El piloto mexicano de Red Bull llega a Italia con la motivación a tope tras la segunda posición en Australia

Sergio Pérez quiere engancharse al podio tras el segundo lugar obtenido en Australia.

El piloto mexicano y Red Bull ponen su mira en Imola, donde este fin de semana se corre el Gran Premio de Emilia Romaña, que traerá consigo la primera carrera sprint de la temporada 2022, ahora llamada simplemente Sprint F1.

“El Checo” llega a Italia con la motivación a tope tras la segunda posición en Australia, pero el toro rojo lo hará con el pendiente de que su piloto número uno, el campeón Max Verstappen, sólo completó una carrera de las tres fechas que van en el año, la que ganó en Arabia Saudita.

“Estoy deseando volver a subirme al coche este fin de semana. Han sido unos días complicados en Australia para el equipo, pero para mí fue otro fin de semana consistente, después de mi pole y mi cuarto puesto en Yeda”, dijo el tapatío en declaraciones que compartió Red Bull previo al inicio de actividades en Imola.

“Todo esto viene de una buena actuación en la clasificación, que ahora será el viernes, y espero volver a engancharlo en Italia”.

En 2021, y en esta misma pista, Pérez se clasificó por primera vez en la F1 en la primera línea, al conseguir el segundo puesto detrás de Lewis Hamilton, de Mercedes. Ya en la carrera no pudo sumar puntos luego de dar un trompo que lo dejó fuera de los primeros 10 lugares.

“Estoy contento con mi rendimiento hasta ahora y subir al podio por primera vez esta temporada en Melbourne fue un paso en la dirección correcta, pero no me detendré ahí, necesito y quiero estar ahí semanalmente para el equipo y para mí mismo”, apuntó Checo.

“Parece que podría llover este fin de semana, así que eso jugará un papel y quiero aprender del rendimiento que tuve en Imola en mojado la temporada pasada y seguir mejorando en todas las áreas”.

Las actividades del GP de Emilia Romaña comenzarán este viernes con los primeros ensayos y la clasificación al sprint. El sábado será la segunda práctica libre y el Sprint F1 y el domingo la carrera.