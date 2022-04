Arranca Amalia Pérez camino a París 2024

La mexicana se clasificó al Campeonato Parapanamericano de Para Powerlifting St. Louis 2022

La multimedallista paralímpica Amalia Pérez inicia el camino a sus séptimos Juegos Paralímpicos con destino a París 2024.

La mexicana se clasificó al Campeonato Parapanamericano de Para Powerlifting St. Louis 2022, tras cumplir con los criterios de clasificación en el Abierto Mexicano de Para Powerlifting Atlixco Metepec 2022, que se realizó en Puebla.

El evento internacional tendrá lugar en el campus de la Universidad Logan en Chesterfield, del 8 al 11 de julio, y marca el comienzo de su ciclo olímpico a tierras parisinas.

“Sé que gracias a Tokio 2020 fue otra mirada, ahora me toman en cuenta para crear una federación de silla de ruedas, mi historia y la convicción que tengo dentro del deporte es sumar, apostar al deporte y a las nuevas generaciones, eso me motiva.

“Tengo una niña de 18 años y ella está incursionando en levantamiento de pesas y me siento orgullosa y comprometida con mi País para buscar no un futuro sino un presente.

“París 2024 me espera, me ilusiona, quiero llegar a la cúspide”, resaltó la tetra campeona paralímpica en videoconferencia.

El retiro no es una opción por el momento a sus 44 años y más de dos décadas en el alto rendimiento.

“Hoy por hoy me estoy preparando, el sueño es llegar, dar una nueva marca, otra justa olímpica va a depender de mis capacidades, demostrando hasta dónde podemos llegar con sueños, dedicación y compromiso, se lo dejo a Dios y a la vida, qué mejor que demostrar que el ser humano tiene este potencial”, expresó.