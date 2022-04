Anuncia su retiro Iván Terrazas

El pelotero de 38 años anunció que en el estadio Alfredo Harp Helú jugará su último partido como profesional

Iván Terrazas, capitán de los Diablos Rojos del México anunció en conferencia de prensa que el 26 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú jugará su último partido como beisbolista profesional.

“He tomado esta decisión que ha sido bastante difícil. Es una decisión que he analizado desde hace varios meses, pensando en qué es lo que sigue, y con una sonrisa en mi cara me siento satisfecho de lo que a través de los años hemos logrado”, puntualizó.

Terrazas sumó 13 temporadas como integrante de la Pandilla Escarlata; desde su llegada al equipo en 2008, ha conseguido levantar dos títulos de la Liga Mexicana de Beisbol y desde 2015 fue distinguido como capitán de los Pingos.

Aquí he hecho muchos amigos, he ganado títulos, en fin, han sido cosas muy grandes las que viví con esta camisola. Me siento muy satisfecho de haber llegado hasta este punto”, comentó.