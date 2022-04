Acusan a Bill Murray de comportamiento inapropiado

La producción ha sido paralizada a raíz de una queja contra el actor, quien ha sido acusado de tocamientos en el set

Lo que fue descrito como manoseos, es la presunta causa de que Bill Murray enfrente una acusación y se haya incluso, detenido el rodaje de la cinta de Aziz Ansari.

“Era muy sensible, no en áreas personales, pero puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la cola de caballo, pero siempre de una manera cómica.

“Es una línea muy fina y todos aman a Bill, pero aunque su conducta no es ilegal, algunas mujeres se sintieron incómodas y él cruzó la línea”, dijo una fuente a The Post.

La filmación de la película de la leyenda de Saturday Night Live, de 71 años, se suspendió la semana pasada luego de que se presentara una denuncia específicamente contra el actor, alegando “comportamiento inapropiado”.

Para el jueves, la película fue suspendida indefinidamente en medio de una investigación sobre las acciones de la estrella de Cazafantasmas en el set.

Otra fuente aseguró a Page Six que Murray, quien aparentemente es soltero, “ama a las mujeres y le encanta coquetear, disfruta de la poesía y el romance, siempre está coqueteando, pero siempre envuelto en comedia. No está claro si se pasó de la raya”.