Acusan de asesinato a modelo de OnlyFans

La socialité y modelo de la plataforma para adultos OnlyFans, Courtney Tailor, aparentemente asesinó a puñaladas a su novio en un “ataque no provocado”, de acuerdo con los familiares del difunto.

Según el portal TMZ, la joven rubia de 25 años, que tiene millones de seguidores en las redes sociales, mató a Christian Tobechukwu Obumseli, de 27, durante una disputa en su apartamento de Miami, el 3 de abril.

Los investigadores encargados del caso dijeron que Obumseli, quien fue apuñalado en el pecho, y Tailor habían estado “involucrados en un altercado físico” antes del asesinato. Hasta el momento la defensa asegura que ella apuñaló a su pareja en defensa propia.

Tailor, cuyo verdadero nombre es Courtney Clenney, no ha sido acusada formalmente de la muerte, aunque la policía y los fiscales han dicho que la investigación se mantiene en curso.

Sin embargo, la familia de Obumseli está enfurecida por una imágenes difundidas el pasado viernes, y que muestran a Tailor sin “una pizca de remordimiento” en un bar de Miami.

“Ha pasado una semana desde que mi hermano fue brutalmente asesinado sin sentido”, escribió Jeffrey Obumseli en Instagram. “Las crueles acciones de Courtney no tienen la más mínima pizca de remordimiento”.

“Hemos visto videos de Courtney besando a sus perros mientras estaba cubierta de lo que creemos que es la sangre de mi hermano, y tomando bebidas casualmente en el bar de un hotel días después mientras mi hermano yace en la morgue”.

Un video obtenido por TMZ parecía mostrar a Tailor con una blusa y pantalones blancos cubiertos de sangre mientras los policías le hablaban. Más tarde fue hospitalizada para una evaluación psiquiátrica, informó el Miami Herald.

“Queremos que la arresten”, dijo uno de los abogados de los Obumseli, Larry Handfield. “La familia está devastada”. Por su parte, el hermano del fallecido asegura que la modelo originaria de Michigan está recibiendo un trato preferencial por parte de los investigadores.

“La conclusión es muy clara: Courtney está siendo tratada de manera diferente debido a su privilegio como mujer blanca rica”, escribió Obumseli. “Dentro de las 24 horas posteriores a la muerte de Toby, el detective del caso concluyó prematuramente que no se trataba de un delito violento. Pero la información proporcionada es deficiente, y la falta de transparencia sugiere fuertemente que se trata de un juego sucio”.