Lo que faltaba, ahora colgados

Protestarán mujeres por salud

“Leen cartilla” a los burócratas

Ven algo en torno a La Sauceda

Lo que faltaba, ahora colgados…Y lo que ahora sí que ya es un parteaguas, en lo referente a la creciente narcoviolencia que impera en Sonora, es lo que ayer sucediera en esta Capital, luego de que las autoridades policiales fueran alertadas sobre el cuerpo de un hombre que colgaba en el puente de libramiento del Sur de Hermosillo, y además con una “narcomanta” a una lado firmada por un grupo delincuencial. ¡Zaz!

Por ser un dantesco suceso que aquí jamás se habían visto, al estilo de los que suceden en algunas Entidades sureñas del País, y que tienen que ver con la disputa de las plazas por las diferentes bandas del crimen organizado, por lo que a ese grado ya se está llegando por estos lares, como lo pone de manifiesto esa ejecución con un nacomensaje que fuera reportado por los automovilistas que circulaban por la carretera.

Y en lo que es un colgado que no es hecho aislado, el cual estaba sin camisa y con un pantalón de mezclilla de color azul, porque igualmente en Guaymas localizaron dos cadáveres, uno en la colonia 29 de Noviembre, y otro en Las Delicias, ambos con signos de violencia, y envueltos en cobijas y sábanas, respectivamente; además de una manta con un escrito en el Puente Peatonal de sector Centro; o otras más en Empalme.

Es por eso que tales acontecimientos se convirtieron en la comidilla del día y de inicio de semana, y no es para menos, por como los cárteles ya están pasando al siguiente nivel, y no por esas “narcomantas”, que hasta cierto punto ya se han vuelto normales, sino por la cuestión de que ya estén llegado al extremo de empezar a colgar rivales en los puentes, ante lo que habría que preguntar que sí ahora qué sigue. ¡De ese pelo!

Porque ante ese trío de fatídicos hallazgos, en lo que podría considerarse como un “Lunes Rojo”, que marcará un antes y un después en el operar de “la maña”, a querer y no pero eso vuelve a evidenciar el como las diferentes instancias de “Seguridad” han sido rebasadas, por de una y otra forma ser burladas, como para hacer eso sin ser detectadas, y provocando la consabida alarma, e intriga, que es lo que buscan. ¡Pàcatelas!

Toda vez que en ese manterìo dan nombres y apellidos de ciertos comandantes y con quienes supuestamente están “arreglados”, pero lo cual rara vez hacen público, porque luego luego las esconden, salvo cuando algún ciudadano las graba o fotografía antes de que las quiten, de ahí que con eso tengan “un Norte”, como para que los integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad sepan por donde entrarle a las investigaciones. ¡Ajà!

No obstante y que son una clase de indagaciones que generalmente terminen en nada, porque pareciera que siempre dicen “tierrita volada”, como en los casos de los policías asesinados, y que es por eso de los “sospechosìsmos” que hay entre las mayorías, porque para empezar y acabar pronto, casi nunca dan con los cabecillas de esas mafias, y cuando llegan a atrapar a un “pesado” se lo llevan “arropado” y en avión.

Luego entonces por eso que ahora ocurrió, es que la cosa se puso más “cañona”, y de pronóstico reservado, porque que de aquí pa`l real los colgados podrían volverse parte del escenario, como en Zacatecas, Michoacán y Nuevo León, para luego continuar con los “narcobloqueos”, lo que viene a explicar el porque ha aflorado que la que tiene sus días contados, es la secretaria de “Inseguridad”, María Dolores del Río Sánchez. ¿Será?

Y es que de acuerdo al Informe Anual de Seguridad y Justicia 2021, el Estado fue la quinta Entidad más violenta de México, superando a Estados como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, y es que los homicidios dolosos aumentaron un 22%, y los feminicidios un 41%, matando a 5.2 personas diariamente.

Protestarán mujeres por salud…Al que vaya que le ha faltado cabieldear, es al secretario de Salud estatal, Josè Luis Alomìa Zegarra, y para prueba està el que hoy en el Dìa Internacional de la Mujer se manifestarán las de la organización Colonias Unidas Contra el Cáncer (Cucas), para exigirle al gobierno federal y estatal la adquisición de un equipo de radiación para el hospital del IMSS de esta Ciudad del Sol.

En lo que será un plantón que harán de las 8:00 a las 11:00 horas de la mañana, en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la calle Juárez, como parte de las actividades que enmarcarán con motivo de la celebración de las féminas, en base a lo revelado por la presidenta de las Cucas, la luchadora social, Evangelina López de Romo de Vivar, quienes tienen más de 15 años con esa labor de sensibilización.

O séase que eso explica que para nada son unas improvisadas en esa especialidad de salud, como para Alomìa Zegarra y sus malas compañìas no las visibilizaràn y se adelantaran a esa problemàtica, antes de que llegara a transformarse en protestas pùblicas, como esta vez ocurrirà, por intuirse que muy probablemente que ya le tocaron la puerta al respecto, pero al parecer como si no lo hubieran hecho. ¡Asì la mala impresiòn!

Lo anterior por la aseversaciòn que hiciera López de Romo de Vivar, de que con la asignación de ese equipamiento que demandan se busca facilitar la atención de las damas con algún tipo de padecimiento cancerígeno, para evitar que tengan que trasladarse a Obregón, y es por lo que les estarán solicitando firmas de apoyo a todos los que ahí lleguen, por ser un equipamiento que hace muchos años que aquí no se tiene.

Por cierto y en torno al Día de la Mujer, que es éste 8 de marzo, ahora sí que todo puede pasar, por como las marchas que se hacen cada año por ese motivo han venido subiendo de tono, al momento de pedir que se combatan los actos violentos contra el llamado sexo ex débil, y es por lo ahora las oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública son las que resguardarán esos movimientos, por lo que a ver cómo les va.

“Leen cartilla” a los burócratas…Por si todavìa no les habìa quedado claro a los servidores pùblicos, o a quienes viven del gobierno, el que volviò a recordarles el compromiso de trabajar con humildad y honestidad, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en el marco de su participación en el Encuentro Municipalista de la Coalición Juntos Hacemos Historia, celebrado el fin de semana en la Ciudad de México.

Ya que al aventarse “su rollo”, o “encendido” discurso, el Mandatario sonorense apuntilló que: “Hacer política es gestionar el bienestar de la gente. Si nuestra acción política no genera mayor bienestar, no estamos haciendo buena política. Dejemos las agendas personales a un lado, en otras palabras, que las jugadas no nos distraigan del juego y el juego se llama transformación y bienestar, todo lo demás es accesorio. ¡Órale!

De esa forma por demás clarividente, es que Durazo les recordara a los presentes, entre los que estaban gobernadores y alcaldes de toda la República Mexicana, que la misión del gobernar debe tener como prioridad el beneficiar a la ciudadanía, como una manera de corresponder a la confianza que les depositaran mediante su voto, y que es lo que deben de refrendar, empezando por cumplir sus promesas de campaña. ¡Qué tal!

En lo que es una cumbre de gobernantes emanados del partido de Morena, en la que nuevamente se abordó lo de la propuesta de la Reforma Energética y Eléctrica promovida por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, y en torno a la cual una vez más convocaron a “pasar corriente”, en aras de que se apruebe, lo cual todavía está por verse, por la oposición que hasta hoy hay, de ahí que continúe siendo “un volado”. ¡Eso dicen!

Sin embargo en lo que sí ya corresponde a “la cancha” de Durazo Montaño, está de resaltarse el que entre otras cosas ya anunciara que simplificarán las regulaciones para la atracción de nuevas inversiones, porque la intención es la de colocar a la región en el nivel de los estándares internacionales, para que quien desee abrir una empresa no se enfrente a un burocrático proceso por la sobrerregulación existente. ¿Cómo ven?

Ven algo en torno a La Sauceda…A los que hay que reconocerles la presión y el que no han quitado el dedo del renglón, en pro de reactivar el abandonado parque recreativo de La Sauceda, es a los del colectivo Ciudadanía Activa, que tiene como sus figuras más visibles a un Francisco Salcido, aun y cuando ya son algunas organizaciones ciudadanas las que en el último tiempo se han unido en ese mismo objetivo. ¡Mínimo!

Y tan ya están teniendo eco en ese sentido, que lo que es el mismo Salcido destapó que varios activistas ambientales acaban de reunirse con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Heriberto Aguilar Castillo, para que les adelantara los proyectos que ya tienen contemplados para rehabilitar ese centro de recreo que ya lleva más de una década cerrado y convertido en “un elefante blanco”. ¡Ñàcas!

Así que como resultado de ese encuentro, más no encontronazo, que sostuvieran con Aguilar Castillo, es que en parte “les soltara prenda” de lo que proyectan como Gobierno estatal en el corto plazo, como es la creación de un bosque urbano y la restauración de los juegos mecánicos e infantiles, con la finalidad de que vuelva a ser reabierto, y que en parte es algo que la sociedad civil organizada ya ha estado haciendo. ¡De ese vuelo!

Aunque el gran logro inicial es que la parte oficial ya les esté abriendo la puerta a la participación, a fin de que aporten sus ideas, como lo exhibe que el de la Sidur les expusiera de palabra lo que es el proyecto que ya hay, y que esperan que sea algo que hagan público “con pelos y detalles”, en cuanto al plan de trabajo y el monto de inversión, así como quién realizará la obra y el tiempo que duraría, para que sea más formal.

