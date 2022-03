¡El primer verde general!

No tiene asueto el Alcalde

¡¡Ya condonaron crèditos!!

Bajan bodas por la iglesia

¡El primer verde general!…Y si de por sí las autoridades sanitarias federales ya estaban analizando el que pudieran dejar de usarse el cubrebocas contra el Covid-19, al menos en los lugares abiertos, “pos” ahora sí que con más ganas insistirán en esa posibilidad, al estar las condiciones dadas, luego de que desde esta semana por primera vez el País y Sonora estarán en color verde, o riesgo bajo, en el semáforo epidemiológico.

Por lo que a ese grado está la mejoría hoy en día, y desde ayer hasta el venidero 3 de abril, en lo que es la primera ocasión desde el inicio de la pandemia, hace poco más de dos años, en que las 32 Entidades estarán en esa coloración que es de mínimo peligro de contagio, por lo que en ese periodo estarán libres de restricciones, eso porque el número de casos disminuyó en un 39%, en comparación con la quincena anterior.

Aunado a que hay otro dato que explica el porque de ese panorama saludable que habrá en los próximos quince días en la República Mexicana, y siete en el Estado, y es que a nivel nacional la red hospitalaria registra una reducción del 96% en la ocupación, eso con relación al punto más alto registrado en enero del 2021; en tanto que el índice de las defunciones andan por el estilo, al presentar una disminución del 94%.

Sin embargo y en lo que se define que pasará con la utilización de las mascarillas, cuya intención es que ya no sea obligatoria en ciertos espacios, ciertamente que a como ha demostrado ser de traicionero el coronavirus, lo mejor sería que a la población se lo dejaran como opcional, por ser una enfermedad letal que nunca se irá, y que por el contrario siempre existirá la riesgosidad de “pescar” ese covicho, así sea a nivel de un resfrío.

Y más porque se trata de un mal desconocido sobre el que todavía no está dicho todo, como lo exhibe que en China, que es el lugar de origen de ese virus, ya se está presentando lo que pudiera ser un quinta ola, y hasta con confinamientos y toda la gravedad, como al principio, a pesar de que los chinos fueron los primeros en vacunarse, por lo que así resulta de inexplicable ese oleada, a no ser y que ya se les haya pasado el efecto.

Ciertamente que por más verdosa que se haya puesto la cosa, y no es albur, pero no puede olvidarse que es la “pìor” epidemia que se ha presentado en el último siglo, como lo demuestra que en el mundo ya vayan cerca de 500 millones de contagiados, y más de 6 millones de muertos; en tanto que en México suman casi 6 millones de infectados y más de 320 mil decesos; y en la Entidad más de 163 mil, y 10 mil, respectivamente.

Así que por ese contagiante y fatídico saldo, es que se intuye que todavía no es como para echar las campanas a vuelo, sino que más bien es un aliciente para seguirse cuidando y vacunando, y más cuando se está en la víspera de lo que será la Semana Mayor, de ahí que lo menos recomendable sea el deschongarse, razón por la cual es que ya adelantaran que mantentendràn los protocolos de sanidad en las playas. ¡De ese pelo!

No obstante y que es una situación pandémica más controlable, lo que sí representa “un alivio” para el secretario de Salud estatal, José Luis Alomìa Zegarra, porque eso le permitirá el tener un manejo menos presionado de las medidas de prevención, aunque el gran reto será el mantener esos niveles a la baja, para que a la región sonorense le siga pintando de la misma forma, y ya no volver al amarillo, naranja, o rojo. ¿Qué no?

No tiene asueto el Alcalde…El que tuvo un fin de semana por demàs movido, o activo, con todo y que ayer fuera dìa festivo, es el alcalde Antonio Astiazarán, y es que por un lado estuvo monitoreando lo que fue el operativo “Fin de semana largo” para quienes visitaron Bahía de Kino, el cual resultó con saldo blanco; y por otro lado celebró con pastel y toda la cosa el haber superado los 200 Comités Creces en seis meses.

Más menos así anduvo “de chicoteado” Astiazarán Gutiérrez, quien encabezó dicho acto ciudadano en el Parque de Los Ángeles, donde le tomó protesta a los comités de colonias del Sur, con quienes compartió esa pasteleada, además de sus principales demandas en materia de obra pública, seguridad y agua, pero sobre todo el presupuesto para lo que es esa nueva modalidad de coordinación, con la que los vecinos trabajan hombro con hombro con el Ayuntamiento, al acercarles las obras y servicios de las dependencias municipales. ¡Órale!

Es por lo que de viva voz y cara a cara les resaltara que: “Junto con todas y todos ustedes que tomaron protesta estamos escribiendo historia. Será la primera vez en la historia de nuestra Capital que la gente tendrá el poder de decidir cuáles van a ser las prioridades de inversión en la colonia”, al reconocer que: “Cada tres años cambia el Gobierno y los únicos que saben qué es lo que su colonia necesita son ustedes”. ¡Qué tal!

De esa forma es que “se puso en los zapatos” de los ciudadanos al destacar que: “Muchas y muchos de ustedes están cansados de que ni siquiera saben por qué se hizo una obra en lugar de otra, no conocen a los funcionarios responsables de las tareas que tenemos en el Gobierno Municipal y para eso es esto”, para que por medio de personas comprometidas con su comunidad se establezca un enlace y se hagan las cosas.

Y ya en lo que fue un “tiro de calentamiento” para las “vagaciones” de Semana Santa, en su cuenta de Twitter Astiazarán reportó, que del sábado, hasta las 6:00 horas de ayer, hubo un ingreso 46 mil 660 personas; con 9 mil 332 vehículos, 8 mil 047 de los cuales retornaron; revisándose a 200 conductores, y detectando a 115 con aliento alcohólico; a 50 se les realizó el cambio de conductor; y a 35 ebrios se les detuvo. ¡Tómala!

Por cierto que con relación a esa acción policial, es que al “Presimun” le mandan el mensaje de que los “Polis” andan muy filo$o$ con los retene$ antialcohol que han instalado en la ciudad, por estar dando visos de ser mà$ recaudativo$, que preventivos. ¡Ese es el sentir popular!

¡¡Ya condonaron créditos!!…Quien vaya que seguido dando muestras de sensibilidad, es el gobernador Alfonso Durazo, esta vez con lo que será la condonación de la deuda con la que beneficiarán a 27 mil estudiantes a los que se les otorgó un crédito educativo durante sus estudios, y que llegado el momento ya no pudieron pagarlos, aun y cuando en su mayoría tenían a sus padres de avales. ¡De ese vuelo!

Porque así está la buena noticia que en ese sentido acaba de confirmar el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Froylán Gámez Gamboa, tan es así que manejara que incluso estiman que más menos en un mes ya estarían saliendo del mal afamado Buró de Crédito, y para el caso es que ya enviaron toda la información al Buró, y ya sólo están a la espera de la respuesta para la cancelación de esos adeudos.

En lo que es un programa que anunciaran el año pasado y que después de mucho trabajo de papeleo y demás, por fin está a punto de hacerse realidad, y por cuyo monto de lo se volviera incobrable no será mucho recurso el que dejará de percibir el Gobierno del Estado, porque de acuerdo a lo ventilado por Gámez Gamboa, será más el respaldo que recibirán los menores, jóvenes y progenitores que estaban en esa condición. ¿Cómo ven?

Con todo y que Froylán aclarara que: “Por nuestra parte, el Estado los tendrá fuera, si ya tienen otro adeudo con otra instancia ya no depende de nosotros, pero en el crédito educativo estarán fuera del Buró de Crédito”, por lo que así está esa condonada que “les caerá como del cielo”, si se toma en cuenta que lo que es el Covid no solamente provocó una crisis de salud, sino también económica y de todo tipo. ¡Ni más ni menos!

Pero con todo y que será un borrón y sin cuenta nueva, pero bien harían en aprender de esa experiencia, para evitar ese tipo de carteras vencidas, como sería creando ciertos “candados”, porque como dijera Gámez: “Nos preocupaba mucho haber metido a los papás de niños menores de edad, lo que implicaba el condenarlos en el futuro a papá e hijos, que estuvieran etiquetados”, eso por un lado, aunque por otro deben asegurar el cobro.

Bajan bodas por la iglesia…Las que està visto que cada vez quieren menos compromisos ante Dios, son las nueva parejas que se casan, como lo refleja el que en la última década en Sonora y el País han bajado hasta en un 50%, o la mitad, las que quieren matrimoniarse por la iglesia, como lo lamentara el obispo de la Diócesis Obregón, Rutilo Pozos Lorenzini, por lo que así han estado perdiendo adeptos. ¡Ni más ni menos!

Por encima de que Pozos Lorenzini reconoció que los tiempos son otros y que la mayoría de los jóvenes ya no quieren tomar decisiones para toda la vida, sino más bien momentáneas, por ser lo que se está viviendo hoy en día, a partir de los cambios que ha experimentado el mundo, y que es por lo que se mantienen en relaciones matrimoniales muy relativas, en las que procuran estar lo menos comprometidos posible. ¡Vòitelas!

Al respecto y para confirmar eso el prelado aportó un dato que es por demás revelador, al manejar que en México en el 2008 se casaron poco más de 400 mil parejitas, pero para el 2018 sólo hubo unos 200 mil matrimonios, por lo que así estuvo la disminución, en lo que es una estadística que denota que cada vez está ganando más terreno la unión libre, que son de las que se mantienen mientras “todo sea bonito”. ¡Mínimo!

En lo que es un panorama que no cree necesaria la bendición del Creador en el enlace por amor entre dos personas, el cual ha venido a agravarse con la actual pandemia del Covid-19, lo que ha propiciado una mayor crisis en la grey católica a la que no se le ve salida, y es que no sólo les ha afectado en la reducción de ese tipo de bodas, sino también en el decremento de fieles en las misas y en otras actividades religiosas. ¡A ese grado!

No en balde es que Rutilo Felipe señalara que la gente tiene que dejar de ver al matrimonio como un requisito, para encontrarle el verdadero significado, como es el contar con la bendecida “del de arriba”. ¡Pero qué va!

