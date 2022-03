¡“Reviven” tema del arsenal!

“Dan color” sobre el colgado

No pasan a mayores marchas

Aplazan permiso pa` “pepena”

¡“Reviven” tema del arsenal!…Y a casi una semana de que ya no volviera a decirse nada, de la que está considerada como la incautación de cartuchos y armas más grande en la historia en México, como es la asegurada el pasado jueves en Navojoa, consistente en casi tres millones de balas, quien de nuevo ayer “revivió” el tema, pero “sin soltar prenda”, es el “Prejidente”, Manuel López Obrador. ¡De ese pelo!

Pues a la clásica y después de la alharaca que se hiciera en su momento, lo que es López Obrador salió con que: “Puede ser que haga falta más información y la semana próxima podemos dar detalles sobre el decomiso”, por lo que para el caso se comprometió a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentará un informe más amplio, por ser la que llevó a cabo ese descubrimiento, tras varios cateos.

Y es que AMLO no aportó nada nuevo en torno a ese comentado hecho, salvo que es un arsenal que provino de los Estados Unidos, y con lo cual no está descubriendo el hilo negro, por ser evidente que de Gringolandia es de donde llega ese armerìo, y el cual es obvio que no entra volando, sin como resultado de la corrupción que continúa habiendo en las Aduanas fronterizas, que están más porosas que ni un queso gruyere. ¡Zaz!

Es por eso que se hace más que necesario que Luis Crescencio Sandoval González, el mandamás de la Sedena, rinda cuentas claras sobre esa decomisada que tuviera lugar en diferentes casas de “Polvojoa”, en las que además incautaron varios vehículos y remolques, pero sin que detuvieran a nadie, como siempre sucede, lo que una y otra vez ha resultado muy “sospechudo”, por sólo ubicar el “cuerpo del delito”. ¡Ajà!

Si se toma en cuenta el que a nadie termina por “caberle en la cabeza”, el como pueden detectar lo que al parecer era un centro de distribución de armamento, que recorrió casi todo el Estado, y sin que hubiera ningún arrestado, lo que deja en claro el que una y otra vez pudieran estarles “dando el pitazo”, para que los integrantes del crimen organizado pongan tierra de por medio antes de que lleguen los sardos. ¿Qué no?

Lo anterior si se parte de que en el pasado reciente, o para ser más exactos durante el sexenio del ex “Presi”, panista Felipe Calderón, afloró que hasta su mismo gobierno en turno promovió lo que después se conoció como la Operación “Rápido y Furioso”, que es con la que se fomentó ese tipo de contrabando, pero como dicen que los actuales no son iguales como los de antes, es por eso de las dudas que hay. ¡Ups!

Sin embargo será el sereno, pero lo único cierto es que se trata de un tráfico armamentista que ha persistido y para evidencia está lo detectado en el municipio navojoense, y de lo cual no se han dado mayores pistas, a pesar de la trascendencia del mismo, y es por eso de la relevancia de la promesa que está haciendo Andrés Manuel, de que finalmente informarán al respecto, pero sin haber dado una fecha para eso. ¿Cómo ven?

“Dan color” sobre el colgado…Con relaciòn al que lugo luego dieron color, es con referencia al hombre que apareciera colgadado la mañana del lunes en el puente localizado en la salida Sur de Hermosillo, y que causara un gran impacto, pues se trata de Édgar Omar, de 32 años de edad, un residente de Empalme, y que como era de esperarse, andaba en malos pasos, al tener un historial de robos, incluso de autos. ¡Palos!

En lo que es una revelación que fuera hecha pública por el mismísimo gobernador, Alfonso Durazo Montaño, pero de la que abundara en detalles la Fiscal estatal, Claudia Indira Contreras, y es que ese mismo dìa fueron tres los ejecutados en serie y en serio, pero los otros dos aparecieron encobijados en la localidad empalmense, y todos ellos con unas mismas “narcomantas”, en las que dicen que les “pusieron dedo” a varios comandantes.

No obstante que lo que màs hizo ruido, es que uno de los asesinados con todo el sello de la mafia, era familiar de un integrante del Cabildo de ese municipio rielero, es decir, con lo que volviò a exhibirse a ese Ayunatmiento, si se analiza que recièn ya tambièn mataron al ex diputado del Partido del Trabajo (PT), Daniel Palafox Suárez, quien ahí trabajaba; al igual que a Jorge Camero, el secretario particular del alcalde.

Eso lleva a mal pensar que en esa Comuna de la también llamada Ciudad Jardín, bien pudieran estar “conviviendo con el enemigo”, por ya ser varios los que han sido asesinados, desde funcionarios hasta parientes de ellos, como en esta ocasión, lo que ya se presta a especular lo “pìor”, y con sobrada razón, por eso tener visos de que pudiera haber una infiltración, y que es algo que debería de aclarase. ¡Mínimo!

Razón por la cual es que el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Sergio Méndez, ya adelantara que en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya investigan el contenido del narcomensaje que apareciera en las mantas, tanto en esta Capital a un lado del colgado; como en los otros dos; para lo cual empezaràn por revisar las càmaras del C5, para checar si captaron algo. ¡Asì la intriga!

No pasan a mayores marchas…Aun y cuando “el horno no està para bollos”, pero las que no pasaron a mayores, son las marchas realizadas con motivo del Dìa Internacional de la Mujer, y màs porque aun estaba el ambiente “caliente” por lo del violento enfrentamiento del sàbado en el estadio de futbol La Corregidora de Querètaro, pero con todo y eso no rebasaron las exigencias de igualdad y no violencia. ¡De ese vuelo!

Toda vez que los nùmeros no mienten, porque de acuerdo a las estadìsticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que son los delitos de feminicidio en Sonora han ido en aumento en los últimos 6 años, como lo demuestra el que de 30 víctimas registradas en el 2016, esa cifra se disparó a 45 durante del 2021, con lo que queda en claro que más que mejorarse en ese ámbito, se ha “empìorado”.

Y si a eso se le agrega el que en cuanto a la violencia familiar la Entidad ocupa el tercer lugar nacional en llamadas de emergencia, con un total de 57 mil 684 reportes, “pos” eso refleja el que a las féminas es a las que siguen “teniéndolas debajo”, como dice el dicho, por en su mayoría ser blanco de ese maltrato por parte los que se las dan de “muy machos”, y quienes se creen con derecho a golpearlas, y hasta a matarlas. ¡Glùp!

Para quien dude de lo anterior está que en el 2019 se abrieron 3 mil 587 carpetas de investigación por ese delito, mientras que para 2020 el número subió a 5 mil 450, y ya en el 2021 fueron 7 mil 225, es decir, con un promedio al alza de dos mil, es por eso del sentir y resentimiento que hay de parte del sector femenino, y por lo cual en el llamado 8M volvió a manifestarse, pero sin llegar a los actos vandálicos como en otras ocasiones.

Casi por nada es que la vocera del colectivo Marea Verde Sonora, Sandra Silva, apuntillara que el Estado le ha quedado a deber a las mujeres, a la hora de darle respuesta a sus demandas, especialmente aquella que tiene que ver con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, por suponerse que eso implicaría que implementaran una serie de acciones preventivas, pero lo que es hasta ahora no han visto nada claro. ¡Ouch!

Eso por el sentir que hay, de que la “nueva” titular del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), una tal Mireya Scarone Adarga, no ha ido más allá de la mera oficialidad, pero sin entrar en contacto con las promotoras de ese rubro, lo que lleva a explicar el porque se consideran desrepresentadas. ¡Ni más ni menos!

Aplazan permiso pa` “pepena”…Ahora sì que las concesiones ya quieren que se conviertan en obligaciones, como la que anualmente le otorga el Municipio de Hermosillo a la Unión de Recolectores de Desechos Industriales y Domésticos para que “pepenen” en el relleno sanitario, o mejor conocido como el basuròn municipal, y que es por lo que en los últimos días han estado protestando ante Palacio. ¡Órale!

Porque quienes viven de juntar y reciclar esa clase de desperdicios deben de entender y estar conscientes de que el permiso que les autorizan está sujeto a que existan las condiciones para que se los expidan, y que hoy en día no es el caso, como ya se los mandara a decir el alcalde, Antonio Astiazarán, y es que actualmente están en el proceso de retirarle la concesión a la empresa TecMed para que ya deje de operarlo. ¡Así el dato!

Es por lo que derivado de la recomendación que les hiciera el área Jurídica, es que con carácter de mientras optaran por no renovarles esa anuencia, porque eso podría propiciar el que llegada la hora sean objeto de una responsabilidad para con dichos pepenadores, que sí ahorita que no tienen ningún derecho están una “pegadera de gritos”, que será cuando ya tengan un papelito en mano que los ampare para realizar ese trabajo.

Por ese motivo es que Astiazarán Gutiérrez desde ya les está siendo muy claro, al precisarles que ante el litigio que ya ven venir, es que: “Estamos evaluando que ante la disyuntiva que tenemos por una situación de carácter legal con TecMed, nosotros creemos que no es oportuno renovar dicho contrato”, pasando por alto los “gritos y sombrerazos” que están dando, pero como dicen los chavos, por lo pronto “no se hace”. ¡Tómala!

A tal punto ya están los “jalonellos” con los de TecMed, que se resisten a dejar ese sucio filón de oro que explotan desde 1998, y que aunque es una concesionada que se les vence este 2022, pero lo que está en veremos es una extensión que se les aprobara hasta el 2026, aun y cuando no ha cumplido con lo establecido en el convenio, pero a ellos sí se les pagan $210 mil pesos diarios por un tratamiento deficiente del basurerìo.

No en balde es que ya han sostenido reuniones con los representantes de esa empresa, que no por nada tiene fama de ser “muy sucia”, y que es por eso que quieren terminar de hacer “una limpia” en esa cuestión.

