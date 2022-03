Toma Cruz Azul mínima ventaja derrotando 1-0 al CF Montreal

Con gol de Uriel Antuna, la Máquina ganó el Estadio Azteca el juego de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions

El Cruz Azul se cansó de fallar y apenas sacó ventaja 1-0 de la ida de Cuartos de Concachampions, al vencer al CF Montreal, en el Estadio Azteca.

La Máquina ganó con la anotación de Uriel Antuna, al 20′, quien apareció sin marca en el área para meter remate cruzado y batir al portero Sebastián Breza.

El ex futbolista de Chivas fue el motor del conjunto cementero pero sus compañeros no supieron ampliar ventaja.

Desde el minuto 9, Santiago Giménez apareció sin marca para meter cabezazo pero Breza le alcanzó a atajar; y al 23′, el atacante celeste voló su remate por encima del travesaño.

Para el 30′, Charly Rodríguez metió cabezazo que pasó por un lado, luego de una buena jugada de Antuna, quien volvería a dejar sin marca en el área a Ángel Romero, al 54′, pero el paraguayo desperdició la ocasión.

El CF Montreal se avivó y recuperó la posesión pero no supo generar peligro al frente, aunque los celestes comenzaron a desesperarse con el silbante jamaiquino Daneon Parchment. Hasta Juan Reynoso fue amonestado al 87′, tras múltiples reclamos.

Ahora, el próximo miércoles Cruz Azul deberá meterse al frío canadiense para buscar su boleto a Semifinales.