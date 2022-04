Acusan a ex de Phill Collins de abuso infantil

La señalan por presuntamente haber maltratado a su hijo de 10 años

La ex esposa de Phill Collins, Orianne Cevey, enfrenta una acusación por abuso infantil, interpuesta por su ex pareja y padre del menor: Charles Mejjati.

En la demanda, difundida por Page Six, Mejjati asegura que Orianne ha golpeado y amenazado al niño y que incluso él tenía miedo de regresar a casa.

“Ha cometido actos de violencia doméstica contra el niño menor de edad, incluidos, entre otros, golpear al niño en la parte posterior de la cabeza y hacer que el niño se caiga, dando así al niño una conmoción cerebral y un hematoma”, se lee en el documento.

En el documento, el demandante también solicita la custodia total del menor y que la madre tenga visitas supervisadas, y también argumenta que el menor ha sido expuesto a drogas, armas y comportamientos sexuales por parte de su madre y su nueva pareja.

Esta no es la primera acusación en contra de Orianne, pues su último esposo, Thomas Bates de quien se divorció en 2021, aseguró que ella lo golpeó en varias ocasiones y que incluso lo amenazó con mutilarlo.

También con el cantante Phill Collins tiene un pleito legal por su mansión en Miami, la cual está valuada en 40 millones de dólares.

Cever y Phill se casaron en 1999 en Suiza, pero se divorciaron en 2008, y eventualmente ella se casó con Charles Mejjati, de quien se separó en 2016 para volver con Phill.

Las cosas iban bien entre ambos hasta que el ex integrante de Génesis se enteró que Cevey se había casado en secreto con el músico Thomas Bates, de quien acaba de separarse el año pasado.