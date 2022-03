“Se tiran a perder” de retén

¡Pararán a carros de yaquis!

Ahora masacre en palenque

Da color político Lilly Tèllez

“Se tiran a perder” de retén…Los que son como los que tiran la piedra, o en este caso hasta balazos, y luego esconden no sólo la mano, sino todo el cuerpo, son la horda de yaquis que mantienen los bloqueos carreteros, como el de Loma de Guamúchil, y es que después de la dominguera agresión que cometieron contra un chofer de mudanzas, como por arte de magia se retiraron de ese punto como viles cobardes. ¡Zaz!

Porque lo que es ayer “San Lunes” ya no amaneció ese retén de extorsión que tienen en esa área cercana a Obregón, al igual como el que está en Vìcam, entre otros, muy seguramente en lo que se “enfrían las cosas”, después de la persecución y balacera de la que hicieran blanco al trailero de nombre Héctor, de 28 años de edad, por el simple hecho de tomarle una foto a la estatua del Danzante Yaqui. ¡De ese pelo!

Y es que hasta la cuota ilegal de $100 pesos que exigen por pasar ya les había pagado, pero al momento de pretender captar dicha fotografía, es cuando sobrevino el ataque, porque uno de esos violentos energúmenos se molestó y trepó al estribo para golpearlo con una vara, por lo que aceleró la unidad mientras otros intentaban bloquearle el paso con varios carros, pero al no lograrlo optaron por dispararle. ¡Así la felonía!

Sin embargo dichos asaltantes del camino no se dieron por vencidos y lo persiguieron hasta la entrada de la ciudad obregonense, para luego el afectado pararse frente a un super y solicitar el auxilio de la Policía Municipal que llegó a rescatarlo, y es que presentaba lesiones en el pecho y brazo izquierdo, además de haber pasado el susto de su vida, porque al vehículo tenía varios hoyos producidos por el impacto de las balas.

Pero lo que son los distintos niveles de “autoridad” ni siquiera hicieron público y mucho menos oficial el reporte de los hechos que se volvieran virales a través de las redes sociales, como tampoco se supo que hayan detenido a nadie, a pesar de que al lugar hubieran acudido hasta la Guardia Nacional y el Ejército, por lo que tal vez están esperando a que suceda una tragedia para poder actuar, porque así está esa impunidad. ¡Qué tal!

Es por eso que una vez más la condena “ciudadana” no se hiciera esperar, por ese dejar hacer y pasar esas atrocidades que ponen en riesgo la vida de los usuarios de esa rúa de la Federación, porque a cualquiera puede ocurrirle que esas tachadas de ratas carreteriles le disparen simplemente porque se “les pegó la gana” y sin que nadie les hagan nada, por no ser la primera vez que atentan contra la ciudadanía. ¡Tómala!

Ya que como el pretexto que argumentan es dizque porque el gobierno de la Cuarta Transformación no les ha cumplido sus exigencias de mejores condiciones de vida, y de lo cual ninguna culpa tienen las mayorías, como para que las tomen de rehenes$ con esa cobranza, porque en todo caso deberían de ir a plantarse ante Palacio Nacional, pero si hacen eso se les acabarían esas extorsionado de la que viven para no trabajar.

Si se toma en cuenta que hasta un Plan de Justicia Yaqui ya les crearon y el cual están aplicando con la ejecución de diferentes obras en ese territorio étnico, pero lo cierto es que ya les gustó vivir de sólo estirar la mano, y hasta exigiendo a punta de bala lo que en un principio era voluntario, y es por lo que cuando se van de paso sólo se repliegan para luego volver a la carga y con mà$ gana$. ¡A ese extremo la vaquetonada!

¡Pararán a carros de yaquis!…Ahora sì que hasta las quinientas y después de varios atentados contra los indefensos ciudadanos, pero el que finalmente estarà haciendo algo, es el alcalde de Obregòn, Javier Lamarque Cano, al advertir que para prevenir màs agresiones en los retenes que tienen los yaquis en la carretera de Cuatro Carriles, en Cajeme por fin revisaràn los vehículos que circulen con placas de esa etnia.

Eso porque han de saber que por sus usos, o abusos y costumbres todo les solapan, como por ejemplo el que no transiten con láminas vehiculares, como lo hace cualquier simple mortal, por lo que en base a lo ventilado por Lamarque Cano, de aquí pa`l real sì los van a parar para investigarlos, para cuando menos detectar y prevenir que no traigan armas escondidas, ademàs de otras irregularidades como se las gastan. ¡Ñácas!

En lo que es algo que se habìan tardado en hacer, por los reiterados desmanes en que han incurrido, por lo que a decir de Lamarque con esa acción buscan que dichos automóviles no sean utilizados para cometer ilícitos, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo, como lo exhibe que el picapón RAM con el que “corretearon” y del que le dispararon al operador de mudanzas, ni con placas contaba, y es por lo que ya se los incautaron.

Lo anterior por un lado, porque por otro dicho “Presimun” adelantó que a partir de lo sucedido gestionarán la presencia de elementos de seguridad federal en esos “atorone$”, como el que llevan a cabo en Loma de Guamúchil, a fin de que ya no se susciten esos conflictos, y la idea es que sean permanentes, para que ya no vuelvan a colocarse ahí, pero de antemano reconociendo que es algo que ya no depende de él. ¿Cómo ven?

Con lo que se pone de manifiesto que es un grupo étnico que se cree con derecho para conducirse por encima de la Ley, al amparo de que juegan con la bandera de mártires y rezagados, cuando lo cierto es que por siempre han tenido fama de abusadores y renegados, como lo denota el que sus jefes tribales nunca han tenido la intención de buscarle una solución a ese problemón, porque ya lo han hecho su modu$ vivendi. ¡Vòitelas!

Ahora masacre en palenque…Y al igual que el escándalo suscitado en los Premios Oscar 2022 del domingo, por la cachetada guajolotera que le diera el actor Will Smith al presentador Chris Rock, por bromear porque su esposa se está quedando calva, la que también robó reflectores es la masacre suscitada ese mismo día en un palenque clandestino de Zinapécuaro, Michoacán, con un saldo de 20 muertos. ¡Así de trágico!

Aunque lo que es el “Prejidente” de la Naciòn, Manuel Lòpez Obrador, ya ayer minimizò esa matazòn con la justificiòn de que es un enfrentamiento entre grupos delictivos, cuando el mensaje que realmente se manda con esa nueva atrocidad, es de que el hampa ya està tomando como campo de batalla lo que antes eran los espacios ciudadanos, sean palenques, centros comerciales, escuelas y las ciudades en general. ¡A ese grado!

Toda vez que esos ataques perpetrados por comandos confirman que ya ni tan solo hay una reacciòn y menos un acciòn preventiva de las fuerzas de inseguridad federales, y de todas las habidas y por haber, por la forma en que han sido rebasadas, y para evidencia està el que continùan esas ejecuciones en masa, porque antes fue un pùblico fusilamiento el que se registrò, y que hasta se difundiò por la redes sociales. ¡Increìble, pero cierto!

Como en esta ocasiòn en la que un grupo armado irrumpió cuando se celebraban peleas de gallos y disparó a discreción contra los asistentes, o todo lo que se moviera, quedando regados una veintena de cuerpos, entre ellos el de tres mujeres, por una supuesta disputa entre bandas el crimen organizado, por ser una zona en la que se mueven los del Cartel Jalisco Nueva Generación y de la Familia Michoacana, que se pelean esa plaza.

Da color político Lilly Téllez…Aunque ya “había dado color”, pero la que acaba de oficializar su tinte polìtico, es la senadora sonorense, Lilly Téllez, al anunciar que se afiliara PAN, en lo que era algo de esperarse, después de que se autodestapara como candidata para la contienda presidencial del 2024, pero lo que ha sorprendido es la efusiva bienvenida que le diera el jerarca nacional del panismo, Marko Cortés.

Pues ya nomás faltó que Cortés Mendoza “tirara cohetes” para festejar que la también comunicadora en receso se les esté sumando como militante, después de que antes se les adhiriera en el Senado, después de que inicialmente llegara esa cámara senatorial con la marca de Morena, y a invitación del mismísimo AMLO, pero ya después se desencantó con su transformación, y es por lo que ahora se está pintando de azul.

Para quien dude de lo anterior ahí tienen que hasta de manera virtual el Partido Acción Nacional (PAN) en sus cuentas se congratuló con la inclusión de la ex conductora de televisión, al publicar el siguiente mensaje: “La senadora Lilly Téllez anunció su decisión de afiliarse a nuestro partido. En equipo, trabajaremos para ser la mejor alternativa, defenderemos nuestros valores y construiremos un mejor México para todas y todos”.

Así que como a buen entendedor pocas palabras, eso deja entrever que desde ya podrían estarla considerando como una de sus cartas fuertes en esa sucesión interna, en la que también está y como puntero un Ricardo Anaya; porque ya lo que es Gabriel Quadri es pura vacilada y lo que le sigue; en tanto que el también de por estos lares, Damián Zepeda, nomás no levantó ámpula al expresar sus intenciones por participar. ¡Eso dicen!

Aun así, y a como la pongan, pero lo que es Sonora por lo pronto ya tiene a dos perfiles en ese arrancadero del Talipan, de cara a las venideras elecciones por la Presidencia de la República, pero con más reflectores para Téllez García, luego de que junto con Anaya Cortés, es la que más “le ha puesto el cascabel al gato” a los morenistas, al criticarlos desde Andrés Manuel López para abajo, y puras de esas. ¡Palos!

Correo electrónico: [email protected]