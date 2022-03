Siguen fallas en la legalizada

¡¡Bloqueo de ex camioneros!!

Màs filas en el Registro Civil

“$acan a flote” a la Guevara

Siguen fallas en la legalizada…Quien muy seguramente que debe tener “otros datos”, al estilo de AMLO, es el secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, como para haber declarado que la plataforma de registro para la regularización de “autos chuecos” de procedencia extranjera, dizque ya opera sin problemas, cuando lo cierto es que hasta la fecha, o “ficha”, a seguido presentando fallas. ¡Zaz!

Y para quien dude lo anterior ahí tienen lo manifestado, y a todas luces con más conocimiento de causa, por la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para ese proceso de legalización, una tal Diana Acosta, de que a la página del Registro Público Vehicular (Repuve) todavía le están haciendo ajustes, al grado de que apenas días atrás volvieron a activarla, pero ni así estaban expidiendo citas porque “se caía”. ¡Mínimo!

De ahí que eso confirma que del Valle Colosio “va a morir engañado”, por la forma en que lo tienen mal informado, con lo que lo están haciendo quedar mal con “el de arriba”, y no precisamente el Señor que está en los cielos, por ponerse a decir los que no es, o el que todo ya está bien, cuando la verdad es que los solicitantes de esa “enderezada” han continuado pasando de las de Caín, por persistir las irregularidades.

Es por eso del sentir general que hay, de que el procedimiento para esa regularizada lo “hicieron con las patas”, o ¡al hay se va!, y es por eso que todavía no está “al cien”, lo que se refleja en que a estas alturas, o después de varias semanas, sigan “trabados” al no poderse accesar al Repuve por el Internet. ¿Cómo ven?

No en balde es que Acosta dijera que apenas les habían dado la noticia de que el portal ya estaba permitiendo el acceso para ingresar información, a partir de las “mejoras” que le han hecho, pero ni así estaba como para ya comenzar a citar, por lo que esperaban que les avisaran, o “les dieran luz verde” para hacerlo. ¡De ese pelo!

Sin embargo y en tanto que ese es el suplicio que se vive en la actualidad por esa retardada mexicanización de los también llamados “carros chocolates”, quien es evidente que anda en otro mundo, o muy fuera del hoyo, como se dice coloquialmente, con toda y la buena intención que pueda tener, es el operador de las finanzas estatales, u Omar, por para nada coincidir sus dichos con esa burocrática y deficiente realidad. ¡Pàcatelas!

Porque eso es lo que han estado padeciendo quienes han querido hacer esa tramitología, y para seña está la misma estadística que diera a conocer el propio del Valle Colosio, de que en Sonora hasta hoy día sólo se habían regularizado ¡¡¡15 vehículos!!! De unos 500 que han podido apuntarse en el mencionado sitio web, lo que resulta casi nada, o algo meramente simbólico por los miles que están a la espera de hacerlo. ¡Tómala!

Ya que en los módulos que han instalado para ese fin, simplemente les dicen ¡sígalo intentando!, cuando se supone que debería de quedar a la primera, pero no es el caso, por lo que muy probablemente que ante ese retraso deberán de prolongar el plazo que ya fijaron para el venidero mes de septiembre, por lo que habrá que ver con que sale del Valle, en la conferencia del próximo martes del “Gober”, Alfonso Durazo. ¡Ajà!

¡¡Bloqueo de ex camioneros!!…A la que sì que debieron haberle “chillado los oìdos”, es a Lirio del Castillo, la directora del Transporte en la Entidad, luego de que ayer un medio centenar de concesionarios de Hermosillo bloquearan las calles Pino Suárez y Rosales, casi con la Avenida Serdán, para exigir una indemnización justa, o en su defecto ser restituidos en sus actividades, después de ser requisados en el 2018.

Pues las reiteradas protestas que habían mantenido ante el Palacio de Gobierno ahora las trasladaron a las mencionadas vialidades, con lo que a media mañana causaron un caos vehicular en ese céntrico sector de la ciudad, en lo que es una acción que advirtieron que continuarán, hasta que las autoridades les den una respuesta favorable y les respeten sus derechos, luego de rechazar los $500 mil pesos que les ofrecieran.

Eso al denunciar que han sido en vano las pláticas sostenidas con del Castillo Salazar, porque de acuerdo a lo expresado por los manifestantes: “Están empecinados en dejarnos morir de hambre, para lograr que le regalemos nuestras concesiones”, aun y cuando no se puede pasar por alto, que si los requisaron, o hicieron a un lado, es porque “no dieron el ancho” cuando realizaban esa actividad transporteril. ¡Así la sublevación!

En esos términos está la reacción de los ex camioneros, ante la postura asumida por la instancia estatal, de únicamente compensarles con “medio melón” de pesos por permiso, y para lo cual hasta una ventanilla ya abrieron para que pasen por ellos, pero a la mayoría de los más de 200 protestantes se les ha hecho muy poco, como lo denota el que unos 50 sean los que de entrada hayan aceptado ese trato. ¿Será?

Por lo que ese es el “piedròn en la zapatilla” que hoy por hoy tiene Lirio Anahí, quien por cierto acaba de presumir que es de las que usa el ruletero, y en especìfico la Ruta 17, cuando lo cierto es que siempre se le ve bajando de un Jeep de la Sidur, que es la secretarìa de la que depende, por lo que habrá que ver qué tanta la presionan con esas bloqueadas viales, que vaya que estàn de pronòstico reservado. ¡Así el dato!

Más filas en el Registro Civil…Y por las largas “colas” que se han seguido observando ante la oficinas centrales de Registro Civil del Estado, localizadas en le Centro de Gobierno, es obvio que a la que “le han valido” los reiterados señalamientos por el pèsimo servicio que han denunciado que ofrecen, es a la directora Marián Martínez Rodríguez, como para que no hayan actuado en consecuencia. ¡Ni más ni menos!

Y para muestra estàn esos “filones” de gentes que estàn de no creerse, que a diario se forman en las afueras de la sede de esa instituciòn, y que nomás serpentean, por como dan vuelta, ante lo extensas de las mismas, y que de algunas manera muestran que todavìa no hay una atenciòn pronta y expedita, como se estila en tèrminos jurìdicos, por ser algo que no se habìa visto antes a ese extremo, por lo que asì han ido de mal en peor.

Si se toma en cuenta que es algo que ya se habìa balconeado antes, a partir de que los cajeros automàticos expedidores de actas de nacimiento y demàs, dejaron de ser una opciòn para despresurizar esa operatividad con la que nomàs “no han podido dar con bola”, porque de los contados que hay generalmente no estàn funcionando, o presentan anomalìas, de ahì que las ciudadanìa mejor ya ni los utiliza. ¡De ese tamaño!

Pero lo que es Martínez Rodríguez al parecer nomàs no se ha aplicado, y para evidencia estàn esos tumultos que se le han ido multiplicando para hacer alguna gestiòn en ese changarro, con lo que se deja entrever que sòlo ha estado de parapeto, a no ser y que no tenga la capacidad para llevar a cabo esa labor, por de otra forma no explicarse el como no han podido resolver esa demanda que hay, y que pràcticamente los ha rebasado.

Aunque lo mismo ha sucedido con las jornadas que han implementado en algunos muncipios, para promover sus servicios, por de a còmo ha trascendido que a los ciudadanos terminan cobràndoles de màs, como a una doña que le requerieran màs de $5 mil pesos por la modificaciòn de un acta, ante lo cual Mariàn despuès tuvo que salir a reconocer que hubo una equivocaciòn, por lo que asì està su falladera hasta en lo màs elemental.

“$acan a flote” a la Guevara…Una vez màs volviò a demostrarse, que a la que todo hace indicar que “ya traen entre ojo$”, por la aparente perdida de confianza, es a la por algo tan cuestionada Ana Gabriela Guevara, la directora de la Comisiòn Nacional del Deporte (Conade), derivado de lo ahora adelantado por el mismìsismo “prejidente” de la Naciòn, Manuel Lòpez Obrador. ¡Asì la “quemada”!

Ante lo que està de más el apuntillar que asì estàn las dudas que hay en cuanto al actuar de Guevara Càrdenas, como para que ayer de viva voz Lòpez Obrador pùblicamente ventilara que ya le pidiò que indague a fondo los problemas de corrupción que existen en el deporte mexicano, al externar con todas sus letras que: “Acordé con Ana Guevara investigar sobre ese tema, para saber dónde hay corrupción, y denunciarla”. ¡Vòitelas!

Más menos así está la enésima ventaneada que “le están pegando” a la Guevara, con todo y que Andrés Manuel aclarara que: “No hay que inventar delitos, no fabricar delitos por intereses que hay”, al ser de la idea de que en ninguna parte del País deben existir corruptelas, y: “Menos en el deporte, ahí no debería de haber corrupción. Es como en las medicinas, llegaron a robarse el dinero para las medicinas”. ¡Ñàcas!

A ese punto es que ha seguido quedando en entredicho la operación de la ex atleta nogalense al frente de la Conade, y con sobrada razón, después de que en lo que lleva de gestión le han sacado a relucir varios desvíos y malos manejos financieros en diversas federaciones, así como de sus principales colaboradores, a los que le han terminado corriendo, por “los trapito$ al sol que les ha $acado” la Secretaría de la Función Pública.

Casi por nada es que el Presidente de la República “no esté echando por tierra” aquello de que, cuando el río suena, es agua o gandallas lleva, y es por lo que le ordenara a la Guevara que cheque el dato con relación a posibles triquiñuela$, para que después “no salga con que a Chuchita la bolsearon”, por ser como hasta ahora se ha escudado, para nunca terminar de dar cuentas claras, y que siempre termine quedando en ascuas.