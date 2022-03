Sufren Cavs baja de Jarrett Allen

El pivotante All Star sufrió una fractura en el dedo medio de la mano izquierda en la victoria del domingo sobre Toronto

La carrera de los Cavaliers para alcanzar los Playoffs de la NBA se puso un poco cuesta arriba.

El pivotante All Star, Jarrett Allen, estará ausente por tiempo indefinido después de sufrir una fractura en el dedo medio de la mano izquierda en la victoria del domingo sobre Toronto, el golpe más reciente en las aspiraciones para un equipo de Cleveland, que parece no recibir respiro.

Allen, quien se convirtió en uno de los hombres altos más completos de la NBA, se lesionó en el primer cuarto, cuando también sintió una molestia en el cuádriceps mientras buscaba una canasta. El jugador de más de dos metros de estatura se pudo haber lesionado el dedo cuando estrello su mano izquierda con el aro mientras bloqueaba un tiro.

Los Cavs fueron capaces de aguantar sin Allen para derrotar a los Raptors 104-96 y afianzar la sexta posición en la Conferencia Este.

El equipo no estableció este lunes un tiempo para el regreso de Allen a la actividad. Es seguro afirmar que se perderá algunos partidos, dependiendo de la severidad de la fractura en su mano no dominante. Cleveland inicia este martes una gira de tres partidos como visitante en Indiana.

Allen ha tenido un papel importante en el despegue de Cleveland esta temporada y ahora los Cavs podrían quedarse sin el jugador de 23 años en una parte crítica del calendario en la pelea por un lugar en los playoffs por primera vez desde 2018.

El pivotante promedia 16.1 puntos, 10.8 rebotes y 1.3 bloqueos en 56 partidos con los Cavs, que están en la pelea cuando quedan 22 juegos en la temporada.

«Él es el ancla de nuestra defensa», dijo Kevin Love al término de la práctica. «Él significa mucho para este equipo».