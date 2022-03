Sugieren a «El Tata» dejar la Selección

El estratega de los Tigres considera que si el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, tiene problemas de salud, lo mejor sería dar un paso al costado

Aunque la Selección Mexicana está a un paso de lograr el boleto a Qatar 2022, las voces en la opinión pública y los rumores siguen apuntando a que Gerardo Martino debería de salir del Tri.

Ante ello, hay varios nombres que suenan, pero sin duda, el de Miguel Herrera es el que más se podría perfilar en caso de que haya algo extraordinario de aquí al inicio de la justa mundialista.

Mundialista como entrenador de México en Brasil 2014, Herrera admitió que nunca podría decirle que no al combinado nacional y de paso, sugirió a «El

Tata» hacerse a un lado, por sus problemas de salud.

«Nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres si no tiene salud (Martino) se tendría que hacer a un lado», declaró en entrevista concedida a la cadena ESPN.

Herrera sabe que su nombre es de los que se maneja en la Federación Mexicana de Futbol, aunque dejó en claro que está concentrado con Tigres y que tendrá que ser la Femexfut quien negocie con ellos.

«Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto, mucho orgullo, quiere decir que hago bien las cosas en donde me presento a trabajar.

«Sinceramente mi cabeza está al 100 por ciento en Tigres, también lo he dicho, nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres y la FMF tendría que hablar con ellos, para ver cómo se ponen de acuerdo”, concluyó.