Anuncia Jim Carrey su retiro de la actuación

El actor de cintas como “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” no ha ocultado que ha enfrentado crisis de salud mental

Uno más que se va de la pantalla grande, primero Bruce Willis anuncia que deja la actuación por una enfermedad y ahora Jim Carrey.

En la actualidad el comediante se encuentra promoviendo la cinta Sonic 2, la película donde tiene una importante participación. Durante la gira de prensa que ha emprendido, el actor de origen canadiense ha decidido confirmar esta fuerte noticia:

“Bueno, sí, me estoy retirando. Sí, probablemente. Y sí, lo digo en serio”, afirmó.

De acuerdo al medio especializado Variety, el actor hizo esta confesión al programa Access Hollywood donde agregó también que:

Depende. Si los ángeles me traen algún guión que esté escrito en letras de oro donde se me indique que será muy importante para que la gente lo vea, tal vez continúe actuando, pero de momento, me tomaré un descanso.

El actor de cintas como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos no ha ocultado que ha enfrentado crisis de salud mental. En su documental titulado Jim & Andy: The Great Beyond, Jim Carrey demostró el arduo proceso al que se sometía para preparar un personaje, así como su lucha contra la depresión, enfermedad que ha padecido desde hace varios años.

Durante la última década, Carrey ha parecido cansarse de que Hollywood no lo tome en serio como actor de “carácter” o drama debido a su origen como comediante. Esa falta de reconocimiento es lo que ha motivado al actor a disminuir su presencia en Hollywood.

En ese sentido, el protagonista de Todopoderoso dijo en la misma entrevista el siguiente mensaje sobre sus planes a futuro:

Realmente disfruto mi vida tranquila y amo mi vida espiritual. Tal vez lo siguiente es algo que ninguna celebridad más ha dicho, pero ya tuve suficiente. He hecho suficiente. Soy suficiente.