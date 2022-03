Velan Tomás Boy en el Panteón Francés

«El Jefe» fue figura de Tigres y capitán del Tri en el Mundial de México 86

Tomás » El Jefe» Boy Espinoza fue velado este miércoles en el Panteón Francés en Ciudad de México, capital en la que nació hace 70 años.

Andrés Boy, hijo de Tomás Boy, atendió a los medios de comunicación en las inmediaciones del panteón alrededor de las 19:30 horas.

El vástago del «Jefe» lamentó que su padre haya tenido que morir para que se le reconociera como uno de los mejores futbolistas en la historia del balompié mexicano.

“Fue un futbolista de primera línea, uno de los mejores futbolistas que ha tenido la historia de este país y espero que así se le recuerde. Sabemos que a veces México no suele reconocer, pero por lo poco que he leído en redes, al parecer tuvo que morir para que se le reconozca”, señaló.

«Tomás era una persona muy querida en el ambiente y sobre todo nos marcó muchísimo a nosotros como jugadores, además yo lo tuve en un primer paso como auxiliar, él fue mi mentor y no me queda otra más que venir abrazarlo y acompañar a la familia en este momento y dar el último adiós», dijo por otro lado Leandro Cufre, exjugador del Atlas y que fue dirigido por Boy.

Entre los asistentes al funeral estuvieron Álvaro Dávila y Gustavo Guzmán, quienes destacaron la vida y obra de Boy en el futbol

Boy Espinoza Espinoza falleció la noche el martes a los 70 años, en un hospital de Santa Fe, y siempre estuvo acompañado por sus seres queridos.

Quien fuera comentarista de ESPN, Tomás Boy Espinoza, no pudo librar su problema de salud y perdió la vida, luego de casi un año de no dirigir un equipo. Después de estar en el timón del Mazatlán, el 3 de mayo de 2021 fue despedido y a partir de ese momento ya no apareció en los medios.

Se sabe que Tomás Boy vivió en los recientes meses en Acapulco, Guerrero, de donde fue trasladado hace unos días a Ciudad de México para ser internado.