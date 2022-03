Dan forma rescate de Sauceda

Ahora cobran en Salud estatal

¡Retendrà sueldos Contralorìa!

A revisiòn amparo de jubilados

Dan forma rescate de Sauceda…Y después de tanto “bla, bla, bla”, el que al parecer que ya está tomando forma, es el proyecto ejecutivo para el rescate del parque La Sauceda, a partir de lo anunciado por el titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana (Implan), José Carrillo Atondo, porque hasta de montos de inversión ya habló, al manejar que su reconstrucción costaría entre $300 y $500 millones de pesos. ¡Órale!

Más menos así está la buena nueva destapada por José Eufemio, y eso en caso de que reutilizaran los diversos espacios existentes, los cuales se combinarían con algunas atracciones nuevas, ante lo que buscarían que dicha millonaria inversión sea con recursos estatales y federales, e incluso con la participación de la iniciativa privada, para volver a la vida esa área verde. ¡De ese pelo!

Tan ya es un hecho ese plan que ya adelantaron que se lo estarían presentando al Gobierno del Estado el próximo mes de abril, que con es fin y para pulir y complementar esa proyección que se trae por medio del Implan el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez, es que desde el pasado 23 de enero lanzaron una encuesta digital por la aplicación Google Docs, para recoger la opinión pública, misma que se cerrará el 6 de abril.

Pero al margen del sentir popular que sea expresado en un promedio de unas 2 mil encuestas, lo que de inicio están proponiendo es que se tenga un libre acceso a ese centro de recreo, pero con ciertas áreas sujetas a cobro, como una manera de poder cubrir los costos de mantenimiento y operación, así como un esquema de colaboración con organizaciones activistas a favor del medio ambiente y la ciudadanía en general. ¡Qué tal!

Porque de acuerdo a lo expuesto por Carrillo, se considera que a pesar de los incendios que ha habido en ese complejo que está abandonado desde hace más de diez años, aun así puede rehabilitarse “al cien”, y haciéndole algunas modificaciones, como por ejemplo los canales que se llenaban de agua reconvertirlos y usarlos de otra manera, para que tengan un mejor aprovechamiento y funcionalidad. ¡Mínimo!

Es por lo que el funcionario municipal precisara que: “Algunos espacios como la alberca se está proponiendo que se convierta en una cancha skate park, que sería muy adecuado y no requiere agua, las áreas de juegos como go karts y el golfito también pueden rescatarse, al igual que el teatro al aire libre que puede convertirse en un espacio para las manifestaciones culturales”, entre otras adecuaciones que contemplan. ¡Así el dato!

No en balde es que resaltara que: “La idea es rescatar el 100% del parque a través de un esquema sostenible y sustentable, y para ello se requiere una inversión inicial de aproximadamente $70 millones de pesos”; a la par que convocaran a participar en ese sondeo ciudadano que está disponible en las redes sociales y página oficial del Ayuntamiento: hermosillo.gob.mxe implanhermosillo.gob.mx. ¡Ni más ni menos!

Ahora cobran en Salud estatal…Pues con la novedad de que desde esta semana comenzaron a cobrar por todos los servicios que presta el sector Salud estatal, del que es titular Josè Luis Alomìa Zegarra, cuando antes eran gratuitos para la ciudadanía abierta, o para quienes no cuentan con una atención médica en alguna institución como el IMSS, Issste, Isssteson y todo lo que se le parezca. ¡Así el mal síntoma!

En lo que es una disposición que contrasta con el discurso oficial que se habìa venido manejando, de que la nueva política asistencial en esa materia sería la de garantizarle el acceso a la salud a los grupos màs vulnerables, pero no cobrándoles por atenderlos, como desde el pasado lunes se está haciendo, porque ahora tienen que pagar por las consultas médicas, estudios y todo lo que tenga que ver con sus tratamientos. ¡Zaz!

Por lo que sì que se tenía muy escondidito ese “ramalazo” para los bolsillos de las mayorìas Alomía Zegarra, porque han de saber que hasta por el simple trámite de una carta que le ampare una discapacidad a una persona están cobrando más de ¡¡¡$400 pesos!!!, y que no es otra cosa más que un papel que no les implica mayor costo, pero asì se estàn viendo de mercantilistas los operadores de ese ámbito. ¡De ese tamaño!!

Con lo que queda en claro que no solo la federalización de ese ramo en el Estado será la “tabla de salvación” para Sonora, sino también eso que ya empezaron a facturarle a los sonorenses que acuden a atenderse, por lo que de alguna manera quieren sortear y salir de la “terapia intensiva” en que les dejaron las finanzas de esa especialidad, como sería aplicando esa cobranza que antes no se hacía. ¡Esa sería la afectación!

Es por esa razón que el malestar y la sorpresa de los ciudadanos no se ha hecho esperar, y no es para menos, porque ahora les va salir más barato el ir atenderse a un consultorio del Dr. Simi, como lo exhibe el que para expedirle una cartita a alguien que esté discapacitado, casi “le $acan” los $500 pesos, lo que está de no creerse, pero es cierto, por lo que bien haría José Luis en aclarar el dato para prevenir a los usuarios. ¡Ajà!

¡Retendrá sueldos Contraloría!…El que ya dijo que ahora declararán por las buenas, o por las malas, es Guillermo Noriega Esparza, el de la Contraloría estatal, al advertir que para exigirle a los trabajadores del gobierno la presentación de su declaración patrimonial, ahora procederán a descontarles el pago de la quincena a quienes incumplan con esa responsabilidad, para que se vean obligados a hacerlo. ¡Palos!

De esa forma es que estarán presionando, o casi casi haciéndoles “manita de cochi” a los casi 69 mil empleados de la burocracia, porque con todo y que tienen la obligación de hacer esa rendición de cuentas tocante a su patrimonio, pero un gran porcentaje de ellos le sacan la vuelta a ese ordenamiento, y es por lo que ahora los estarán restringiendo en lo que “mà$ les duele”, como es en sus ingresos vía nómina. ¡Tómala!

Y es que los que se mantengan en esa negativa estarán entrando en esa táctica de suspensión y retención del sueldo por omisión, la cual es nueva a nivel nacional, ya que ninguna otra Contraloría la ha puesto en práctica, por lo que hasta ese grado están teniendo que llegar para que cumplan con algo que es tan elemental, porque con esa medida buscan agilizar esa tramitología, y que de esa manera estén en regla. ¿Será?

De ahí que Noriega Esparza apuntillara que es: “Importante decir que tenemos un nuevo marco normativo, que ya no vamos a batallar tanto; si no presentas tu declaración patrimonial, pues no vas a recibir tu pago la próxima quincena, nosotros estaríamos notificando a cada uno de los centros de trabajo para determinar qué trabajador público no la presentó y entonces suspenderle el pago hasta en tanto lo haga”. ¿Cómo ven?

Será algo así como ¡dando y dando!, pero a la vez declarando, para que de esa forma ya no se presente otro rezago como el que les heredaron, de ahí que todavía anden en vueltas, y hasta queriendo correr a quienes se resistían a ponerse al corriente con esa normatividad, y que es por lo que ahora están llegando al extremo de dejarles de liquidar su salario, para que sea una condicionante que sí los haga estar al día con la Contraloría.

A revisiòn amparo de jubilados…A quienes sì que les queda aquello del que, ¡No que no tronabas pistolita”, es a los jubilado$ y pen$ionado$ de la Comuna hermosillense, porque ante el nuevo “palo legal” de un Juez por el amparo que promovieran, ahora lo someterán a la revisión del Tribunal Segundo de Circuito en Materia Civil y del Trabajo, a fin de que les restituyan prestaciones que son ilegales. ¡Pácatelas!

A la par de que emprendieron otras acciones legales para resolver esa disputa que sostienen con el Municipio naranjero, al recurrir a una amparitis indirecta, y no por medio del Tribunal de los Contencioso, ya que eso les llevaría hasta dos años en resolver ese conflicto, eso a decir del representante legal de los inconformes, un tal Osvaldo Cervantes Avilés, que es quien le anda haciendo al “abogado del diablo”. ¡Vòitelas!

Al Cervantes ventilar que el proceso de esa revisada ante el citado Tribunal Colegiado pudiera llevar aproximadamente unos dos meses, dependiendo de la carga de trabajo que tengan en esa instancia; en tanto que continuarán implementando estrategias jurídicas en conjunto con la Federación de Abogados del Estado de Sonora (FAES), en aras de que ese lío que ya casi cumple los 50 días se resuelva lo antes posible. ¡Ups!

Eso luego de que el citado leguleyo reconociera que: “Sabemos que si se va al Tribunal de lo Contencioso no se va a resolver en la actual administración, y si se llegara a ganar va a obligar a que la nueva administración pague esos beneficios, y nosotros queremos que la administración actual quien creó estos conflictos los restituya, entonces la batalla legal sigue”, con lo que se ponen de manifiesto que ya casi es algo personal.

Sin embargo y por encima de esas maromas legaloides que se cargan, lo único cierto es que les han seguido dando pa`tràs a su pretensión de que vuelvan a entregarles los vales de despensa, apoyo económico para el pago de “la luz”, así como para gastos funerarios y médicos, por ser beneficios que la ley sólo contempla para los empleados en activo, más no para los retirados, y que irregularmente les entregaban. ¡Ñàcas!

