Acusan de lavado de dinero a ex auxiliar de Cruz Azul

Está recluido en el penal del Altiplano. Óscar Joaquín Velázquez está presuntamente implicado en una red de empresas “fachada” que de 2013 a diciembre de 2018 realizaron operaciones simuladas a través de diversos bancos

Óscar Joaquín Velázquez Elvira, quien fuera auxiliar del DT Juan Reynoso en Cruz Azul desde el torneo Guardianes 2021, fue detenido la noche del martes con base en una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que Velázquez está presuntamente implicado en una red de empresas “fachada” que de 2013 a diciembre de 2018 realizaron operaciones simuladas de millones de pesos a través de diversas instituciones bancarias.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) llevó a cabo esta investigación que es conocida como “Los Altos de Jalisco”, relacionada con empresas de papel que llevaron a cabo transacciones financieras que no tenían una contraprestación justificada.

Velázquez Elvira compareció este miércoles en la audiencia de imputación, ante el juez Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el cual tiene su sede en el Penal del Altiplano.

En caso de ser vinculado a proceso, el ex auxiliar técnico se quedará preso en este penal de alta seguridad, pues el delito de delincuencia organizada que le imputan contempla la prisión preventiva de oficio.

Autoridades consultadas indicaron que desde el año pasado el juez Zeferín ordenó la aprehensión por delincuencia organizada y lavado contra varios de los presuntos implicados en esta red de empresas “fachada”, incluido Velázquez Elvira.

Durante meses, la FEMDO y la Agencia de Investigación Criminal estuvieron tras la huella del cruzazulino, pero fue apenas ayer cuando lo ubicaron.

El ex ayudante del timonel peruano fue bajado el martes del camión del equipo, cuando éste apenas salía hacia el Estadio Azteca, donde más tarde La Máquina disputó la vuelta de Semifinales de la Concachampions ante Pumas.

Cruz Azul decidió cortar el vínculo con el auxiliar de Reynoso y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación para deslindar responsabilidades.

Velázquez también fue auxiliar técnico en Toluca, con Hernán Cristante, del Apertura 2016 al Clausura 2019; así como de Reynoso en el Puebla, entre el Apertura 2019 y el Apertura 2020.

Su carrera la inició en Coras de Tepic, del torneo de Ascenso MX, en el Clausura 2016, aunque fue también utilero de Correcaminos de la UAT, en el Apertura 2012.