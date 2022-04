Anuncia su retito Jorge Cantú

El pelotero mexicano, quien jugó en Grandes Ligas con Tampa Bay, Cincinnati, Florida, Rangers y San Diego, afirmó que colgará los spikes y el guante

Jorge Cantú se retirará del beisbol al terminar la temporada 2022 de Liga Mexicana con Diablos Rojos del México, así lo anunció en conferencia en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El pelotero mexicano, quien jugó en Grandes Ligas con Tampa Bay, Cincinnati, Florida, Rangers y San Diego, afirmó que colgará los spikes y el guante, porque quiere pasar más tiempo con su familia.

“Han sido muchos años de mucho sacrificio, trabajo, pasión y dedicación, para mí es momento de dejar este deporte.

“Lo que me motivó a tomar esta decisión es el tiempo de calidad con mi familia; hay momentos que mis tres hijos me preguntan, ‘Papi, ¿por qué te tienes que ir todo el tiempo?’, eso ya se viene cargando de años anteriores”, compartió el pelotero que jugó en cinco equipos de Grandes Ligas.

En su anuncio el pelotero, que consiguió 104 cuadrangulares en la Gran Carpa y lleva 100 en Liga Mexicana, afirmó que el adiós es definitivo pues este es el momento indicado para retirarse, pero lo quiere hacer a lo grande, consiguiendo el título con la novena Escarlata.

“Como jugador tú te das cuenta solito de cuándo es el tiempo correcto (para retirarte) y no extender algo en donde no estés ahí cien por ciento mentalmente, estoy pleno de energía, coraje y pasión y quiero ese campeonato (de la Liga Mexicana), esa será mi cereza en el pastel y lo voy a conseguir”, concluyó Cantú.

Jorge Cantú y los Diablos Rojos del México iniciarán mañana el torneo de pretemporada bautizado como Interliga en el Estadio Alfredo Harp, enfrentando a los Toros de Tijuana.