Vinculan a proceso a Horacio Palencia por presunto plagio

El cantautor Horacio Palencia fue vinculado a proceso por el delito de plagió del tema «Mi Razón de Ser».

Un juez federal dictó la orden en contra de Palencia.

A finales del 2021 un hombre llamado Jose Luis Calderón aseguró ser el autor de la canción con el que la Banda MS se catapultó al éxito, siendo uno de los más populares del regional mexicano.

A través de sus redes sociales Horacio se pronunció al respecto del proceso legal que atraviesa.

«¿Cómo se sentirían ustedes si alguien de la nada les quisiera robar a su propio hijo, a pesar de las pruebas y a pesar de que su hijo lleva su ADN y que ustedes estuvieron el día de su nacimiento, y aparte el ladrón te pidiera que le pagues por robarse a tu propio hijo?, pues algo así me siento», externó.

Palencia aseguró que «Mi Razón de Ser» fue registrado «por una persona oportunista» ante Indautor en el 2014, sin embargo, desde 2012 tenía los certificados de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), el de BMI, su sociedad auroral en EU y los contratos editoriales.

«¿Quién le quiere robar a quién? ¿Cuántos éxitos tiene él aparte del que me quiere robar? ¿Por qué en cuanto salió la canción no la registró sí según era de él? Fácil, porque ahí la canción no valía nada.

El compositor aprovechó para darle las gracias a sus amigos, colegas, fans y hasta enemigos.

«Muchas gracias a todos los que creen y han creído en mí, a mis amigos artistas y mis colegas compositores que tal vez en algún momento les he servido de inspiración para luchar por sus sueños, gracias por su apoyo.

«A mis clubs de fans que son los más leales y los más cariñosos, gracias por sus muestras de apoyo ¡los quiero mucho!, y a los que me desean el mal yo les deseo el bien porque creo que lo que desees a los demás se te devuelve y a pesar de las injusticias siempre seguiré creyendo en mí mismo».

Para finalizar su comunicado acompañado de un extenso video con algunas de sus más famosas composiciones, el originario de Sinaloa aseguró que responderá todas la dudas que surjan argumentando que, el que nada debe nada teme.

El cantautor está detrás de la mayoría de los éxitos de La Arrolladora Banda El Limón y Banda MS, y hasta piezas como «Amor a Primera Vista», con Los Ángeles Azules.