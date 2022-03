Quitan consejos ciudadanos

Ootro “palo” a los jubilados

¡Van contra el acoso sexual!

Escasean placas vehiculares

Quitan consejos ciudadanos…A querer y no, pero por fin se está dejando de lado la simulación, después de que quedara más que demostrado, que lo que son los consejos ciudadanos que se crearan en diferentes instancias gubernamentales estatales, nomás no funcionaron, al no cumplir con su misión de ser unos mediadores entre las decisiones del Gobierno del Estado y lo que son los intereses de las mayorías. ¡Zaz!

Es por eso que en el inicio del presente sexenio ya pasaran a ser parte de la historia lo que son el Comité Ciudadano de Seguridad, y el Consejo del Transporte Público Sustentable, a partir de unas reformas aprobadas en la Cámara de Diputados, a iniciativa del gobernador Alfonso Durazo Montaño, por lo que ahora las disposiciones que competan a esas áreas recaerán en la responsabilidad del Ejecutivo Estatal. ¡Qué tal!

Lo que significa que de aquí pa`l real, por ejemplo, lo que será la designación del nuevo Secretario de Seguridad del Estado será facultad de Durazo Montaño; que en la práctica es lo que realmente sucedía, si se toma en cuenta que dicho consejito nunca “le dio para atrás” a las propuestas que les presentaba el gobernante en turno, cuando en teoría se supone que estaba para aconsejar y proponer al mejor perfil. ¡De ese pelo!

En tanto que lo mismo ocurría con el Consejo del Transporte, dizque ciudadanizado, cuyo objetivo en el papel era el de evaluar la calidad de la prestación de ese servicio, como es el de los camiones urbanos, sobre todo en las etapas en las que se demandaba un alza a la tarifa y había que determinarse porcentajes a aprobarse, o en su defecto rechazarse, pero sin que nunca decidieran nada, por ser la parte oficial la que lo aprobaba. ¡Ñàcas!

De ahí que al respecto Durazo no pudo ser más contundente, al públicamente señalar que se desapareció a ese Consejo Ciudadano transporteril por eludir su responsabilidad de dictaminar la prestación que recibían los usuarios, pero eso sí, eran muy buenos para cobrar por hacer como trabajaban, ya que quienes lo integraban costaban $12 millones de pesos anuales, es decir, “medio melón” men$ual por estar de parapetos. ¡Pàcatelas!

Y “la misma canción” y despilfarro era con el Comité Ciudadano de Seguridad, por encima de que su vocero, Marco Paz Pellat, ahora esté “respirando por la herida”, al acabárseles la beca, por el “Gober” revirarles que: “No significa que estemos en contra de la participación social”, sino del hecho de que nomás no cumplieron con su responsabilidad, por lo que de nuevo el gobernante tiene que dar la cara y asumir el costo político.

Ciertamente y de acuerdo al sentir general, es que se habían tardado de más en hacer “una limpia” al respecto, o de quienes cobraban por simplemente estar de “tapadera$” y con visos de “aviadore$”. ¡Así la percepción!

Oootro “palo” a los jubilados…Por si algo les faltara, vaya que a los que les estaràn “dando alas”, es los pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo que demandan la restitución de sus prestaciones como vales de despensa, apoyo para gastos médicos mayores, funerarios y una monto que recibían cada año para el pago de la energía eléctrica, eso por la ayuda jurídica que acaban de ofrecerles, pero diòquis. ¡Órale!

Lo anterior porque al acudir a manifestarse ante el Centro de la Artes de la Unison, donde se celebraba el Primer Congreso Nacional de Justicia Laboral y su Implementación, creyendo que acudiría el Presidente Municipal, resulta que ante el fiasco que se llevaron, es que fueron invitados a pasar, y ya ahí les ofreció abogar por ellos el de la Federación de Abogados del Estado de Sonora (FAES), Juan Francisco Alcaraz.

Aunque ya se habrán de imaginar que clase de asesoría es la que tendrán, cuando el mismo Juan Pancho, que la hace de cabeza de ese gremio de leguleyos, reconoció que no tenía ni conocimiento de lo que está sucediendo, o de ese conflicto en el que están metidos, cuando es un lío surgido desde mediados de enero, al cancelarles esos beneficios, y es por lo que desde entonces están protestando. ¡De ese tamaño!

De tal forma que ante esa ignorancia mostrada por Alcaraz, es que está dando visos de vivir en otro mundo, o en el limbo, si se analiza que dichos manifestantes reiteradamente han bloqueado calles y hasta tomado el Palacio Municipal, pero lo que es él ni por enterado se había dado, hasta ahora que fueron a esperar al “Presimun”, y llevando siete ataúdes, por supuestamente ser los que han muerto en ese ínter. ¡Eso dicen!

Con todo y eso lo que es el Municipio ya les ha reiterado que es una exigencia que habrá de definirse en los tribunales, por la ilegalidad de los beneficios que les otorgaban, y que sólo son para los trabajadores en activo, no lo retirados; aunado a que el pasado miércoles venció el plazo de una recomendación que les enviara la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de lo que públicamente no se había sabido nada.

Aun así lo que ayer sí se supo, es que el juzgado federal volvió a “darles un palo legal”, al desecharles la enésima solicitud de amparo que promovieran, por lo que su cabecilla, un tal Jorge Encinas Gámez, advirtió que impulsarán otras medidas jurídicas, cuando lo cierto es que están al margen de la Ley, y es por eso que no ha procedido la protección jurídica que han requerido, ni procederá, como dijera Don Teofilito. ¡Tómala!

¡Van contra el acoso sexual!…Ahora sì que contra todo lo que se pudiera esperar, pero vaya que el que està yendo màs allà, a la hora de alertar contra los abusadores, es el Contralor estatal, Guillermo Noriega, como lo demuestra que la Secretaría de la Contraloría General le tomara protesta a los miembros del Comité para la Prevención, Atención y Seguimiento a las Prácticas de Hostigamiento y Acoso Sexual. ¿Será?

Ya que de acuerdo a la visión de Noriega Esparza, de lo que se trata es de promover un ambiente laboral sano, seguro, libre de estereotipos de género y conductas que ofendan y humillen a las mujeres y los hombres, así como la atención y seguimiento a las víctimas, y es por eso que le dieran forma a esa organización que se encargará de “echar mucho ojo”, a fin de evitar que “se pasen de lanza”, y de todo lo demás. ¡Vòitelas!

Pues a partir de lo ventilado por “El Memo” Noriega, la procuración de una administración pública estatal libre de violencia hacia la mujer es un encargo especial del “Gober”, Alfonso Durazo, plasmado dentro de los ejes principales del Plan Estatal de Desarrollo, y es por lo que advirtiera que: “El gobernador ni un servidor vamos a correr con el riesgo de mantener a un acosador o agresor sexual dentro de las filas del Gobierno”.

Sin embargo y por la dificultad que representa la falta de denuncias a la hora de las acusaciones, es por lo que exhortará a las empleadas a presentar de manera formal la queja correspondiente, en caso de ser víctima de alguna una deshonestidad, y ya le tocará a esa Contraloría que comanda, el encargarse de salvaguardar la integridad de las denunciantes, en el ínter en que deslindan responsabilidades, en aras de dar resultados.

Para ese efecto es que Noriega quedara como Presidente de ese comité, Héctor Almada Acosta como Secretario; así como las consejeras de la Comisión de Prevención, Atención y Seguimiento, Mónica Ramírez Cuen, Guadalupe Salazar Valle, Diana Borbón Mendoza y Angélica Corral Salgueiro. ¡Así el dato!

Escasean placas vehiculares…Finalmente “ya salió el peine” del porque desde principios de marzo había un desabasto de placas de circulación vehicular en todas las agencias fiscales del Estado, como lo reconoció el propio mandamás de la Secretaría de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, y es que cambiaron de proveedor para tener precios más competitivos en el costo y así generar ahorros. ¡Mínimo!

Ese es parte del “sacrificio que han tenido que pagar” los sonorenses, derivado de un política de austeridad, a fin de darle un mejor uso a los recursos en el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación a la sonorense, con todo y que del Valle Colosio ventilara que esperaban que a partir de la presente semana ya se regularizara el abasto y la distribución de esas láminas, lo que todavía estaba por verse. ¡De ese vuelo!

Eso por como se ha dado un proceso de transición entre la empresa que cancelaran y la nueva que contrataran, aunque “sin soltar prenda” con referencia a los monto$, ni la diferencia de lo que se estarían ahorrando, pero aun así la intención de Omar y compañía es la de seguir cumpliendo en tiempo y forma, y el estar preparados para la gran demanda extra que tendrán por lo de la regularización de los “autos chuecos”, ¿cómo ven?

No obstante y en descargo el funcionario resaltó que para evitar afectar la economía familiar, es que en el costo de la renovaciòn de esas plaquitas, en esta ocasión el Gobierno del Estado absorbió el incremento inflacionario, para lo que es en el actual 2022 mantener el precio del año pasado, que fue de mil 496 pesos, por lo que hasta en eso es que se aju$taran, para respaldar a las mayorías. ¡Ni más ni menos!

En esos términos están esas maromas que ha estado haciendo el también pariente del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, para hacer màs con menos, por lo que ahora el reto será el de que no se les prolonguen los tiempos, en los que ya puedan regularizar el abasto de ese plaquerío, por ser el periodo en el que los ciudadanos las renuevan para aprovechar los descuentos que aplican y que se vencen este mes.

Correo electrónico: [email protected]