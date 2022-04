Analiza comunidad Seri  propuesta de AMLO sobre cancelar cacería de borrego cimarrón

El gobernador de Punta Chueca, Joel Barnett Morales, dijo que el planteamiento debe de analizarse a profundidad y no se puede hacer “de la noche a la mañana”

Hay muchos puntos que analizar y hacer un estudio profundo sobre la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre evitar la cacería del borrego cimarrón en Punta Chueca y pagarle a la comunidad Seri lo que ganarían con la cacería, consideró Joel Barnett Morales.

El gobernador Seri de Punta Chueca agregó que este planteamiento del mandatario nacional no se puede hacer ´de la noche a la mañana´, se debe analizar muy bien todo.

Es un negocio del pueblo de las dos comunidades seris, Punta Chueca y Desemboque, y al momento que se cancele la cacería la gente perderá interés y se verán muy afectadas, resaltó Barnett Morales.

“Creo que no nos conviene mucho; además, es parte de las tradiciones la cacería, la gente no sacrifica cualquier animal, nosotros somos parte de la naturaleza y sabemos qué animal podemos sacrificar y cuál no, en el momento que se cancele todo eso habrá un impacto muy fuerte”, reiteró.

Es parte del sustento de la gente, de esa actividad sale todo para las dos comunidades, para solventar las necesidades del pueblo, ayudar a los enfermos con los gastos médicos, etcétera, abundó el gobernador Seri.

En su última visita a Sonora, el presidente de México visitó Punta Chueca donde propuso a la comunidad eliminar la caza del borrego cimarrón , a fin de preservar la especie, para reponer los recursos que se obtenían por esta actividad el gobierno federal les pagaría a los habitantes.