Ootro tache para el de la SEC

Responde Comuna a la CEDH

Que indagan ataque de yaquis

Suman a encuesta de camiones

Ootro tache para el de la SEC…Quien sí que ha seguido reprobando en sensibilidad, falta de supervisión y ya no se diga en sentido común, es el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, y para prueba está que ahora aflorara que han ignorado una denuncia de ¡¡abuso sexual contra 13 alumnas!! de la Secundaria Cajeme No. 2, lo que está de no creerse por lo grave de la misma. ¡De ese pelo!

Y es que a pesar de que los padres de las secundarianas afectadas ya sostuvieron una reunión con los directivos del plantel, resulta y resalta que les salieron que no pueden hacer nada contra el presunto agresor, que es un estudiante del turno vespertino, como sería el suspenderlo, o cuando menos cambiarlo de aula; mientras que por otro lado lo que es la directora todavía “de pilón” hasta se molestó. ¡Así la desfachatez!

Aun y cuando en un principio habían acordado que al alumno, quien por cierto no debe estar muy completo del libido, nomás lo iban a reubicar a otro grupo del mismo turno, para que no se hiciera mayor el escándalo, cuando bajita la mano ameritaba una sanción y medidas de prevención por el evidente riesgo que representa para sus compañeras, pero ni con esa disposición les cumplieron, y es por lo que hicieron público el hecho.

Pero en ese ínter, o en lo que “agarraba vuelo” ese condenable suceso, lo que es el por algo tildado de lento de Grageda Bustamante y sus asesores ¡bien gracias!, al en apariencia no darse ni por enterados, o si lo hicieron simplemente “les valió maíz”, por nomás no haber intervenido, por hasta la fecha no saberse que hayan actuado en consecuencia, como lo exhibe que sea un nuevo problema que ya se les saliera de control.

Tan dan cuenta que el aludido funcionario y sus malas compañías han implementado una política de puertas cerradas, que los papás tuvieron que reportar esas vejaciones contra sus hijas a través de la línea de educación de la SEC, en donde en el extremo de la incompetencia todavía les levantaron un número de folio para darle seguimiento a esa queja, cuando era como para que atendieran con carácter de emergencia. ¡Aja!

En lo que es una enésima afectación contra la comunidad escolar que demuestra lo desconectado que está Grageda, quien es evidente anda muy afuera del renglón, como para que ya se estén dando esa clase de abusos, y sin que les den la importancia del caso, lo que ya raya en el colmo, y da muchos que pensar en cuanto a su capacidad, o mínimamente en lo referente a su sentido humano, por ya caer en lo inhumano.

Si se analiza que ya antes también se había presentado otro acontecimiento muy “sonado”, como es el de un niño de los primeros grados del nivel Primaria, al que le prohibieron el ingreso al salón de clases, dizque porque era muy “travieso”, por lo que a ese grado lo discriminaron, y sin que pasara nada, a la par de que los de la SEC igualmente fueron los últimos en caer en cuenta de ese exceso, y el cual terminaron solapando.

Casi por nada es que una vez más estén quedando evidenciados, y con sobrada razón, por ese tache que le están poniendo a Aarón, además de que en esta ocasión ya los están amenazando con plantárseles ante las oficinas centrales, a fin de evitar que las niñas del citado centro escolar sigan corriendo peligro, por esa obvia desviación sexual que tiene quien ha incurrido en esas abusadas en serie y en serio. ¿Qué no?

Responde Comuna a la CEDH…A los que vaya que casi casi les dijeron ¡tengan para que se entretengan!, es a los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo que exigen que les restituyan ilegales prestaciones como los vales de despensa, por la respuesta parcial que le acaba de dar la Comuna a la recomendación que le enviara la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). ¡De ese tamaño!

Al por medio del Coordinador Jurídico Municipal, Jesús Eduardo Chávez Leal, por la indisposición del alcalde Antonio Astiazarán, haberle respondido que con todo y que están en la mejor disposición, pero que lo único que les faculta la Ley, es mantenerles el programa de apoyo para la canasta básica de mil 500 pesos mensuales, mismo que se entrega vía un monedero electrónico para lo que ganan menos de $7 mil al mes.

Porque ya lo que son los apoyo$ anteriores, estos caían en la ilegalidad, como eran los que se les otorgaban para gastos funerarios, servicios médicos y hasta para el pago de “la luz”, y es por lo que un grupito de los trabajadores en retiro mantiene un plantón ante el Palacio Municipal, donde por cierto ayer hasta se encadenaron, para reclamar beneficios que solamente están contemplados para los trabajadores en activo

Es por eso que Chávez Leal le hiciera un respetuoso extrañamiento a los de la CEDH por el señalamiento que hacen, de que supuestamente con la actuación del Municipio se violentan varios artículos, pero sin haber considerado los argumentos de la autoridad municipal, por lo que así está “la pedrada directa y a la cabeza” para el recién estrenado ombudsman, Luis Fernando Rentería Barragán, que acaba de ser nombrado. ¡Zaz!

Aunado a que Jesús Eduardo apuntilla y cita como incompetencia de esa institución el no conocer ese lío, porque en todo caso debió indicarle al quejoso, un tal Jorge Luis Encinas, que se ostenta como representante de ese movimiento de protesta, el que acudiera a un tribunal competente y facultado en materia laboral, y no ante esa instancia, con lo que se denota que sí que están pecando de parciales. ¡Ni más ni menos!

Así que si por la víspera, o esa revirada se saca el día, todo apunta a que es un conflicto que irá para largo, por la legalidad ser muy clara, y hacer más que obvio que los manifestantes no tienen la razón. ¡Pàcatelas!

Que indagan ataque de yaquis…Al que todo hace indicar que ya le estàn “metiendo mucha boruca”, es al ataque de un trailero y su acompañante el pasado domingo, cuando despuès de pagar la ilegal cuota de $100 pesos que exigen los yaquis en el retèn carretero de Loma de Guamùchil, todavìa los agredieron y persiguieron por tomarle una foto a la estatua del Danzante Yaqui, y hasta balazos le dispararon. ¡Palos!

Eso porque apenas hasta ayer se apareciò por la zona de ese bloqueo un Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es delegado Francisco Sergio Méndez, según esto para iniciar una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por ese atentado, por el mínimo delito de ataques a las vías generales de comunicación, cuando más bien pinta para asalto a mano armada e intento de homicidio.

Razón por la cual es que en el lugar hicieron acto de presencia un Agente del Ministerio Público Federal (MPF), así como la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Guardia Nacional, quienes incluso se entrevistaron con el gobernador de ese pueblo indígena, derivado de la querella presentada por el baleado, que es Héctor Sánchez, de 28 años, quien tripulaba un camión de mudanzas y resulto con heridas en el pecho por esquirlas.

Sin embargo el sentir que hay, es de que le están dando muchos rodeos a ese atropello con el que pusieran en peligro la vida del mencionado chofer, si se toma en cuenta que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya había adelantado que tenía identificados a los agresores, pero es hora que sigue sin ventilar los nombres, cuando era como para que ya hubieran “dado color” en cuanto a sus identidades. ¡Pero que va!

Suman a encuesta de camiones…La que a todas luces se nota que “cambio la ruta” que llevaba, es la directora general del Transporte, Lirio del Castillo Salazar, por como ahora se les sumaran los de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) para apoyarla en la convocatoria que lanzaran para lo que será el rediseño de los trayectos de los camiones urbanos, el cual han denominado “Mis Rutas”. ¡De ese vuelo!

Pues por encima de que los de la UUH ya aceptaran tomar parte de esa reestructuración de la diferentes líneas, al también convocar a su agremiados a externar sus opiniones, lo que es su líder Ignacio Peinado ya dejó muy en claro que: Es ahí es donde está la clave para llegar a mejor puerto y tener una ruta que realmente responda a las necesidades y realidades de la gente”, y es por eso de la importancia de la participación. ¡Glùp!

Es por lo que precisara que: “Nosotros estaremos muy atentos para que toda propuesta que llegue tomarla muy en cuenta para argumentarla y defenderla ante el Gobierno del Estado, ante un cambio que vaya en sentido contrario de la aspiración, de los sentimientos y realidad que enfrentan los usuarios del transporte público”, por lo que se las harán llegar para que sean valoradas en el proyecto de ese plan que está en puerta.

Con todo y que del Castillo ya adelantó que no será un cambio sin ton ni son, sino que más bien la pretensión es la de hacer una modificación integral que involucrará al 60% de los recorridos que realizan los ruleteros, y el cual consistirá en cuatro etapas, la primera de ellas con la aplicación de una encuesta por las plataformas digitales, que se levantará en los puntos en los que más concurren los pasajeros. ¡Esa es la idea!

En una segunda fase se integrarán los resultados de esa consultada para desarrollar un co-diseño para el ordenamiento de ese ruterìo de Hermosillo, a fin de que incluyan la visión conjunta de la ciudanía “de a pie”, por ser quienes usan ese medio para desplazarse a sus lugares de trabajo, hogar, escuela, y la etcétera.

Mientras que las etapas tres y cuatro implicarán la socialización de la integración de las rutas y la consabida implementación, respectivamente, en lo que contemplan que será una cambiadera paulatina a ese nuevo sistema, en aras de facilitarle un proceso de adaptación al pasaje, por lo que así está el reto para Lirio Anahí, a quien ayer de nuevo le hicieron un bloqueo de calles los concesionarios que piden el pago de sus concesiones.

Correo electrónico: [email protected]