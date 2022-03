Que opera mal Registro Civil

Dan fecha para la legalización

¡Proponen “limpia” policìaca!

“En tres y dos” 800 burócratas

¡Que opera mal Registro Civil!…Y a la que es más que evidente que todavía “no le ha caído el veinte”, de que se supone que ahora las cosas deben hacerse diferentes, es a la directora del Registro Civil del Estado, una tal Marian Martínez Rodríguez, por como ese servicio está de lo más deficiente, y para prueba está que para “sacar” una simple acta de nacimiento hay que hacer unos “colones”, tipo “serpiente”. ¡Zaz!

Es por eso del sentir general que hay, de que en lugar de ir para delante en esa dependencia, más bien están yendo pa`tràs como el cangrejo, por lo mal que dicen que está “registrando” Martínez Rodríguez, porque lejos de ponerse a idear un plan para eficientar su operatividad, por el contrario al fomentar la burocracia le han complicado la vida los usuarios que tienen la necesidad de tramitar alguno de los documentos que expiden.

Y una mal ejemplo de ello son los escasos cajeros automáticos con los que cuentan para expedir esos papeles oficiales, porque lejos de instrumentar un programa para aumentarlos y colocarlos en lugares estratégicos, resulta que en el Centro de Gobierno de Hermosillo sólo existe uno, por lo que ya se imaginaran las filas que se forman a todas horas del día, porque hasta durante las tardes hay “unos bolones” de gente. ¡De ese pelo!

Lo “pìor” del caso es la forma en que operan ¡al hay se va! Esos aparatos, con una informalidad que está de no creerse, por no ser digna de una institución de esas, lo que deja mucho que desear en cuanto a la capacidad de Marian, al orientar a los solicitantes mediante unos cartelones hechos a mano, y muy mal elaborados, que están mejores los que “ponen” los marchantes del Mercado Municipal para promocionarse.

Al ser una falla y dejadez que sí que es por demás inconcebible, si se toma en cuenta que es un sistema mecanizado que bien operado es por demás autofinanciable, y con la que le prestan una atención extra a los ciudadanos para que no pierdan tiempo al acudir a las sedes del Registro, sobre todo en los horarios que no son de oficina, y es que son unas “minita$, porque cada acta de “nacencia” ya cuesta $104 pesos. ¡Ups!

Sin embargo lo que es Martínez y sus malas compañías ni siquiera han orientado a la ciudadanía, tocante a donde están esos módulos, en los que además deberían comisionar a un empleado para que le ayude a las personas a realizar el procedimiento, para así agilizarlo, como sí lo hacen en las Agencias Fiscales, pero eso y más puede esperarse, por la falta de voluntad e inventiva que han estado exhibiendo. ¡Ni más ni menos!

Pues para empezar y acabar pronto, nomás saque cuentas de cuánta población es para unos cuantos cajeritos, y hasta lentos por la carencia de mantenimiento, pero lo que es Marian, dicen que se la pasa “luciéndose” en el Facebook y en cuantas redes sociales hay, pero en cuanto a la chamba dejando mucho que desear. ¡Tómala!

Dan fecha para la legalizaciòn…Ahora sí que después de tanta espera, por fin ya hay fecha para lo que serà el registro de citas para la regularización de los llamados “autos chocolate” de procedencia extranjera, y que iniciarà a partir del próximo lunes, y para lo cual anticipan que el Registro Público Vehicular (Repuve) habilitará una plataforma digital para iniciar la captura de datos de los interesados. ¡Òrale!

En esos tèrminos viene el exhorto que ya hiciera la Secretaría de Seguridad Pública estatal, en la que vejeta Marìa Dolores del Rìo Sànchez, aunque de inicio de una manera por demàs informal, o a travès de un simple comunicado, si se toma en cuenta que esa buena nueva mìnimo ameritaba el que se convocara a una rueda de prensa, por los retrasos que hasta ahora ha habido para terminar de concretar esa legalizada. ¿Què no?

No obstante y que aclaran que el Repuve es el ùnico medio con el que podrà realizarse esa “enderezada” de los “carros chuecos” por parte de sus propietarios, y para lo cual deberàn hacer un pago ùnico de $2 mil 500 pesos, despuès de que se dejaran sin efecto los tràmites aduanales, a cuyas agencias se les fue el gran negocio del año; asì como a las organizaciones “Onachafas”, por ya no requerirse de intermediarios. ¡Vòitelas!

En lo que es un proceso que arrancarà con los carros modelos 2003 y anteriores, aun y cuando legalizaràn hasta el 2017, pero no se aceptarà la peticiòn si le aparece un reporte de robo en México y EU; o si ingresò al País después del 19 de octubre de 2021; y si ya existe un registro previo de otro automóvil, ya que deberà presentarse la CURP, domicilio, Número de Identificación Vehicular (NIV), datos de contacto y vehículo.

Ya que una vez concertadas las citas procederán a la presentación física de los “carruajes” en los módulos del Repuve que instalarán en San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Cajeme y Navojoa, para la revisión de documentos y el pegado de constancia de inscripción, aunque como apoyo tambièn podràn registrarse en Guaymas, Moctezuma, Caborca, Puerto Peñasco, Ures y Santa Ana. ¡Esa es la estrategia!

Tan clarita y facilita ya quedò la cosa para hacer realidad esa mexicanizada, que desde ya estàn exhortando a la ciudadanía para no realizar pagos extras a gestores que prometen agilizar el registro, y es que hasta abriràn una línea telefónica 800 REPUVE1 para aclarar las dudas. ¡Cuando menos!

¡Proponen “limpia” policìaca!…Quien està “poniendo el dedo en la llaga”, en algo que no le abona en nada a la seguridad, sino todo lo contrario, es el asesor jurídico de la asociación civil Frente Unido Profesional (Fupac), Jesús Zárate, al ventilar que hace falta “una limpia” en todas las corporaciones policiacas del Estado, ante las últimas denuncias que han aflorado, por los actos de corrupción que les han imputado.

Y es que lo que es Zárate está señalando lo que los mismos altos mandos policiales han callado, incluyendo a los alcaldes, cuando se ha tratado de la Policías Municipales, quienes han hecho “oídos sordos” ante las quejas ciudadanas, por la presunta participación de los polizontes en atracos a comercio, retene$ ilegales y apropiación de vehículos robados recuperados, como se ha detectado en diferentes municipalidades. ¡Palos!

Eso luego de hacer un recuento de los más recientes latrocinios en los que se les ha relacionado a los “Polis”, después de darse a conocer el robo de carne perpetrado por dos policías en un Ley del puerto guaymense; o por lo de los retenes ilegales de los municipales de Etchojoa, donde piden “mochada”; o la apropiación de motocicletas reportadas como robadas de un “Comanche” de la “Polichota” cajemense, y puras de esas.

Es por lo que adquiere más trascendencia el que lleven del dicho al hecho lo de aplicarles los exámenes de confianza a todos los guardianes del orden, para detectar a todas aquellas “manzanas podridas” que hay entre las filas de esos encharolados, y que son las que echan a perder a las demás, por ser elementos que no tienen ninguna pizca de vocación a la hora de realizar su labor, y terminan por afectar a los ciudadanos. ¡Pàcatelas!

Si se toma en cuenta que al final los terminan solapando, como en el caso de los “chotas” robacarne, a los que liberaron a las horas; y también a los que recuperaban las motos pero se quedaban con ellas, y ante lo cual el “Presi” obregonense, Javier Lamarque Cano, ha guardo un cómplice silencio y lo que le sigue. ¡Eso dicen!

“En tres y dos” 800 burócratas …El que acaba de confirmar que 800 burócratas estatales “están en capilla”, o “con un pie en el estribo”, por no cumplir con la presentación de su declaración patrimonial correspondiente al 2021, es el secretario de la Contraloría Estatal, Guillermo Noriega Esparza, y que en su mayoría pertenecen al sector salud y educativo, por lo que es algo que les podría costar la chamba. ¡Ñàcas!

O séase que así está el ultimátum que les están dando a esos cientos de vividores públicos, según lo advertido por Noriega Esparza, al señalar con todas sus letras que seguirán con el procedimiento correspondiente a la sanción que les aplicarían, que podría contemplar hasta el despido, e inclusive la perdida de la base sindical, a tal grado que dijera: “Estamos determinando el potencial del impacto que pudiera tener esta baja”. ¡Qué tal!

Pero a pesar de ese incumplimiento todavía les han estado “dando chanza”, como lo denota el exhorto que por encima de eso les hiciera, al expresara que: “Los invitamos a que si no han hecho la declaración, antes de que se les notifiquen su rescisión -del contrato- pudiesen presentarla y quedaría sin efecto -la baja-. Hemos trabajado incluso con los líderes de sindicatos para que consideren ayudarnos en esto”. ¡De ese tamaño!

Más menos así se están pasando de incumplidos, en lo que es una negligente condición que se les agravará, si se analiza que ya el próximo mes de mayo es la nueva etapa para la modificación para esas declaradas patrimoniales, y que es un proceso en el que participarán alrededor de 69 mil servidores públicos, con lo que está de más el apuntar que se les estarán juntando, por no salir de una, cuando ya estarán entrando a otra.

Aunque lo cierto es que “El Memo” Noriega no debería tener muchas contemplaciones al respecto, y al margen de que sean “munchos”, simplemente debería limitarse a aplicar la normatividad contra esos por algo tachados de irresponsables, quienes muy seguramente que por algo a de ser que no dan cuentas claras con referencia a sus bienes patrimoniales, cuando de antemano saben que es parte de sus obligaciones. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]