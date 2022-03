Abogan por las casas solas

Detienen a ex Gobernador

Siguen fallas en legalizada

Previene EU a los viejeros

Abogan por las casas solas…Y después de tantas promesas, es que ahora sí se espera que hagan realidad la propuesta de recuperar y asignar las casas abandonadas, a partir del convenio que acaban de firmar el gobernador Alfonso Durazo y el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, con lo que estarían “matando varios pájaros de una pedrada”, porque con eso resolverían diferentes problemáticas. ¡Mínimo!

Porque si bien ese acuerdo signado por el Gobierno del Estado con el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contempla una serie de ventajas que beneficiarán a los actuales y futuros acreditados, porque incluso ahora hasta créditos les otorgarán a los servidores públicos del área de seguridad, de lo más trascendental es que por fin están en vías de solucionar lo de los “cantones” solos que son un problemón.

Toda vez que como parte de esa conveniada entre Durazo Montaño y Martínez Velázquez, proyectan llevar a cabo estrategias para el rescate de las viviendas que abandonaron, o que están invadidas, y para lo cual simplificarán los procesos y agilizarán los trámites relacionados con el Infonavit, como sería el aplicar descuentos en el pago de derechos y de impuestos para promover la regularización de escrituras y liberarlas.

Es decir la intención sería la de eliminar la clásica burocracia que hay para realizar esas tramitologías, a fin facilitar la cancelación de esas hipotecas y que eso permita que puedan volver adjudicárseles a aquellas personas que estén interesadas en habitarlas, por ser una soberana incongruencia, el que habiendo un déficit en ese rubro, por tanta gente que no tiene donde vivir, por otro lado existan muchas que están solas. ¡Zaz!

O séase que de lo que se trata ese programa que se traen entre manos el “Gober” y Carlos, es de regularizar ese caserío que ahorita está solo, o invadido, y con lo que pierde todo mundo, porque lo que es el “Pichonavit” tiene parada esa inversión que no puede cobrar por estar en cartera vencida, luego de que sus moradores dejaran esos inmuebles “tirados” por múltiples razones, los cuales además se están deteriorando.

En tanto que por otro lado lo que es a la administración estatal y municipal ese abandono les ha generado un problema de inseguridad, por esas casitas pichoneras ser vandalizadas y agarradas como madrigueras por los malvivientes, cuyos delincuentes las toman como sus centros de operaciones, a la par de que sirven como “tiraderos” de droga y “picaderos” donde los vándalos se drogan, y puras de esas. ¡De ese pelo!

Así está el cabildeo de Durazo, quien hizo hincapié en la labor de los policías al decir: “No puede ser que aquellas, aquellos a quienes les pedimos que expongan su vida, para defender la nuestra, no hayamos construido un sistema de prestaciones sociales que les dé acceso a la vivienda. Por ese solo hecho de incorporar a las, los policías en esta posibilidad es que este convenio tiene un carácter histórico”. ¡Órale!

Detienen a ex Gobernador…Quien sì que està metido en “un broncón”, es Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, el ex gobernador de Nuevo León, y el primero de extracción “independiente” de México, al ayer ser detenido mientras salía de un rancho en General Terán, acusado de desvíos de recursos públicos detectados en su candidatura presidencial del 2018, lo que ha provocado un escándalo nacional. ¡Pàcatelas!

Ya que en base a las primeras versiones que corrieran como reguero de pólvora, el broncudo del “Bronco” habría sido arrestado por hechos relacionados con las firmas apócrifas que le descubrieran cuando compitió por la Presidencia de la República, y que es por lo que trascendiera que sería trasladado al Penal 2 de Apodaca, en lo que se aclara su situación legal, luego de que así lo terminaran “de atorar”. ¡Qué tal!

Y es que lo que es el actual Mandatario Estatal emanado del Movimiento Ciudadano (MC), el también polémico junior de Samuel García, previamente por la mañana había compartido en su cuenta de Twitter un mensaje donde vaticinaba la detención de ex funcionarios, al señalar que: “Quien la hizo la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel”.

Tocante a eso quien también ya había dado color, de lo que podría pasarle a Rodríguez Calderón, es el de la Fiscalía General de Justicia del Estado neolonés, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, después de que a principios del mes pasado adelantara que ya se investigaban cinco denuncias contra ex vividores públicos de su sexenio, por cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades en diversas dependencias. ¡Vòitelas!

No obstante y si por la víspera se saca el día, todo hace indicar que prefirieron empezar por la cabeza, o primero encarcelando al exhibido ex gobernante, y más después de lo expresado y sentenciado por García Sepúlveda en las redes sociales, de que: “Ser incorruptibles empieza por no robar, por castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León a sus campañas. Y aquí ya empezamos”. ¡Así de claro!

Siguen fallas en legalizada…Ahora sì que por Chana o Juana, pero ojalá y que ayer ya no le hayan dado más largas al arranque del tan anunciado y retrasado proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera, o los llamados “autos chocolates”, porque esa confusión ya ha propiciado que hayan aflorado los clásico intermediarios, o gestores, que cobran por “ayudarle” en el trámite a los interesados.

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que el mismo secretario de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, ya alertó contra los acomedidos que se ofrecen a facilitarle la regularizada a los solicitantes, pero obviamente que no de a gratìs, sino a cambio de una “lana”, y es por eso del ¡S.O.S! que ya lanzara, para que no paguen ninguna cantidad extra, que no sean los $2 mil 500 pesos que costará ese procedimiento. ¡Tómala!

Más menos así está el llamado que les están haciendo a los propietarios de esos “carros chuecos”, para que no realicen esos trámites en organismos que no sean los oficiales, porque podrían salirles más caros, o con costos adicionales, al advertir que ya han detectado lugares en los que les “echan la mano” a los ciudadanos para concretar esos registros, pero a cambio de cobrarles, cuando son totalmente gratuitos. ¡De ese tamaño!

De ahí la recomendación a que lo hagan por medio del sitio www.regularizaauto.sspc.gob.mx, en el que deberán aportar datos como la CURP, código postal y el número de identificación vehicular, para ya después agendar la cita de presentación del vehículo ante el Registro Público Vehicular, además de que habrá módulos de asesoría en diferentes municipios, como ya lo anunciara el Ayuntamiento de Hermosillo. ¡Así el dato!

Ciertamente que con esas orientaciones como las que promoverá el alcalde, Antonio Astiazarán, para quienes no cuenten con una computadora, dispositivo móvil, Internet o simplemente tengan dudas, sí que se les “cayó” el negociazo redondo a las organizaciones “Onachafa$” y loteros de esos “chuecoslovacos” que ya “se frotaban las mano$” con lo que les entraría por esas gestoría$, vía esa vil vaquetonada en la que incurren.

Previene EU a los viejeros…Por el “horno no estar para bollos”, vaya que “no puede taparse el sol con un dedo”, en torno a la advertencia que de nuevo les està haciendo el gobierno de los Estados Unidos a sus springbreakers, o viajeros playeros, que en los próximos días planean visitar los distintos destinos de México, eso por la inseguridad prevaleciente en el País, e incluso todavía por los efectos del Covid-19. ¡De ese vuelo!

Eso porque los gringos aun tienen a la República Mexicana en color naranja, en lo que se refiere a la pandemia de coronavirus, es decir, en riesgo alto; pero ya en lo referente a la seguridad la ubican en zona roja, o en alerta máxima en algunas regiones, como en las de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, a donde no recomiendan viajar por la ola de violencia que enfrentan, a raíz de los crímenes y secuestros.

Al respecto los gabachos del Departamento de Estado también piden reconsiderar los viajes a Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas; e igual elevar medidas de cuidado en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. ¡Ups!

De tal manera que las únicas Entidades que más o menos se salvan son Campeche y Yucatán, y con más razón porque hace apenas unos cuatro días que ejecutaron un empresario inglés de bienes raíces en Playa del Carmen, Quintana Roo, cuando conducía un vehículo Audi deportivo en compañía de su hija de 14 años, y durante la mañana sujetos armados abordo de una moto le dispararon, resultando herida la menor. ¡Glùp!

Luego entonces así está “la quemada” gringa para el territorio mexicano, y ya en lo que se refiere a las latitudes sonorenses los municipios que fueron mencionados son los de San Luis Río Colorado, Nogales, Altar, Sonoyta, Hermosillo, Empalme, Guaymas, Obregón y Álamos, en lo que es una alertada que se da previa a las “vagaciones” de Semana Santa, lo que cual a querer y no, pero afectará a la promoción turística.

