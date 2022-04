Exhibe a “Uni” un derrumbe

¡¡Hoy marcharán profesores!!

Recibe espaldarazo el Alcalde

Levantan voces contra yaquis

Exhibe a “Uni” un derrumbe…Y a los que se les vino no el mundo encima, pero síel plafón del techo, asì como un área de los ductos del sistema de aire acondicionado y las lámparas, es a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH),del aula 15, del edificio “U” de la carrera de Mecatrónica, Mecánica y Aeronáutica, con lo que vaya que estàn reprobando en cuanto a la calidad del inmueble. ¡Zaz!

En lo que es un desplome que tuvo lugar el pasado martes, cuando 24 estudiantes del octavo semestre estaba recibiendo una clase, y quienes afortunadamente resultaron ilesos, al igual que el maestro, pero lo que es sustazo no se los quita nadie, como se constatara en una video que se difundiera y se hiciera viral en las redes sociales, en el que se observa como empieza a desprenderse parte del techo a padazos y quedan impactados.

Asì estuvo ese suceso que està de no creerse, y que mete duda en torno al como se encuentre estructruralmente esa “Uni” ubicada en la zona del Parque Industrial de esta Capital, y màs porque es de las màs nuevos, por haber sido entregada en el 2017, por lo que no tiene ni cuatro años, lo que ya da que pensar en lo que tiene que ver con su construcciòn,y el nivel de la constructora que en su momento lo edificò. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que eso de que ya se esté desmoronado no presagia nada bueno, con todo y que el rector, Abel Leyva Castellanos, diga que en apariencia “pega el parchazo”, pero lo cierto es que por donde quiera que se le vea, para nada es normal que ya estè presentando esas fallas, que son por demàs graves, por ser una colapsasda que aunque en esta ocasiòn no pasò a mayores, pero quién sabe a la otra. ¡De ese pelo!

Aunque el punto malo que de inicio se les està poniendo, es que solo hayan enviado a un supervisor del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), un tal Osvaldo Méndez Flores, dizque elaborar un dictamen de riesgo y realizar las mejoras correspondientes, cuando era como para que el propio titular de esa instancia, Cuauhtémoc Galindo Delgado, hubiera convocado a una conferencia para dar detalles al respecto.

Pero ademàs de eso la situaciòn ameritaba para que el de “Desprotecciòn” Civil Estatal, Juan Manuel Gonzàlez Alvarado, tambièn se abocaran a realizar una inspecciòn y peritaje, a fin de descartar màs peligros, porque si eso pasò con las estructuras superficiales, o de revestimiento, ahora sì que quièn sabe còmo estarà por dentro, o en lo interno, por como quedara en entredicho, y no es para menos. ¡Ni màs ni menos!

Porque si eso le sucediò a una universidad relativamente està nueva, ya se imaginaràn el còmo estaràn las màs viejas, o antiguas, a las que es màs que evidente que no les dan un mantenimiento adecuado, pero “pos” de ese bajo nivel es la atenciòn que le estàn prestando a esa contingencia ocurrida en la UTH, y cuya dictaminaciòn aseguran que quedarìa concluida en una semana, y la cual haràn pùblica. ¿Serà?

¡¡Hoy marcharàn profesores!!…A quien desde hoy empezaràn a “poner a parir cuates”, es al cuestiondo director general del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), Luis Carlos Santos porque ante el nulo avance en las negociaciones de la revisión contractual 2022, el sindicato de esa “Prepa” encabezado por Ramona Risk, hoy realizará una marcha hacia la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Ya que de acuerdo a los advertido por Risk Fontes, en su carácter de lideresa del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep Sonora (Sintaceptes), la intención de la manifestación es elexigir ofrecimientos serios para evitar el estallamiento a huelga programado para el próximo 2 de mayo, porque desde que prorrogaron la colocación de las banderas rojinegras el pasado 14 de febrero, no han visto nada claro.

A ese grado es que les están poniendo los puntos sobre las ìes a Luis Carlos, junto al subsecretario de EducaciónSuperior, Rodolfo Basurto Álvarez, que es al que igual le compete cabildear esa “papa caliente”, a la que le han seguido dando largas, por hasta el momento no haberle hecho un ofrecimiento en forma a los citados empleados sindicalizados, al sólo “jugarles el dedo en la boca”. ¡Tómala!

Y es que según esto el Conalep no les ha presentado nuevas propuestas, lo que refleja que no han mostrado ningún interés en resolver ese conflicto laboral, al no quitar el dedo del renglón, a la hora de solamente ofrecerles un 3.5% de alza de sueldo, y 1.5% para material didáctico, además de prestaciones aisladas como apoyo para lentes, fondo de emergencias médicas, vales de despensa, y por puntualidad y asistencia.

No obstante y por ser algo que no benefician a toda la planta académica, es por lo que Ramona apuntillara que: “Nosotros estamos pidiendo el 20% de aumento directo al salario en razón de que tenemos el tabulador más bajo de todos los subsistemas del Estado y el País, sin embargo, sabemos la situación crítica económica del Estado, pero eso no insta para que se sienten a revisar y llegar a un acuerdo”. ¡Así la exhibida!

Es por eso que hoy a las 10 de la mañana saldrán a las calles para manifestarse y terminar en Palacio de Gobierno, sentenciando que en caso de no recibir respuesta, procederán a romper las pláticas. ¡Ñàcas!

Recibe espaldarazo el Alcalde…El que sì que acaba de “cortar orejas y rabo”, es el alcalde Antonio Astiazarán, por el respaldo que recibiera de propios y extraños, en el marco de lo que fuera la entrega de las primeras 6 patrullas elèctricas, de una flotilla de 220 que llegaràn a más tardar el 31 de mayo, con lo que Hermosillo se convirtiò en la primera ciudad de Mèxico en contar con ese tipo de unidades policiales. ¡Òrale!

Casi por nada es que Astiazarán Gutiérrez tuviera el visto bueno del propio gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al durante la mañana del mièrcoles visitarlo para acudir al almacèn donde las tenìan resguardadas, previo al acto que llevaran a cabo por la noche, para ya poner en operaciòn esas novedosas “pericas” -què moderno-, y donde tambièn fuera acuerpado por el lìder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

De ahì que “El Toño” Astiazàn, que anda como con zapatos nuevos, le presumiò al “Gober” que el gobierno municipal le està apostando a la innovación para solucionar los viejos problemas, como con esos vehìculos policìacos de alta teconologìa, y con los cuales pretenden prestar un servicio con mayor eficiencia y disminuirle los tiempos de respuesta a los ciudadanos que requieren de mayor protección y seguridad.

Al resaltar que actualmente en las comandancias nomàs cuentan con 70 de esos vehìculos de patrullaje tradicionales, para cubrir casi un millón de habitantes, mismos que al no ser de nadie tampoco los cuidan, por lo que duran poco; además de que representan un gasto mensual de $80 mil pesos por concepto de gasolina, mantenimiento y talleres, lo que deja en claro porque no ha habido dinero que alcance para ese ramo.

Es que entre las ventajas de las nuevas “ulas, ulas”, de las cuales en abril se entregarán 181, y a finales de mayo las 34 restantes, està el que no contaminan; aunado a que requieren menos mantenimiento, por el motor eléctrico necesitar mìnimas piezas, lo que requiere menos inversión en su reparación; sumado a que una carga en un tomacorriente de 220 watts con paneles solares les permitirà circular cuando menos 300 kilòmetros.

A ese punto se està viendo de vanguardia el “Presimun” aliancista, y con el espaldarazo de todo mundo, y màs por estar cumpliendo su promesa en un rubro que es el de los màs sentidos entre los hermosillenses, al apuntar que para fin de año habrá casi cinco veces más patrullas, y sin generarle ningún gasto al Municipio. ¡Què tal!

Levantan voces contra yaquis…Ahora sì que por màs voces de reclamo que se han seguido escuchando contra los bloqueos carreteros de los yaquis en la rùa de la Cuatro Carriles, es màs que obvio que los distinos niveles de “autoridad” han continuado haciendo “oìdos sordos”, como ahora lo ventilara Iván García Gómez, el delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram).

Eso al Ivàn dejar entrever que ya nomàs les falta hablar con el Papa, derivado de que le han planteado esa problemàtica de extorsiòn carreteril a las instituciones estatales y federales, como es el cobro del que los hacen objeto ese grupo ètnico en el tramo comprendido entre Vìcam y Loma de Guamùchil, asì como los los actos de violencia que propician contra los conductores de camiones y automovilistas en general. ¡Palos!

Tan es asì que García Gómez ahora fuera el que se señalara con dedo de fuego, lo que es el costo por inseguridad y retraso en el flujo de circulación que ya les representa esa ilegal cobranza a los transportistas de carga pesada, lo que ha mermado la productividad y garantía de bienestar para los choferes, ya que por cada viaje mìnimo deben pagar unos $150 pesos, los cuales no pueden comprobar ante Hacienda. ¡Pàcatelas!

Lo anterior agregado al riesgo que representan esas bloqueadas para los operadores, y para evidencdia està el que lamentaralos hechos ocurridos el pasado domingo, cuando al conductor de un camión de mudanza resultó golpeado y recibiò varios impactos de bala en el trailer, por los asaltantes del ratèn localizado frente a la estatua del Danzante Yaqui, y todo por tomarle una foto a ese monumento despuès de pagarles la cuota.

Razòn por la cual es que el representante de la Conatram destacara todas las afectaciones que provocan esos tachados de ladrones del camino, porque el perjuicio al flujo de camiones retrasa la entrega de insumos a las distintas àreas productivas de la Entidas y odos los giros empresariales, por lo que tal pareciera que estàn esperando a que se bloquee por completo y haya una escasez de mercancías para fianlmente actuar”.

Correo electrónico: [email protected]