Vuela bajo nuevo aeropuerto

¡Caravana contra los yaqui$!

Hoy responderán a la CEDH

Ajustarán camiones urbanos

Vuela bajo nuevo aeropuerto…Con todo y que es algo que “a vuelo” ya se veía venir, pero el que sí que tuvo más turbulencia de la esperada, es el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), por ser una obra terminada, pero no detallada, al haber sido concluida en un tiempo rècord, razòn por la cual es que dejara mucho que desear, de ahì que las crìticas no se hayan hecho esperar. ¡De ese pelo!

Y es que por encima de que el “Prejidente”, Manuel López Obrador, siempre se justifica en la supuesta postura contreras de los conservadores y neoliberales, porque dizque todo le cuestionan, lo verdad es que la primer obra emblemàtica de su sexenio no respondiò a las expectativas que de ella se tenìan, por hasta ahora haberse quedado corta, al no quedar como originalmente la proyectaron. ¡Palos!

Es por eso que insistan en que ese complejo aèreo, tambièn conocido como Santa Lucia, ubicado en Zumpango, Estado de México, sea una base que terminò saliendo cara y muy alejada, y para prueba està que hasta el famoso youtuber, Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, se perdió y tardó tres horas en llegar desde la Ciudad de Mèxico, lo que demuestra su falta de funcionalidad, entre otros peros que tiene.

Pero al margen de que el AIFA comenzarà “volando bajo”, lo que es Lòpez Obrador aun asì dijo ¡misiòn y promesa cumplida!,en un acto inaugural que encabezara en pleno dìa de asueto por el natalicio de Benito Juàrez, y al que acudieran gobernadores, legisladores, empresarios, el gabinete presidencial y demàs, hasta completar una asistencia de màs menos unos mil 400 invitados, que avalaron ese polèmico proyecto.

Aun así lo que representò una tabla de salvaciòn para AMLO, es que lo que desviò la atenciòn de esa inaugurada, que por otro lado se concretara a menos de 20 dìas de que tenga lugar la votaciòn para la revocaciòn de mandato, para tener que presumirle a los mexicanos, es la importancia y el mal enfoque que se le diera a la crìtica que se hiciera porque una señora se pusiera a vender tlayudas en el marco de ese evento.

Porque lejos de que tacharan de clasistas y racistas a los que cuestionaron el que permitieran ese puesto de venta de ese alimento que es una tortilla de maíz típica de Oaxaca, que se dora en el comal, y que tienen un diámetro de 30 centímetros, el punto es la forma en que se “armara” esa vendimia, como es con un tenderete en el piso, como si se tratara del Zòcalo, o de una de las estaciones del Metro, cuando el lugar no es para eso.

Si se toma en cuenta que un aeropuerto es la entrada y puerta de un Paìs, de ahì que debe tenerse cierto nivel, por ser la imagan que se està dando de Mèxico, por lo que bajo esa visiòn la cuestiòn no es la vendedora, a la que por cierto que ni siquera le cobraron por colocar su puesto, sino la manera en que los dejaron operar a como pudieran, y que es por lo que dieran visos de parecer vendedores ambulantes. ¡Ni màs ni menos!

Aunque como nada es producto de la casualidad, y menos en una ceremonìa en la que ya interviene la operaciòn presidencial, es que no descartan y que haya sido una operaciòn fritanga para meter ruido, porque lejos de clasismos y racismos, si la idea es la promover la comida tradicional mexicana, pues tan fàcil como que por medio de Turismo les hubieran instalado un estand en forma, y es que hasta tacos al pastor hubo.

Sin embargo lo que es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, que es de los que estuvo como invitado, ayer reiteró y externó su beneflàcito porque se haya concluido sin gastos superfluos no excesos, con un costo de $75 mil millones de pesos, para reemplazar al que en el aterior sexenio se habìa inciado en Texoco. ¡Què tal!

¡Caravana contra los yaqui$!…Y los que realizaron una caravana desde Estación Don hasta Hermosillo, para denunciar los peligros a los que se enfrentan, son los transportistas de carga y turismo, en lo que fuera una manifestación simultánea a nivel nacional, desde el Centro, Bajío y Norte, en contra de la inseguridad que viven en las carreteras, y en lo que es Sonora por lo de los bloqueos carreteriles de los yaquis.

Lo que significa que asì estuvo esa acciòn de subvlevaciòn que llevaron a cabo alrededor de un medio centenar de traileros para visibilizar la falta de seguridad que enfrentan, como lo apuntillara el coordinador estatal y Consejero Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Axel Damas Ruiz, con la intenciòn de exigirle alas autoridades que haya una regulaciòn tocante a eso. ¡Tòmala!

Y si bien inicialmente tenìan planeado hacer un bloqueo, finalmente optaron por una marcha vehìcular pacífica, para entregar en grupo y personalmente sus peticiones a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT); asì como al Presidente de la República, Manuel López Obrador; y al gobernante sonorense, Alfonso Durazo, aun y cuando es una problemàtica de sobra conocida. ¿Què no?

A ese extremo es que estàn expresando y formalizando su malestar, por ser un problemòn que lejos de mejorar se ha venido agravando, tan es asì que expusiera el dato, de que solamente en enero se registrò el robo de 58 de esas unidades en la Repùblica Mexicana; mientras que entre Obregón y Guaymas gastan entren casetas y lo que “le$ baja” la etnia yaqui, unos $350 pesos por trailer, lo que “les pega” en sus bolsillos.

Ya que a pesar de que les asiste la razòn, sobre todo en lo referente a las impunes extor$ione$ de las que son objeto por parte del citado grupo ètnico, no se cree que en el corto plazo vaya haber un cambio en ese sentido, y lo màs probable es que en el largo tampoco, por de a còmo ese cobro de ilegales cuotas en Vìcam y Loma de Guamùchil, entre otros puntos, ya lo volvieron su modu$ vivendi, porque no les gusta trabajar.

Hoy responderán a la CEDH…Como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, es que este “miércoles de calentamiento” habrà que ver cómo viene la respuesta del Ayuntamiento de Hermosillo, con respecto a la recomendaciòn que les hiciera llegar la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para que les restituya las prestaciones a los jubilados y pensionados. ¡De ese tamaño!

Si se analiza que a casi 70 días de que a esos empleados retirados les fueran suspendidos beneficios como vales de despensa, ayuda para el pago “de la luz”, gastos médicos y funerarios, ante una observaciòn quehiciera el Instituto Superior de Auditorìa y Fiscalizaciòn (ISAF), por no ser trabajadores en activo, aun asì la CEDH le determinò un plazo de 15 dìas hàbiles al Municipio para que se los reitegrara, y que hoy se cumplen.

Pues de acuerdo a lo adelantado por el Secretario de la Comuna, Florencio Dìaz Armenta, ya habìa dejado entrever que rechazarìan ese ordenamiento, por ser apoyos que caen en la ilegalidad, tan es asì que hasta ahora a dichos ex buròcratas municipales ya les han dado “dos palos” en sendos amaparos que han promovido en los juzgados, con lo que se confirma que exigen algo que está al margen de la ley. ¡Vóitelas!

De ahì que èste dìa los inconformes azuzados por un tal Jorge Encinas, anunciaron que radicalizaràn sus protestas, con una manifestada que haràn desde el Centro de las Artes, pero ahora construiràn siete cajones de muertos, por el igual nùmero de difuntos que van desde que inciaran con ese movimiento, ademàs del plantòn permanente que mantienen ante el Palacio, con hornillas y toda la cosa. ¡Asì el arguende!

O sèase que asì estaràn echando el resto, con referencia a esas exigiencias con las que empezaron desde mediados de enero de èste año, porque dependiendo de lo que ahora les responda la municipalidad, es que advierten que a partir de ahì decidiràn si se mantienen “levantados en armas”, o con esa campañita que se han traìdo, y que ha incluido hasta bloqueo de calles, por lo que habrà que ver como termina esa pelìcula. ¡Ups!

Ajustarán camiones urbanos…Donde por fin ya se estarà viendo algo claro, es en lo referente al rubro del transporte urbano, segùn se deduce de lo ayer anunciado por la titular de esa àrea en el Estado, Lirio Anahí del Castillo Salazar, al confirmar en los próximos meses se llevará a cabo la reestructuración del sistema transporteril y de las rutas en los diferentes municipios, pero sin incrementar las tarifas. ¿Còmo ven?

Màs menos asì està esa buena nueva ventilada por del Castillo Salazar, con la que se busca eficientar ese por siempre cuestionado servicio pùblico, partiendo de las necesidades de los pasajeros, y para lo cual implementarà un proceso de participación ciudadana, el cual consistirà en consultas con quienes hacen uso de los camiones, ademàs de la realización de mesas de trabajo en las colonias, entre otras estrategias. ¡Mìnimo!

Para el caso dan cuenta que en lo que es Hermosillo esa reestructurada de las líneas camioneras se apoyarà en Estudios Técnicos de Movilidad Integral, para respetar los puntos de inicio y destinos, pero con menores tiempos de espera entre ruletero y ruletero, y buscando una reducción en el tiempo de traslado, que es algo que siempre se ha dicho, pero que nunca se ha hecho, o en el mejor de los casos ha venido a quedar a medias.

Es por lo que Lirio Anahí dejara muy en claro que: “Teniendo como base esos estudios técnicos nos permitirá precisamente hacer cualquier modificación al respecto de esta primera propuesta de reingeniería de rutas. La implementación, hemos dicho a los usuarios que sientan tranquilidad, sería de manera paulatina, muy de la mano iremos con ellos, y esto generará un dinamismo muy importante en la ciudad”. ¡Ese es el plan!

Luego entonces asì estarà el enèsimo cambio que se harà en ese àmbito, como se ha promovido en cada sexenio, pero sin que hasta ahora se hay conseguido una real transformaciòn de esa actividad que es vital para la poblaciòn“de a pie”, por de ella depender su desplazamiento y parte del funcionamiento de los diferentes sectores econòmicos, por ser el medio en que se transportan, por lo que habrà que ver ahora en què para.

