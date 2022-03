¡$iguen $olapando a yaqui$!

Puntea Capital en extorsiòn

Dejan que desear en Profepa

Llega el nuevo robo de vacas

¡$iguen $olapando a yaqui$!…Y a los que siguen “haciéndoles lo que el viento a Juárez”, es decir, ¡nada!, es a los yaquis que mantienen bloqueada la carretera federal de Cuatro Carriles, al ser obvio que a ellos no les van aplicar la reciente ley que acaban de aprobar y que contempla sanciones hasta de siete años de cárcel para quienes tomen las casetas de cobro, o pidan cuota$ en esas rúas de México. ¡De ese pelo!

Al ser una flagrante impunidad de los integrantes de esa etnia que demuestra que hay ciudadanos de primera y de segunda, como para que les permitan violentar el marco legal que ahora hay, precisamente para evitar que se impida la libre circulación por esa cinta asfáltica de la Federación, y con más razón cuando se cobra por ello, como lo están haciendo con sus retene$, entre ellos el de Vìcam y Loma de Guamúchil. ¡Zaz!

Casi por nada es que la vocera del Movimiento Libre Tránsito, Sarahy Aguilar Salazar, ya expresara su inconformidad al respecto, al “poner el dedo en esa llagada”, como es la provocada por los tachados de ganones de esa tribu, al señalar que esa nueva legislación es selectiva, a partir de que a unos sí se la hacen efectiva y a otros no, con lo que se pone de manifiesto que para este gobierno no todos son coludos y rabones.

Y para quien dude de lo anterior, o del de a cómo les han seguido dando por el lado, a la hora de dejarlos pisotear todas las leyes habidas y por haber, dizque porque las instancias gubernamentales no les han cumplido sus exigencia de mejores servicios y un pago porque esa vía carreteril pasa por su territorio, que hasta el “Prejidente”, Manuel López Obrador, en su última visita ya dijo que no les retirarían por la fuerza.

Porque en el colmo de la desfachatez, al momento de permitirles esa ilegalidad, hasta les propuso que sacaran un cálculo de lo que captan por ese a$alto en despoblado del que hacen objeto a los usuarios que pasan por sus puntos de peaje hechizo$ e ilegales, para retribuírselos en recursos para obras, cosa que obviamente que no aceptaron, porque la millonada que “$acan” es con la que viven, ya que no trabajan. ¡Así de atenido$!

Ante lo que se concluye que mientras los continúen solapando, no habrá Estado de Derecho que los alcance, por más leyecitas que se hagan, por a todas luces tener el alo protector de la administración de la Cuarta Transformación, a costa de esquilmar a la población, porque ni con el Plan de Justicia Yaqui que les crearon lograron que desistieran de esos cobros, o más bien robos con los que están e$quilmando a los ciudadanos.

Puntea Capital en extorsión…Sin hacerse mucho ruido, pero resulta que Hermosillo encabeza el top cinco de los municipios con más denuncias de extorsión telefónica en Sonora, ya que durante el 2022 se han registrado160 casos consumados, de mil 297 reportados, seguido por Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales y Caborca, donde la gente es más estafada por esa creciente acción delincuencial. ¡Vòitelas!

En esos términos ha ido a la alza el alto índice de afectados por ese fraude por “cuernòfono”, como lo refleja la alerta ya lanzada por medio del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública, del que es directora Diana Acosta Encinas, y es que una víctima de ese delito en promedio deposita más menos unos $15 mil pesos, al caer en el engaño de falsas empresas de préstamos vía nómina.

Al ser una estadística que comprende los pasados meses de enero y febrero, y en general con un modus operandi de tales fraudeadores, que recurren al señuelo del ofrecimiento de presuntos créditos sin importar el buró de crédito, y para lo cual les piden descargar una app para otorgárselos, por lo que cuando los hacen llenan todos los datos personales, y es ahí donde tienen lugar esa reiterada fraudeada por el teléfono. ¡Glùp!

No en balde de la recomendación que hace Acosta Encinas, para que las mayorías tomen sus precauciones, y de entrada evite contestar todos aquellos números que les sean desconocidos, pero además el no esperar mucho tiempo en la línea, sino el colgar inmediatamente después de no recibir respuesta, ya que en ese inter los delincuentes aprovechan para acceder a la información personal a través del hackeo de su “cel”. ¡Ñàcas!

Aunado a que precisara que también están llamando para inventar que se trata de un “cobro de piso”, lo que es mentira, sino que son otras formas de extorsionadas, pero en un primer momento se hacen pasar por integrantes de diferentes cárteles sin serlo, y es por eso del ¡S.O.S! a los ciudadanos para que de inmediato “den el pitazo” al 089, o a la app Anti Extorsión Sonora, tocante a esos números de los que les llaman.

Dejan que desear en Profepa…Vaya que con lo que se demostrò que las autoridades ambientales “estàn en pañales”, en materia de reacciòn y prevenciòn ante casos de ataques de tiburones como el registrado recientemente en el puerto de Yavaros, es con insensibles declaraciones como las del un tal Luis Arvayo Gálvez, quien cobra como encargado de Comunicación Social en la delegación de la Profepa. ¡Tómala!

Toda vez que el funcionario menor en cuestión, y por algo cuestionado, salió con la barrabasada, por no decir más feo, de que “deberían temerle más al Covid que al tiburón”, eso ante el temor que hay, después de que un escualo de varios metros de largo, casi devoró a un buzo en los momentos en que capturaba callo de hacha, y quien con todo y que fuera rescatado de sus fauces, pero ya en tierra murió desangrado. ¡A ese grado!

Y es que lo que es Arvayo Gálvez desde su evidente ignorancia, en cuanto a esos fatales sucesos, es obvio que lo está minimizando, al manejar que la presencia de ese letal animal no es motivo para que los trabajadores de mar se alarmen, así como tampoco los visitantes de las playas aledañas, dizque porque fue un hecho aislado que no se había registrado en años, por lo que a su “juicio” no hay razón para la psicosis que eso ha generado.

Por dicho burócrata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) argumentar, que esa especie de tiburón blanco como el avistado vive en su hábitat natural, a varios kilómetros mar adentro, y que además por estar protegido por la Norma Oficial Mexicana de la Sermanat, es que los pescadores no lo pueden cazar, porque enfrentarían un problema legal, de ahí que dijera que: “No hay nada que se pueda hacer.

A ese punto la burocracia oficial y esas “voladas” explicaciones, cuando es a los afectados a los que deberían de ofrecerles un plan de protección, cuando menos mediante los guardacostas para que vigilaran el área, porque contra todo lo que se diga, pero en muchos lugares del mundo sí ya han atacado en la orilla. ¡Ups!

Llega el nuevo robo de vacas…Resulta y resalta que lo que se advirtiò en este espacio ya està pasando en Sonora, como es el que los robavacas ya estàn implementando el mismo modus operando con el que comenzaron en Estados como Nuevo Leòn, pero que ya se ha extendido a otras regiones, como es el de ya no llevarse a los animales, sino el destazarlos donde los interceptan para obtener la carne y dejar los huesos.

Tan es así que para quien dude de lo anterior ahí está el ¡S.O.S! que ya lanzara el presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, Julio Almada Solís, al advertir que ya han detectado esa clase de ni tan novedoso hurto, porque los hampones dedicados al abigeato, ahora nomás están cargando con los filetes y abandonan el esqueleto con la piel, eso para dar la impresión que el buey “se murió solo”. ¡Ese es el truco!

En lo que es una modalidad de robo de ganado en pie que ya había trascendido que se estaba registrando en otras Entidades, pero ante lo que se hace más que evidente que el capitoste de la Unión Regional Ganadera de Sonora (UGRS), Héctor Platt Martínez, no ha hecho nada para evitarlo, como lo exhibe que ni siquiera se dignó a prevenir a sus agremiados, y para evidencia está eso que ya está sucediendo. ¡Ni más ni menos!

Muestra de ello es que está siendo Almada Solís el que ha dado la voz de alerta al respecto, porque lo que es Platt Martínez ¡bien gracias!, o como si nada pasara, cuando era como para que desde hace rato se hubiera activado al respecto, cuando menos requiriendo el respaldo preventivo de la titular de la Fiscalía Estatal, Claudia Indira Contreras Córdova, por ese tipo de atracos cárnicos ser de los más penados que hay. ¡Ajà!

Eso si se parte de que por estos lares hasta un grupo policial especial hay para combatir ese delito que afecta a los ganaderos, ante lo que se deduce que lo que ha faltado es voluntad de Platt y compañía, pero como ya va de salida de la dirigencia que contra viento y marea y presidido, que tal vez es por eso que le ha valido una pura y dos con sal, por encima de los llamados que ya está haciendo Julio Almada. ¡Así la ventaneada!

Correo electrónico: [email protected]