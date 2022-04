Aceptan liquidación 35% de ex concesionarios señala el secretario de Gobierno

Cada uno recibirá un monto de 500 mil pesos, dijo Álvaro Bracamonte Sierra

El 35 por ciento de los ex concesionarios de transporte urbano de Hermosillo han aceptado el pago de la liquidación de la concesión, por el monto de 500 mil pesos cada una, informó Álvaro Bracamonte Sierra, secretario de Gobierno del Estado.

El funcionario aclaró que la secretaría a su cargo le corresponde atender la agenda política del transporte, por ello, el 5 de abril se inició el proceso de liquidación con la apertura de ventanilla de pago.

Se cruzó el período de Semana Santa y hasta la fecha el 35 por ciento del total de ex concesionaron han aceptado la liquidación, agregó.

“Algunos de ellos no han aceptado el paquete que le ofrecimos y algunos de ellos se manifiestan frente a nosotros”, resaltó Bracamonte Sierra al aclarar que algunos de los manifestantes no son concesionarios pero el acuerdo que tienen es que si no pueden asistir al “macatreo” acuda un familia, amigo o se la paga a otra persona, al parecer se les paga 300 pesos.

“Es un compromiso que los ex concesionarios tienen entre ellos, mantener la manifestación viva, el compromiso que tienen es que asista un familiar, amigo o alguien que pueda recibir esos 300 pesos, para nosotros es mantener una manifestación artificialmente, nosotros somos pacientes, porque creemos que poco a poco los concesionarios van aceptar la propuesta “, puntualizó.