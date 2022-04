Afirma Putin éxito en toma de Mariúpol

Descarta asalto final en la zona el presidente de Rusia dijo que ya tienen dominio en la zona portuaria industrial

El Presidente ruso Vladimir Putin celebró el jueves el “éxito” de sus tropas al tomar la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheran los últimos resistentes.

“La finalización del trabajo de combate para liberar a Mariúpol es un éxito”, dijo Putin en una comparecencia con su Ministro de Defensa, Serguéi Shoigu. “Felicidades”.

Después de aguantar casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme planta de acero de Azovstal de esta ciudad del mar de Azov, estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbás y la península de Crimea, ya anexada en 2014.

Los ultimátums lanzados por Rusia no han llevado a la rendición de estos soldados. Uno de sus comandantes, Sviatoslav Palamar del batallón Azov, pidió “garantías” de seguridad a los países occidentales para dejar el recinto donde, según Kiev, también hay alrededor de mil civiles.

“Considero que el asalto propuesto de la zona industrial no es apropiado. Ordeno anularlo”, declaró Putin en las declaraciones televisadas.

“Se tiene que pensar (…) en la vida de nuestros soldados y oficiales, no se tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra”, prosiguió. “Bloqueen toda la zona de tal forma que no pase ni una mosca”, ordenó.

El Ministro Shoigu indicó que unos 2 mil militares ucranianos resisten en ese complejo, sin evocar el número de civiles.

Las autoridades ucranianas habían alertado que si Rusia eliminaba a las tropas en esa planta se cancelaría cualquier negociación de paz.