Resurgen choques armados

Finje que le vale la Guevara

$aca a flote deudas Isssteson

Van bien “Gober” y Alcalde

¡Resurgen choques armados!…A los que hay que apuntarles una buena, pero a medias, es a los de Sedena, o de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), si se analiza que “no salieron limpios” del enésimo enfrentamiento que ayer ocurriera en Caborca, ya que al hacerles frente a un grupo armado, si bien abatieron a dos sicarios, también mataron a un soldado.

En lo que es una fatídica tracatera que tuviera lugar la madrugada del “juebebes”, cuando los militares y estatales atendieron un llamado por disparos de armas de fuego fuera de la zona urbana, por lo que al toparse con los integrantes del crimen organizado, es cuando intercambiaron metralla, pero al éstos tratar de huir y ser perseguidos por brechas, dos de los criminales perdieron la vida, al igual que el elemento de la milicia.

Así estuvo el trágico saldo de esa balacera en “Cabronca”, que además arrojó un cuarteto de miembros de la PESP heridos, quienes fueron atendidos y reportados fuera de peligro, así como dos personas detenidas, y cinco vehículos y armas largas aseguradas, en lo que es un nuevo suceso de esos, después de la invasión de un comando de casi medio centenar de vehículos, registrada el pasado 15 de febrero. ¡De ese pelo!

No en balde es que la que en esta ocasión luego luego “dio la cara”, es la secretaria de Seguridad Pública estatal, María Dolores del Río, al vía Twitter revelar que los guardianes del orden al intervenir en esa acción violenta tuvieron que repeler la agresión, al ser atacados por los presuntos delincuentes, pero sin que precisaran cuantos fueron los pistoleros que huyeron, en esa abierta medición de fuerzas con las autoridades.

Eso luego de que La Lola del Río reconociera que: “En los hechos de esta madrugada en Caborca se logró repeler y desarticular a una célula delictiva que generaba violencia en la zona. En el operativo, lamentablemente resultaron heridos cuatro elementos de la Policía Estatal y un elemento de Sedena”, por lo que así estuvo esa refriega, que demuestra que la situación para nada está bajo control. ¡Pàcatelas!

Y para prueba está el que un amanecer antes los azorados habitantes de Pitiquito reportaron horas de balaceras que no los dejaron dormir, según esto a raíz del choque de bandas rivales, pero sin que hicieran acto de presencia las “fuerzas” locales o federales, a pesar de que en esa área desde el 2021 se encuentra instalado un cuartel de la Guardia Nacional, pero como si no estuviera, porque siempre “hacen oídos sordos”. ¡Mínimo!

Aunque sí a eso se le agrega el que ese mismo día en la tarde en un centro comercial de San Luis Río Colorado acribillaron a dos ex policías municipales, César Eduardo, de 44 años, y Cesáreo, de 43, cuyo primero de ellos ya había sobrevivido a un atentado, eso pone de manifiesto el como ya está “de caliente” la cosa en todos lados, por la creciente e imparable violencia que hay, al margen de las promesas oficiales.

Y si a eso se le agrega que ayer mismo en Navojoa incautaron el arsenal más grande del que se tenga memoria, al catear cuatro inmuebles, pues eso habla de los niveles a los que ha llegado la inseguridad, por ya ser palabras mayores el descubrimiento de casi 3 millones de balas y 15 mil cargadores, además de 128 armas largas, 38 cortas, 19 ametralladoras, 89 granadas, 6 fusiles calibre 50 y 8 unidades motrices, entre otras cosas.

Finje que le vale la Guevara…Quien por algo dicen que màs cìnica y se muere, como reza la clàsica expresiòn popular, es la ya mal afamada nogalense y directora de la Comisiòn Nacional del Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, luego de que “a las quinientas” y con aquella “frescura” saliera con que no le preocupa el dèficit de casi $400 millones de pesos que ahora “le $acaran a flote”. ¡A$ì la de$fachatez!

Toda vez que a ese extremo “de màs concha”, que ni una tortuja ninja, es como se està viendo la por algo ya muy “quemada” de Guevara Càrdenas, por no ser la primera vez que la traen en vueltas por presuntas “cuentas mochas”, como las que està vez le echara en cara la Auditorìa Superior de la Federaciòn (ASF), por màs de $377 millones de pesos, referentes a la Cuenta Pùblica 2020, y que es por lo que la estàn requiriendo.

Sin embargo lo que es hasta ahora se ha justificado en que ùnicamente son “observaciones” de la ASF, y que a su “juicio” sòlo quedaràn en eso, lo que està de durarse por los malos antecedentes que ya hay en ese mismo sentido, luego de que anteriormente igual le hicieran pùblicas una serie de irregularidades en esa dependencia deportiva, lo cual provocò el cese de varios de sus operadores màs cercanos. ¡De ese tamaño!

De ahì que digan que por eso a Ana Gabriela no le queda el darse baños de puereza, despuès de lo mala que ha salido para la administraciòn pùblica, lo que ha constratado con los que fuera su trayectoria como atleta, pero que otra cosa pueda esperarse, cuando en su momento ha dicho que ella esperaba que le dieran un filete, pero al final le tiraron con un corte fino, y es por lo que al parecer no se ha medido. ¡Eso dicen!

Casi por nada es que habrà que ver el còmo sale librada de esos nuevos señalamientos de los que està siendo objeto, con todo y que jura y perjure que nada tienen que ver con de$vìo$ o visos de corrupciòn, pero si se parte de que hasta ya ha sido acusada de pedir “mochada$” para asignar contratos de la Conade, “pos” ahora sì que ya todo puede suceder, en tanto no se demuestre lo contrario. ¡Cuando menos!

$aca a flote deudas Isssteson…Sì que ya se supo Conasupo el porque en parte no le salen, o no le dan las cuentas al director general del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, y de a cómo no, al destapar que entre ayuntamientos y organismos gubernamentales afiliados le deben poco más de mil millones de pesos a esa institución de salud por concepto de cuotas, de ahí que ya les hiciera un llamado. ¡Palos!

No obstante y que resulta por demás extraño, el que con todo y lo entrón que empezara su función Acuña Méndez, se hubiera tardado tanto en requerirle esos pagos a los tracaleros que le deben al Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), siendo los municipios con mayores adeudos Hermosillo, Puerto Peñasco, Navojoa y Nogales, de ahí el exhorto a acercarse. ¡Vòitelas!

Si se toma en cuenta que nomás en la localidad hermosillense son aproximadamente $150 millones de pesos los que están pendientes de pago, en lo que es un monto que data de años anteriores, eso aun y cuando a los trabajadores siempre les han descontado la cuota de ese changarro, pero lo que sucedía en el pasado es que las Comunas, e incluso la Secretaría de Hacienda estatal, optaban por “jinetear” ese dinero. ¿Cómo ven?

Es por eso del ultimátum que ya les están dando, para que por las buenas se acerquen a hacer convenios, y mediante un plan de pagos “se pongan al corriente”, porque de lo contrario procederán a “cortarles” el servicio a los derechohabientes que tienen en sus nóminas, y que a final de cuentas son los que menos culpa tienen, porque a ellos sí les hacen las de$contada$, pero aún así estarían pagando las consecuencias. ¡Ñàcas!

A ese punto es que al parecer todavía “no les ha caído el veinte”, de que tienen que cuadrar sus cuentas, por estarse en un nuevo sexenio en el que se supone que se harán las cosas diferentes, tan es así que a decir de Jesús Manuel, dizque es una práctica que ya debe quedar en el pasado, por ese dinero de los empleados ser sagrado, lo que todavía está por verse, si se parte de que están batallando para que se pongan al día. ¡Glùp!

Van bien “Gober” y Alcalde…Ahora sì que como los nùmeros no mienten, los que puede decirse que ¡hay la llevan!, en lo que son los inicios de sus gestiones, son el gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Antonio Astiazarán, al salir aprobados y calificados con un 7.1% y 6.5%, respectivamente, en lo que fuera la quinta Encuesta de Percepción Ciudadana de la agrupación “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”. ¡Así el dato!

Por ser unos porcentajes aprobatorios que muestran que la ciudadanía capitalina tiene esperanzas y buenas expectativas sobre el desempeño de los gobernantes entrantes, es decir, tanto de Durazo Montaño, como de Astiazarán Gutiérrez, como lo refleja ese sondeo aplicado de manera presencial, o “personalmente en persona” a cerca de mil 600 ciudadanos, entre los meses de octubre y diciembre de 2021. ¡De ese vuelo!

Pero en contraparte esa comentada encuestada también arrojó que existe un gran desconocimiento de sus representantes “populares”, como lo denota el que menos del 4% de los hermosillenses pueden mencionar el nombre de al menos un regidor o diputado; y sólo 2 de cada 10 confían algo, mucho o nada en los legisladores y “rugidores”; y ya no se diga en la Policía Municipal y los partidos políticos. ¡A ese grado la mala fama!

Razón por la cual es que está de valorarse el que Francisco Alfonso y Francisco Antonio hayan pasado esa “prueba del ácido” a la que los sometieran los de “Hermosillo ¿Cómo Vamos?”, porque con eso se evidenció que hasta el momento van bien, y con tendencia a mejorar, como dice el dicho, por la buena impresión que hay alrededor de sus administraciones, con todo y que sólo se trate del principio de ambas. ¿Qué no?

Por cierto que el “Gober” ayer encabezó un evento que dio mucho de que hablar, junto con el Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, como es el hundimiento en la bahía de San Carlos del buque Santos para convertirlo en arrecife, luego de la activación de los explosivos que fueron colocados en la embarcación construida en 1943 y que participó en la Segunda Guerra Mundial, para quedar en el área de Punta Cautín.

