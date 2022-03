Vive Manolo Caro ‘cuento de hadas’ con la miniserie musical

El mexicano hace una parodia del clásico «y vivieron felices para siempre» aplicando giros a la narrativa y sus protagonistas, con una princesa ansiosa por perder su virginidad, un príncipe azul lleno de defectos y un hada madrina sin filtros

Había una vez un chico de nombre Manolo Caro que soñaba con escribir un cuento de hadas que resonara con la realidad que él veía, sin saber que años después lo lograría ideando «Érase Una Vez (Pero Ya No)».

En la miniserie musical, ya disponible en Netflix, el mexicano hace una parodia del clásico «y vivieron felices para siempre» aplicando giros a la narrativa y sus protagonistas, con una princesa ansiosa por perder su virginidad, un príncipe azul lleno de defectos y un hada madrina sin filtros.

«Yo siempre quise hacer un cuento de hadas, y como sabía que Disney nunca me iba a llamar, pues entonces me dediqué a hacer uno a mi manera y para adolescentes. Se ha dicho mucho que es para adultos, pero no: si tienes 14 años, claro que lo puedes ver, no hay nada terrible.

«Al contrario: es una historia de amor contada en dos épocas, medievo y la actual, aderezada con canciones porque no es un musical como tal. No es que los personajes sólo se comuniquen cantando, y creo que hemos reinventado los cuentos de hadas. Si tuviera que describirlo, diría que es como la prima hermana de Shrek, nada más que de carne y hueso», explicó Caro, en entrevista exclusiva.

Para crear su melódico universo, el realizador contó con el respaldo total de la plataforma, que fungió como el hada madrina ideal, cumpliendo con todas sus expectativas sin escatimar en el nivel de la producción, cuya sede fue España.

El elenco

Además, logró hacerse de un elenco en el que entremezcla talento español y latinoamericano, con artistas como Mónica Maranillo, Mariana Treviño, Rossy de Palma, Nia Correia, Daniela Vega y Sebastián Yatra a la cabeza, siendo el debut actoral del cantante colombiano, quien agarró al toro por los cuernos adentrándose también en escenas de desnudos.

«Al principio uno dice que sí, y después, cuando te enteras de todo lo que vas a tener que hacer, dices ‘ahora, ¿cómo lo voy a lograr?’. Siempre he sido muy así de decir sí a las cosas y ya después resolver cómo sacarlo, pero este sí fue un reto gigante», aseguró Yatra, quien compartió que nada más para quitarse el acento y asemejarlo al español neutro tomó un curso de ocho meses, entrelazándolo con su agenda como cantante.

«Obviamente, siendo mi primera vez tuve nervios, pero gracias a Dios estudié mucho los guiones, y con la dirección de Manolo uno se siente mucho más cómodo y tranquilo. Él da toda esa confianza. Desde el día cero me dijo que fluyera, que me relajara, y que en vez de llenarme de capas (con el personaje), fuera lo más natural posible».

La trama sigue la historia de dos amantes que en la época medieval fueron separados por una maldición que hará que ellos y todos los habitantes de su excéntrico pueblo sean incapaces de amar. En la era actual tendrán una única oportunidad para revocarla, pero en tiempos donde la mayoría busca, literalmente, sólo sexo sin ataduras, no les resultará nada fácil.

Contrario a su fantasía, el cineasta, de 37 años, parece haber tenido todo a su favor para que sin necesidad de lanzar un hechizo o hacer uso de una pócima mágica pudiera hacer su nuevo proyecto realidad, del que, además, se llevó una entrañable amistad con el intérprete de «Tacones Rojos«.

«Creo que en este momento de nuestras vidas y carreras también tiene que haber una admiración en la gente con la que trabajas y con la que después puedas desarrollar una amistad, y es lo que he encontrado en Sebastián: es alguien con quien, aunque no tenemos la misma edad, pues le llevo 10 años, sí congeniamos mucho», señaló Caro, admitiendo que prejuzgaba a los de dicha generación como desinteresados.

«Él es alguien súper aplicado, el más puntual, estudiado, dedicado en lo que hace, entonces no es un accidente la carrera que tiene, es el cúmulo de muchísimo trabajo, y eso siempre se lo voy a aplaudir y agradecer, porque puso todo ese empeño en la serie y lo van a ver», destacó, orgulloso.