Anuncian inversión carretera conjunta por 13 mil mdp gobernadores de Sonora y de Chihuahua

Alfonso Durazo y Maru Campos, acordaron, además, trabajos coordinados en seguridad y en el fortalecimiento de las relaciones binacionales con Estados Unidos

Los gobiernos de Sonora y de Chihuahua acordaron la modernización de la carretera que conduce de Chihuahua a Guaymas mediante una inversión conjunta de 13 mil millones de pesos, a través un proyecto integral, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en reunión con su homóloga del vecino estado, Maru Campos Galván.

El mandatario sonorense expuso que este proyecto agilizará el intercambio comercial entre ambas entidades por medio de una carretera que beneficiará también la movilidad de las y los ciudadanos de ambos estados.

El titular del Ejecutivo estatal resaltó que con esta obra se podrá ofrecer una opción de transporte a la producción agropecuaria, manufacturera e industrial de Chihuahua para dinamizar la economía de la región.

“Puede ser el punto de salida de toda la producción agropecuaria, manufacturera e industrial de Chihuahua, que hoy tiene que subir a El Paso, y luego buscar la salida por Ensenada rumbo a la cuenca del Pacífico, particularmente India, China y Japón, cuando tiene a tiro de piedra el puerto de Guaymas. Por supuesto, que al puerto hay que invertirle, adaptarlo, modernizarlo, y la vía de comunicación que une hoy a Chihuahua con el puerto de Guaymas requiere también una modernización”, indicó.

Acompañado por Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; y en presencia de Luis Serrato Castell, secretario de Coordinación de Gabinete del gobierno de Chihuahua, Durazo Montaño agregó que se trabaja también para reforzar las instalaciones de vigilancia en la franja divisoria entre ambos estados, a fin de evitar incursiones de grupos delictivos de un territorio a otro.

“Tenemos que trabajar en el blindaje de la línea fronteriza para evitar incursiones de un estado a otro, van de Chihuahua a Sonora, y van de Sonora a Chihuahua, y cada incursión genera sacudidas en la estabilidad de la seguridad de esta región, así es que, particularmente, hemos hablado de estos temas”, señaló.

El titular del Gobierno de Sonora agradeció la colaboración de la gobernadora de Chihuahua, con quien se acordó además seguir trabajando para construir una relación binacional con las entidades vecinas en los Estados Unidos, esto dado el intenso intercambio comercial que existe en esta región.

“Debo decir que he encontrado en la señora gobernadora una gran sensibilidad, una gran comprensión sobre los beneficios recíprocos que tiene un proyecto de esta naturaleza para nuestros dos estados. Tratándose de transporte de mercancías si la economía no da el proyecto no funciona, los puntos, las opciones distintas al puerto de Guaymas sería Topolobampo y Mazatlán, nada más que representan una distancia de 160, 170 kilómetros adicionales a la distancia que tiene Chihuahua del puerto de Guaymas”, resaltó.

Al respecto, Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, dio a conocer que se harán gestiones conjuntas ante instancias federales para concretar este importante proyecto.

“Guaymas necesita renovar, de hacer una reingeniería importante en su puerto y a la vez tendríamos que hablar obviamente de la carretera de Yécora hasta Cuauhtémoc Chihuahua, estamos hablando aproximadamente lo que hasta ahorita nos dicen los proyectos ejecutivos de una inversión de casi 13 mil millones de pesos, una inversión que estamos seguros podemos lograr con la gestión conjunta con el gobierno federal”, comentó.