargos iniciales, y ella está ansiosa por una oportunidad de defenderse de estas acusaciones”.

Solo fue excluida por la selección estadounidense tras los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, luego de llamar “cobardes” a las jugadoras suecas por adoptar una postura defensiva ante el equipo norteamericano, que buscaba revalidar la medalla de oro.

Ello puso fin a una destacada carrera de la futbolista que fue empañada por otras controversias.

A comienzos de 2015, se le suspendió 30 días, después de que ella y su marido Jerramy Stevens fueron detenidos en una camioneta de la federación estadounidense de fútbol. Stevens fue acusado de conducir ebrio.

La guardameta fue relegada también a la banca tras cuestionar la decisión del técnico Greg Ryan, de colocar de inicio a Briana Scurry en el duelo del Mundial de 2007 ante Brasil. Muchos consideraron que sus declaraciones constituyeron una falta de respeto contra su compañera.

Solo estuvo también involucrada en un altercado con algunos familiares en 2014, lo que derivó en su arresto. Sin embargo, los cargos relacionados con aquel caso fueron desechados eventualmente.

Solo se casó en 2012 con Stevens, ex tight end de los Seahawks de Seattle y los Buccaneers de Tampa Bay. El matrimonio tiene a los mellizos Vittorio Genghis y Lozen Orianna Judith Stevens, nacidos el 4 de marzo de 2020.