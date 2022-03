“Dan palo” legal a jubilados

¿Surge escalada de violencia?

Era el arsenal de origen ruso

Se alebrestan “pepenadores”

¡“Dan palo” legal a jubilados!…Y vaya que se cumplió lo vaticinado, porque a los que terminaron dándoles “palo legal”, es a los de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ayuntamiento de Hermosillo que exigían la restitución de las prestaciones que les cancelaron desde enero del presente año, eso luego de que el Juez Segundo de Distrito les negara en definitivamente el amparo que tramitaron. ¡De ese pelo!

De esa forma es que el juzgador en cuestión les dio pa`tras a los promotores de ese recurso jurídico presentado el pasado 23 de diciembre por María Flores Mendívil, José Tarazón Piñuelas y Beatriz Sánchez, Presidenta, Secretario y Tesorera de esa organización, al resolver que es improcedente la demanda, porque tanto la Comuna como el Presidente Municipal no son autoridades para efectos del juicio de esa amparitis.

Con lo que finalmente se demostró que era una ilegalidad la exigencia de esos ex empleados retirados, como es la de que les repusieran el vale de despensa, por un monto de unos mil 600 pesos; además de apoyos para gastos médicos mayores y funerarios, así como para el pago de energía eléctrica, cuando son beneficios que la ley contempla sólo para los trabajadores en activo, en base al Contrato Colectivo de Trabajo. ¡Mínimo!

En lo que es una suspensión que se originó a raíz de una observación que le hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) al municipio hermosillense, producto de una revisión, al hacer la indicación de que es violatorio al marco normativo el incluir a dichos ex burócratas en el convenio que se firma anualmente con los sindicatos, por ser los únicos que pueden gozar de esas disposiciones. ¡Órale!

Eso confirmó que quien desde un principio no estaba errado, sino que más bien siempre estuvo en lo cierto, es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, al una y otra vez haberles señalado con todas sus letras que: “Este tema tiene que verse en las instancias correspondientes y son precisamente los tribunales de carácter administrativo laborales”, más que con manifestaciones en la calle y afectando a los ciudadanos. ¡Tómala!

Luego entonces y a partir de ese fallo judicial a favor de la municipalidad, a quien también le está tocando su “raspada” y “quemada”, es al por algo tachado de inútil “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Gabriel González Avilés, porque unos días antes se puso a emitir una recomendación en pro de los quejosos, que por supuesto que “El Toño” Astiazarán no aceptó ni reconoció. ¡Ni más ni menos!

O séase que con ese enésimo “hierro” de González Avilés se demostró que está siendo genio y desfigure hasta su sepultura, por aquello de que ya vive sus últimos días el frente de la CEDH, con lo que se comprobó en manos de quien estuvo la defensa de las garantías individuales, al solapar un movimiento al margen de las leyes, y sin competencia para ello, lo laboral, aunque ayer envió un comunicado revirando que sí. ¿Será?

¿Surge escalada de violencia?…Las que podrìan ser una escalada de violencia en esta Ciudad del Sol, a raìz del colgado que dejaran el pasado lunes en un puente ubicado a la salida Sur, son las dos ejecuciones perpetradas el mièrcoles con diferencia de unas horas, entre ellas un ataque armado durante la tarde en el fraccionamiento Campo Grande, con saldo de un muerto y un lesionado. ¡De ese tamaño!

Mientras que a eso de las 20:50 horas en el motel Siglo 21, localizado en la colonia Country Club, sobre el Periférico Oriente, ejecutaron a un hombre identificado como Óscar Julio, alias “El Pirri”, quien tenía pendiente órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y robo agravado, y al que sujetos que ingresaron a bordo de un vehículo lo rafaguearon, cuyas características no se proporcionaron. ¡Ñàcas!

Más menos así estuvieron ese par de hechos de alto impacto, pero siendo el más sonado el registrado en el citado lujoso complejo residencial, cuando los tripulantes de una camioneta fueron emboscados al llegar a la puerta de acceso controlado y les dispararon, quedando muerto en el interior de la unidad Mario Iván, de unos 40 años; en tanto que quien resultó herido de gravedad es su acompañante de nombre José. ¡Vòitelas!

Al ser un atentado registrado alrededor de las 17:35 horas, cuando el conductor de un flamante camionetòn de la marca GMC, arribó a la entrada de la sección Tres y Cuatro de ese exclusivo sector habitacional, donde ya eran esperados por sus victimarios, quienes no les dieron tiempo a nada, por lo que ahora habrá que esperar a ver que “canta” el hospitalizado, si es que logra librarla, porque estaba muy grave. ¡Así el dato!

A ese grado es que volviera a “calentarse la plaza”, o estas “Capirucha”, con esos muertos que dicen que tienen todo el sello del crimen organizado, y más cuando se habla de que las víctimas son tres Càñez en los últimos tres días, uno en Pitiquito, otro en Caborca y ahora en “Hermofrìo”, lo que ya hace ruido, mientras que lo que es la Policía Municipal, ¡bien gracias!, o como siempre no previniendo nada, y llegando tarde.

Era el arsenal de origen ruso…Para que se den una idea de los alcances que ya està teniendo el “Narco”, para prueba està revelaciòn que ayer por fin hiciera el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, de que el 75% de los casi 3 millones de cartuchos decomisados en Navojoa el jueves anterior provenían de Rusia, y las armas de Polonia, Bélgica, Rumania, Serbia y Estados Unidos.

De tal forma que en el considerado como el más grande decomiso de balas de México, resulta que el mayor porcentaje venía procedente de Europa, y de lo cual se debe estar lamentando el Mandatario ruso, Vladimir Putin, porque casi lo dejaron sin parque para declararle la guerra a Ucrania, lo que es un decir; mientras que el grueso de las 150 “matonas” de las llamadas largas, y las 38 cortas, entraron por el lado “gabacho”. ¡Qué tal!

En esos términos es que Sandoval González terminó por “soltar la sopa” en la conferencia mañanera del “Preciso”, Manuel López Obrador, aunque tardíamente y a partir de la presión que éste último les metiera, para que finalmente destapara que el comentando arsenal descubierto tras varios cateos en diferentes inmuebles, se introdujo desde “el otro lado”, o “Gringolandia”, por los operadores del “Cártel del Pacífico”.

Aun y cuando el de la Sedena dio a conocer el pecado, más no a los pecadores que propiciaron la introducción de ese armerìo y balerío, al no explicar el cómo es qué pudieron ingresarlo a territorio nacional, ni el lugar por el cual lo hicieron, que se da por descontado que no fue por arte de magia, sino más bien por la corrupción que continúa habiendo en las Aduanas, con todo y que ya están “bajo el control” del Ejército. ¡Sí “como ño”!

Así estuvo ese informe a medias de Luis Crescencio, por no abundar en detalles, y muchos menos despejar las interrogantes claves que quedaran en el aire, en torno a esa decomisada que quedará para la historia, aunado a que se pusiera de manifiesto que a López Obrador no lo tienen muy bien informado que digamos, por como no le había adelantado que la mayoría de los “tiros” son de los que produce el belicoso de Putin. ¡A ese punto!

Lo que explica el porque acaba de aflorar que Obregón, que es vecino de “Polvojoa”, está entre las ocho localidades de México con más violencia del planeta, junto a Zamora, Zacatecas capital, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan, según el Ranking 2021 de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo elaborado anualmente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. ¡Palos!

Se alebrestan “pepenadores”…Quienes deberìan de aplicar aquello de que, ¡cuando veas las barbas de tus vecinos o los jubilados cortar, pon las tuyas a remojar!, son los de la Unión de Pepenadores del Relleno Sanitario de esta Capital que andan levantados en armas, azuzados por un tal José Caperón Ochoa, para que les renueven el permiso y así “pepenar” en el basuròn municipal, cuando no es una obligación. ¿Cómo ven?

Por lo que a José Francisco y el grupito que desde hace días mantienen un plantón de protesta ante el Palacio local, sí que les queda la clásica expresión de que si ¡Qué parte no entienden!, de la explicación que ya les dieran, del porque no les han renovado esa anuencia, y que es porque actualmente el gobierno de la localidad está en el proceso de retirarle la concesión a la empresa TecMed para que ya no opere ese confinamiento.

Toda vez que como consecuencia de ese litigio que enfrentan con esa empresa que administra ese relleno desde 1998, ganando unas millonadas, pero sin cumplir “al cien” con lo pactado en el convenio, es que por lo pronto determinaran el no autorizarles el recoger y comercializar los desechos que ahí se depositan, para llegado el momento en ese ínter no ser objeto de una responsabilidad para con ellos. ¡De ese vuelo!

Sin embargo Caperón lejos de cooperar entendiendo la situación del porque por lo pronto no les pueden aprobar esa labor, por el contrario está amenazando con que realizarán acciones de protesta más drásticas, como es el cerrar bulevares, o el ponerse a recolectar material de desperdicio en el primer cuadro de la ciudad, para después ir a juntarlo y reciclarlo ahí donde están plantados, con lo que inundarían esa área de basura.

No obstante que lo que están pasando por alto los manifestantes, es que las autoridades municipales no están obligadas a otorgarles esa autorización, según ellos para que les aseguren que no los desplazarán de esa actividad de reciclaje, de la que supuestamente viven unas 200 familias, y es que siempre dependerá de las circunstancias que haya, porque llegada la hora podrían definir explotar directamente ese negocio. ¿Qué no?

