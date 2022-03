¡Critican el cambio de rutas!

Siguen ataques de los yaquis

Preparan Semana Santa 2022

Denuncian a 5 ex funcionarios

¡Critican el cambio de rutas!…A la que sí que le queda aquello de que, ¡no hagas cosas buenas que parezcan malas!, es a Lirio del Castillo Salazar, la directora del Transporte Estatal, y todo por evidentemente no consensar lo que será el cambio de rutas del sistema del transporte urbano de la Ciudad del Sol que se traen entre manos, por al parecer no estar consultando ni a la almohada, mucho menos a los usuarios. ¡Palos!

Si se toma en cuenta que dos representantes de organizaciones ciudadanas que tienen que ver con esa actividad transporteril no pueden estar equivocados, como es el de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH) y de los Vigilantes del Transporte, Ignacio Peinado y Alfonso López Villa, aunque éste último es el que ha “dado más luz” sobre los peros que tendría esa modificación, con la que se tendría un efecto contrario.

Porque a partir de lo advertido por López Villa, lejos de mejorar el servicio con el argumento de hacerlo más dinámico, podría repetirse la historia del SUBA implementado en el 2007, el cual fue un desastre, y con ello volver afectar al pasaje con el plan de acortar los recorridos, ya que el diseño que quieren tomar como base, denominado Proyecto Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), presenta muchos errores. ¡Zaz!

Al apuntillar que de instrumentarse tal como ya estaba planteado, y por algo archivado, esa cambiadera en la operatividad de las líneas camioneras perjudicaría a los pasajeros, ya que al restringirse los recorridos dejarían “descobijados” a muchos sectores de las colonias, y el usuario tendría que caminar más; aunado a que eso “les pegaría” en el bolsillo, porque tendrían que “tomar” hasta dos camiones para llegar a su destino. ¡Vòitelas!

En esos términos está la exhibida que Alfonso le está dando a Lirio, al señalar con dedo de fuego que según esto ya adelantó que utilizarán estudios que ya tenían ahí, y que si son los que ellos revisaron en el pasado reciente, éstos tienen muchas fallas, entre ellos el que los ruleteros dejan de pasar por muchas partes, con lo que se limitaría a los viajeros, porque ni siquiera se cubrirían las distancias actuales. ¡De ese pelo!

Es por eso que al igual Peinado Luna, lo que son eso Vigilantes del Transporte también desde ya están “dando el grito en el cielo”, y no es para menos, de entrada para que “no se suban” en otro SUBA, porque de no analizarse bien el proyecto para arreglar las anomalías antes de tiempo, o de ponerlo en marcha, se repetiría esa historia del desastre que en ese tiempo significó, y por creer que iba a funcionar por un mero decreto.

Y es que con esa restricción en el desplazamiento de las unidades, los ciudadanos “de a pie” en lugar de un camión tendrían que abordar dos, y si bien manejan que la tarifa se mantendrán igual, con eso como mínimo ya tendrían que pagar dos viajes, y aunque la solución pudiera ser el que trasbordarán, eso implicaría que perderían más tiempo para esperar la llegada de otro, lo que resultaría por demás incongruente. ¡Tómala!

No en balde es que López Villa remarcara que: “Además, habría que ajustarse porque Hermosillo ha crecido y se tendría que ampliar el servicio, pero lo que no vemos es que se ofrezcan otras opciones del transporte, se están yendo por la parte del negocio, la parte centavera y no vemos alguna otra opción como los taxis colectivos o alguna opción de movilidad”, con lo que a su juicio al final del día no habría ningún beneficio.

Aun así lo que es Lirio, le han entrado por un oído y salido por otro esos consejos y propuestas. ¿Cómo ven?

Siguen ataques de los yaquis…Quienes una vez màs exhibieron tener, si no licencia, pero sì impunidad para perseguir y dispararles con armas de fuego a los que pasan por los bloqueo$ que mantienen en la carretera internacional de Cuatro Carriles, son los por algo mal afamados yaquis, y para prueba està el que ahora ayer agredieran a un chofer de un camiòn de mudanzas, por lo que asì persisten sus excesos. ¡Ups!

Pues en esta ocasiòn al que le tocò el turno de ser agredido es a Héctor “N”, de 28 años de edad, a pesar de que les entregó la cooperación de $100 pesos con la que los extorsionan, pero como luego intentó tomarle una fotografía a la estatua gigante del Danzante Yaqui, que se ubica en ese retén de Loma de Guamúchil, es lo que los molestó, por lo que trataron de despojarlo de su teléfono celular y lo golpearon con una vara. ¡Pàcatelas!

Pero con todo y “el montón que le echaron” esos asaltantes del camino, el agredido logró librarse y abordar el tráiler para retirarse, aunque no conforme con eso lo siguieron en unos tres vehículos, uno de los cuales intentó cerrarle el paso por lo que lo impactó; y ya en el trayecto le dispararon en unas cuatro ocasiones, por lo que el vehículo registró daños en el parabrisas, una puerta y uno de los costados. ¡De ese tamaño!

Más menos así estuvo ese enésimo ataque de esas por algo tachadas de rata$ étnicas, y contra las que hay un creciente coraje ciudadano que podría terminar en lo “pìor”, porque nunca proceden contra sus atropellos, porque de nada sirve que acuda la Policía Municipal, la Estatal de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, porque nunca detienen a nadie, bajo el pretexto de sus usos, o abusos y malas costumbres.

Por algo es que acaban de volver a “batear”, o ignorar la reiterada petición que les ha hecho el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, para que ya suspendan esos retene$ de cobro, o de robo, y analizar opciones de reactivación económica de esa zona autóctona, y más cuando ya no hay razón para esas raterías, por como ya están aplicando el Plan de Justicia Yaqui, para resolverles sus añejas demandas de servicios básicos. ¡Ajà!

No obstante y como siempre lo hacen, salieron con el recurrente pretexto de que lo pensarían, porque ya mero y quitan esos punto de extor$ión en Semana Santa, cuando más viajeros hay, y es que no les gusta trabajar.

Aunque se apuesta doble contra sencillo que hoy saldrán los voceros de esa tribu y de esos agresores, a hacerse los mártires, diciendo que los provocaron, cuando hasta armados andan. ¡Así las a$altada$!

Preparan Semana Santa 2022…Y a partir del “tiro de calentamiento”, o “cale” que representò el “puente” de asueto del pasado 21 del presente mes marzo, lo que es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez ya comenzó a definir lo que serán las prioridades para el operativo Semana Santa 2022, en aras de garantizar que haya seguridad, limpieza y diferentes actividades deportivas y culturales. ¡Qué tal!

De ahí que para checar el dato y en el propio campo de los hechos, es que hiciera una visita a Bahía de Kino, para entre otras cosas pedir un reporte del como van los preparativos y avances al respecto, y es que a la par hizo un recorrido por ese poblado de pescadores, donde anunció una inversión para rehabilitar la Unidad Deportiva, así como un programa de raspado de calles, además de tomarle protesta a los comité de Creces.

A ese grado es que “El Toño” Astiazarán y compañía le “están echando todos los kilos”, a lo que es la labor organizativa para la también llamada Semana Mayor, que en esta ocasión se celebrará del 13 al 17 de abril venidero, es decir, en quince días más, y es por lo que las distintas dependencias municipales que participarán están abocadas en crear las condiciones más seguras posibles para los vacacionistas. ¡Órale!

Y no es para menos que el “Presimun” aliancista se esté previniendo, después de que Bahía de Kino está considerada como la playa de los hermosillenses, de ahí que para éste año proyectan una asistencia de paseantes cercana a los 100 mil, y que podrían ser más, por aquello de que todo mundo está con ganas de salir, después del confinamiento por la pandemia de Covid-19, y porque el semáforo ha estado en verde.

Tan es así que en los diferentes destinos turísticos playeros de Sonora esperan más 400 mil vacacionistas durante ese periodo, con una derrama económica de unos $300 millones de pesos, y más después de que el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, anticipara que en estas vacaciones no contemplan cerrar ningún destino turístico, pero sí se exigirán las medidas sanitarias ya conocidas para evitar contagios.

Denuncian a ex funcionarios…Como a buen entendedor pocas palabras, quien ya mandò a decir que no coman ansias, es el titular de la Contraloría estatal, Guillermo Noriega Esparza, al destapar que a la fecha han interpuesto cinco denuncias penales contra trabajadores de la pasada administración, tres ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), y dos ante la Fiscalía General de la República (FGR). ¡Ni más ni menos!

Sin embargo y contrario a los que “quisieran ver sangre”, o a ex funcionarios en la cárcel, lo que es el también apodado “Memo” Noriega precisó que no han querido hacer un escándalo mediático al respecto, porque la estrategia es la de que una vez que tengan los elementos de prueba suficientes, y que haya un procesamiento en el ámbito judicial, entonces sí lo darán a conocer con “todos los pelos de la burra en la mano”. ¡Así el dato!

Aún y cuando a nivel de adelanto Noriega Esparza ventilara que: “Estos son fraudes, obras públicas de mala calidad, simulaciones por la proliferación de empresas facturadoras, la estafa maestra que también tiene que ver con operaciones simuladas”, y que será ante esas instancias investigadoras, porque cuando se trata de recursos federales le corresponde intervenir a la FGR; y ya en los de carácter estatales le toca a la FAS.

Con todo y que dejara muy en claro que hasta el momento no existe ninguna vinculación judicial en ninguna de las querellas, al resaltar que: “Lo que hemos estado haciendo es destrabando procesos, moviéndole a otros que no se les había movido o estaban congelados y las vinculaciones van a tardar meses, depende de la Fiscalía y del Poder Judicial”, como dando a entender que van pian pianito, pero avanzando en ese sentido.

O séase que en esos términos es que generara las expectativas, por conocer los nombres de los ex vividores públicos a los que “tienen en capilla”, y que harían públicos de confirmárseles sus supuestas fechoría$, una vez que “le dejaron la pelotita en la mano” al nuevo Fiscal Anticorrupción, Rogelio López García. ¿Será?

