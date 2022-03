Hallan panteón clandestino

“Salpican” a un funcionario

¡Cunden “toques de queda”!

A prueba Instituto de Becas

¡Hallan panteòn clandestino!…Y como una cosa lleva a otra, después de estar catalogada como una de las ciudades más violentas de México y el mundo, como es Obregón, ahora afloró que todo hace indicar que también es el cementerio clandestino más grande del Estado, y para prueba está que el fin de semana encontraran 17 cuerpos humanos en cuatro fosas en casas abandonadas en Villa del Real y Villa del Rey.

Así están esos tétricos hallazgos que llevaran a cabo los colectivos “Guerreras Buscadoras” y “Rastreadoras” de Cajeme en los mencionados fraccionamientos, en lo que son unos restos que tienen un tiempo estimado de seis meses a un año de haber sido privados de la vida, y cuyos rastreos iniciaron el pasado viernes, siendo el domingo cuando encontraron más cadáveres con 8, pero ya ayer hallaron otros tantos para ya sumar unos 22.

No en balde es que después de varios días de búsqueda y ante ese macabro resultado, es que dicho grupo de mujeres en pleno “San Lunes” reanudó esas labores, por sospechar que podría haber más entierros en ese complejo habitacional, que prácticamente convirtieron en panteón, y en lo que es algo que ya se veía venir en esa localidad, por ser donde más muertes hay a causa de la violencia, por lo que seguía aumentando la cuenta.

Es por eso que se hiciera el escándalo en ese municipio, y no es para menos, motivo por la cual es que les brindara acompañamiento la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como los de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), por aquello de que en su momento hasta amenazas de muerte han recibido. ¡De ese pelo!

Con lo que queda demostrado que no sólo son los ejecutados que se ven y dejan regados los diferentes grupos del crimen organizado que se pelean esa plaza, sino además todos aquellos asesinados que se llevan y sepultan clandestinamente en diferentes lados y que después se ponen al descubierto por los “pitazos” que se dan entre ellos mismos, y que llegan a oídos de las buscadoras que tratan de localizar a su parientes perdidos.

Al no poderse pasar por alto que a quienes buscan son personas que generalmente “andaban en malos pasos” y a las que finalmente terminaron desapareciendo, y que es por eso que quienes las rastrean no exigen justicia ni nada que se le parezca, sino únicamente el hallarlas para darles cristiana sepultura, y ya saber que dentro de lo que cabe ya descansan en paz y que tienen un lugar a donde irles a rezar. ¡Cuando menos!

Luego entonces y como consecuencia de esos funestos descubrimientos, habría que ver si no hay un antes y un después, en torno a ese foserìo que están sacando a flote, porque bien pudiera ser sólo la punta del iceberg, con relación a la cantidad de personas que tal vez todavía están bajo tierra, y con las que aun no se ha dado con su paradero, por ser muchísimas las que aun están desaparecidas, y por las que temen lo “peor”. ¡Zaz!

Sin embargo ya se ha caído en una insensibilidad al respecto, de parte de los diferentes niveles de “autoridad”, que es algo que ya están viendo como una nueva normalidad, y no precisamente la que tiene que ver con la pandemia del Covid-19, si no la referente a ese muerterìo que han están sacando de tres pies abajo, como dice la canción, tan es así que no hubiera un posicionamiento al respecto. ¡De ese vuelo!

A pesar de que entre el suelo obregonense, el de Guaymas y San Luis R.C., en la última semana se contabilizaban 28 víctimas desenterradas, más las que se seguían acumulando. ¡Así el dantesco saldo!

“Salpican” a un funcionario…El que vaya que ha seguido saliendo “salpicado” por todos lados, es el Ayuntamiento morenista de Empalme y para evidencia està el que ahora trascendiera que de la noche a la mañana desapareciò Juan Gabriel Corpus Alanís, mejor conocido como “El Chabelo”, y que para mayores señas es el hermano menor del Secretario de la Comuna empálmense, Antonio Corpus Alanís. ¡Vòitelas!

Razón por la cual es que en las redes sociales iniciaran una campaña de búsqueda, luego de que desde el pasado miércoles ignoran su paradero, por ser ese día al mediodía cuando tuvieron el último contacto con el homónimo del cantante Juan Gabriel, de 50 años de edad, y quien es de tez morena, mide 1.96 metros de estatura y tiene varios tatuajes, uno de ellos en el antebrazo con la leyenda “Bilis” y una cruz. ¡Tómala!

A ese grado está la alerta que diera su hija, porque lo que es su carnal que despacha como funcionario municipal ha guardado un total hermetismo, de ahí que fuera su familia directa la que reportara que no lo han visto, pero lo raro es que apenas hasta ayer “pensaban” interponer la respectiva denuncia, y quién sabe, cuando era para que luego luego hubieran activado todos los protocolos para ese tipo de casos. ¿Qué no?

Y más por los fatídicos antecedentes recientes que hay, y que están relacionados con la administración de esa ex rielera ciudad, por como ya antes ejecutaran al ex diputado del Partido del Trabajo (PT) y quien fungía como burócrata de esa municipalidad, Daniel Palafox Suárez; e igualmente mataron a Jorge Cameros Zazueta, “El Choche”, que era el secretario particular del alcalde, Luis Fuentes Aguilar. ¡Pàcatelas!

Eso podría llevar a entender porque “El Toño” Corpus Alanís nomás se ha quedado más callado que ni la “H” muda, a pesar de la esfumada de su consanguíneo, al que tal pareciera que se lo hubiera tragado la tierra, por ser hora de que no lo han localizado, como tampoco se ha reportado, y es por lo que sus familiares están en ascuas y encomendándose a quien más creen, y con sobrada razón, por “el horno no estar para bollos”. ¡Ups!

¡Cunden “toques de queda”!…Como era de esperarse, a la que no le quedò màs que “apechugar” los disfrazados “toques de queda” que ya han implementado algunos algunos alcaldes de la zona Noroeste de la Entidad, como Caborca, Pitiquito y Altar, ante la creciente ola de violencia que enfrentan, es a la titular de la Secretaría de “Inseguridad” Pública estatal, María Dolores del Río Sánchez. ¡Ni más ni menos!

Si se toma en cuenta que de esa forma es que ya la han rebasado los “Presimunes” de esa cada vez más insegura región, por no estar teniendo la capacidad de garantizarles la más mínima seguridad, aunque todavía tuvo el descaro de “lavarse las manos” diciendo que respetaba esas alertas lanzadas para prevenir a la población, pero que eran ajenas al gobierno del Estado, para de alguna forma no reconocer su fracaso.

Toda vez que desde inicios del presente mes la munícipe pitiqueña, Janeth Mazón García, les hizo un llamado a los ciudadanos, comerciantes y demás, para que se resguarden en sus domicilios y suspendan actividades antes de las 8:00 de la noche para evitar exponerse a enfrentamientos armados entre las diferentes bandas delincuenciales, como ha sucedido en las últimas semanas con la invasión de comandos. ¡De ese tamaño!

Y ya antes hizo lo mismo el “Presi” caborquense, Abraham Mier Nogales, “El Cubano”, al por el estilo exhortar a la ciudadanía para que no salga a las calles después de las las 22:00 horas, y evitar que pudieran quedar entre algún fuego cruzado de los integrantes de la mafia, por como ya ha quedado demostrado que cuando menos se espera llegan de sorpresa y sin que nadie les pare el alto, exponiendo a todo mundo.

Pues a “La Lola” del Río ya nadie le cree eso de que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional se ha reforzado la presencia militar por esos lares, porque para el caso llegada la hora ha servido para maldita la cosa, ya que cuando han arribado los pelotones de sicarios nomás no han intervenido y han dejado solos a los pobladores, como una y otra vez se los han echado en cara. ¡Ñàcas!

A prueba Instituto de Becas…Quien desde ya y hasta el venidero mes de mayo, sì que tendrà una labor titánica y de mucha chamba, es el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Froylan Gámez, con lo que será el programa de Becas Sonora Oportunidades 2022 que se pusiera en macha la semana pasada, y con el que beneficiarán a más de 73 mil estudiantes de escuelas públicas. ¡Así el reto!

Casi por nada es que Gámez Gamboa invitara a la comunidad estudiantil para que aprovechen esa oportunidad de poder contar con ese respaldo monetario, para lo cual el primer paso es el de registrarse en la página www.becasycredito.gob.mx, para tener la posibilidad de ser seleccionados y beneficiados con un monto de mil 500 pesos para el nivel de Primaria, y de $2 mil pesos para Secundaria, eso por ciclo escolar.

No obstante y que el joven funcionario estatal hiciera la precisión de que con ese sistema becario se busca priorizar a los estudiantes de grupos vulnerables, por lo que bajo esa visión se les dará preferencia a los alumnos con discapacidad, o a los que pertenecen a una comunidad indígena, y de la misma forma a quienes su padre, madre o tutor están discapacitados por alguna razón, y de esa manera sea más relevante la ayuda.

Por si eso fuera poco Gámez igual adelantó que además entregarán más de 22 mil becas para los jóvenes de universidad, lo que representará el 30% de la matrícula de universitarios, o la tercera parte, a quienes se les asignará una mensualidad de entre mil y $2 mil pesos durante 10 meses, con lo que podrán pagar sus necesidades más apremiantes, pero para eso deberán comprobar contar con un promedio mínimo de 80.

Más menos así está la prueba que tiene por delante Froylan, y a quien cabe resaltar que se le ve que posee un perfil con sensibilidad para eso, así que para el estudiantado que de esa forma quiera a completarse para el gasto tan escaso por estos días, podrán apuntarse hasta el 21 de abril en aras de lograr ese objetivo, porque después es el proceso de validación y verificación, y ya el 23 de mayo se anunciarán los “palomeados”.

Correo electrónico: [email protected]